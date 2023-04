Eén zaak, 34 strafbare feiten: wat hangt Donald Trump boven het hoofd?

Dat hij vervolgd zou worden voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster, was bekend. Maar pas gisteren hoorde Donald Trump wat hem exact ten laste gelegd wordt. Het gaat om een totaal van 34 strafbare feiten.

Verdwijnt Donald Trump 136 jaar in de cel omdat hij 130 duizend dollar zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels? In theorie is het mogelijk, als de 76-jarige oud-president minstens 212 jaar oud wordt. En als de rechter hem veroordeelt voor alle 34 strafbare feiten die hem in de zaak ten laste gelegd worden gelegd. Voor elk van die feiten geldt een maximale gevangenisstraf van vier jaar.

Toch is de kans gering dat Trump zo lang achter de tralies belandt, zelfs als hij wordt veroordeeld – en dat laatste is nog allerminst zeker.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De hoofdaanklacht luidt niet het betalen van het zwijggeld – wat niet per se strafbaar is. Wat Trump wordt verweten, is dat hij heeft gefraudeerd bij het betalen van het zwijggeld. Elke frauduleuze handeling wordt in het Amerikaanse rechtssysteem als los strafbaar feit beschouwd: een count. Daarvan zijn er volgens de aanklager in de zaak tegen Trump 34.

In een zogenoemd statement of facts, dat aanklager Alvin Bragg naast de officiële aanklacht heeft ingediend, omschrijft hij hoe de fraude volgens hem in zijn werk ging. Trumps advocaat Michael Cohen betaalde 130 duizend dollar aan Stormy Daniels zodat ze zou zwijgen over haar affaire met Trump. Zo wilde Trump negatieve publiciteit voorkomen in het kader van zijn presidentscampagne in 2016. Cohen kreeg het geld in delen terugbetaald. Die terugbetalingen werden vervolgens omschreven als ‘juridische kosten’. De 130 duizend dollar gold volgens Trump als voorschot.

Elf van de strafbare feiten betreffen rekeningen die Cohen naar Trump stuurde, waar valse omschrijvingen van de kosten op stonden. Nog eens elf strafbare feiten betreffen cheques die Trump uitschreef voor de gefactureerde bedragen. En de laatste twaalf strafbare feiten betreffen de boekhouding van Trump, waar de betalingen in werden vastgelegd.

Al die 34 strafbare feiten gelden officieel als ‘het vervalsen van zakelijke documenten in de eerste graad’. Binnen het Amerikaanse rechtssysteem bestaat een onderscheid tussen violations (overtredingen), misdemeanors (misdrijven) en felonies (misdaden).

De strafbare feiten die Trump ten laste worden gelegd, gelden als felony. Daarbinnen geldt weer een rangschikking in verschillende klassen. ‘Het vervalsen van zakelijke documenten in de eerste graad’ geldt als felony van klasse E: de laagst mogelijk klasse. Er staat een maximale celstraf van vier jaar op.

Dat Trump überhaupt een felony ten laste wordt gelegd en niet een minder zware misdemeanor heeft te maken met de reden van zijn fraude: volgens de aanklager pleegde hij een misdaad met de bedoeling om een tweede misdaad te verhullen. Dat maakt het tot een vervalsing in de eerste graad, en niet in de tweede graad.

Wat die tweede misdaad is die verhuld moest worden, is niet exact gespecificeerd in de aanklacht. In het statement of facts stelt Bragg dat Trump kieswetten heeft overtreden door met anderen een plan uit te voeren om de verkiezingen te beïnvloeden – in dit geval door negatieve verhalen uit de pers te houden.

Patroon

Bragg voert ook andere betalingen van zwijggeld op om aan te tonen dat er sprake is van een patroon. De wet van de staat New York verbiedt samenzweren om een kandidatuur op onwettige wijze te promoten.

Mogelijk overtrad Trump ook de federale kieswet. Het zwijggeld kan worden uitgelegd als een campagne-uitgave die Trump had moeten opgeven en die het maximumbedrag voor een donatie overschrijdt.

De aanklager hoeft niet te bewijzen dat Trump daadwerkelijk een tweede misdaad heeft gepleegd, alleen dat hij met zijn frauduleuze handelingen de intentie had om een tweede misdaad te verhullen. Een eventuele veroordeling die Trump krijgt, hangt er dus vanaf hoe overtuigend de aanklager dat kan aantonen.

Als hij schuldig wordt bevonden, is het de vraag welke straf Trump krijgt. In theorie is elk strafbaar feit goed voor maximaal vier jaar cel, met in dit geval dus een totaal van 136 jaar. Binnen het Amerikaanse systeem bestaat echter de mogelijkheid om een veroordeelde zijn straffen gelijktijdig of opeenvolgend uit te laten zitten. Dat eerste is zeker bij minder zware misdaden veel waarschijnlijker. Een rechter kan Trump ook een kortere celstraf geven, of een voorwaardelijke straf.

Wat Trump betreft is er sowieso niks aan de hand. In de rechtbank in New York pleitte hij 34 keer hetzelfde: not guilty.