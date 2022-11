Een woning voor verpleegkundigen, in het verpleeghuis: ‘Bij woonstichtingen kom ik nergens voor in aanmerking’

Zowel aan betaalbare woningen als aan verplegingspersoneel is een tekort. Ouderenzorgorganisatie Warande probeert in Zeist van die twee problemen één oplossing te maken: een goedkope kamer voor verpleegkundigen, in het verpleeghuis. ‘Met muziek moet ik nu een beetje rekening houden met mijn onderburen.’

Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe onderkomen van leerlingverpleegkundige Pascal Boonstra (22) niet af te wijken van een normaal studentenhuis. Er staat een bed, een bank, een kledingrek, twee professionele studio-speakers en in de vensterbank ligt een geopende zak chips.

Een kijkje in de badkamer doet anders vermoeden: in de douchecabine hangt een opklapbaar stoeltje en de gaten in de tegels aan weerszijden van de wc herinneren aan de toiletbeugels die Boonstra gisteren van de muur heeft geschroefd. De besteklades in de gemeenschappelijke keuken verderop in de gang zijn met veiligheidshaakjes afgesloten.

Boonstra is de nieuwste en verreweg jongste bewoner van verpleeghuis Heerewegen in het Utrechtse Zeist, dat normaal gesproken alleen wordt bewoond door honderdtwintig ouderen met geheugenproblemen. Sinds een week biedt ouderenzorgorganisatie Warande de achtste en negende verdieping van het complex aan als goedkope woonruimte voor personeelsleden. De achttien kamers op de twee bovenste etages, met uitzicht op de Utrechtse Heuvelrug, stonden al een paar jaar leeg. Door de verdiepingen om te toveren tot ‘zusterflat 2.0’, probeert Warande het personeelstekort met het woningtekort te bestrijden.

‘Dit is een win-winsituatie’, zegt Wouter van Brenk, facility-manager van Warande, terwijl hij toekijkt hoe een klusjesman de brievenbussen voor de nieuwe bewoners ophangt. ‘In het licht van de wooncrisis kunnen wij onze verdiepingen lastig leeg laten staan. Zeker in deze regio zijn woningen bepaald niet goedkoop.’ Tegelijkertijd kampt de ouderenzorgorganisatie met personeelstekort: er lopen op dit moment veertig vacatures voor zorgfuncties, verspreid over de zeven locaties die de organisatie telt. ‘Op deze manier hopen we de vacatures aantrekkelijker te maken voor zorgmedewerkers, ook van buiten de regio.’

Logees aanmelden

Overal in Nederland kampt de ouderenzorg met ongekende prijsstijgingen, bleek vorige maand uit een rapport van brancheorganisatie van ouderenzorg Actiz. De brancheorganisatie verwacht dat het aantal ouderenzorginstellingen dat in de rode cijfers belandt de komende jaren zal verdubbelen, mede door prijsstijgingen van energie, voeding en andere diensten. De grootste kostenstijging doet zich voor bij de inhuur van personeel dat niet in loondienst werkt. Zorgorganisaties zijn genoodzaakt om zzp’ers in te huren door verzuim, en omdat de vraag naar ouderenzorg harder groeit dan het aanbod.

De ouderenzorgorganisatie in Zeist besloot in zee te gaan met vastgoedbeheerder Gapph, die de kamers – voor iedere bewoner twee – tegen een vergoeding van 267 euro in bruikleen stelt, een constructie die in de volksmond antikraak heet. Een deel van het geld gaat naar Vastgoedbeheerder Gapph, de rest komt als vergoeding voor gas, water en licht bij Warande terecht. In ruil voor goedkope woonruimte hebben kan Warande het contract met de bewoners opzeggen met een opzegtermijn van vier weken.

‘Voor nu hartstikke prima,’ zegt Boonstra, die één dag in de week een opleiding tot verpleegkundige volgt en de overige dagen werkt in een Warande-vestiging in Houten. ‘Ik woonde hiervoor nog bij mijn ouders en was al langere tijd op zoek naar een betaalbare plek voor mezelf, maar omdat wachtrijen bij woonstichtingen zo lang zijn kwam ik nergens voor in aanmerking. Nu heb ik twee kamers voor echt heel weinig geld.’ Dat Boonstra niet in hetzelfde verpleeghuis werkt waar hij nu woont, vindt hij wel fijn. ‘Zo kan ik werk en privé nog een klein beetje gescheiden houden.’

Want het blijft een verpleeghuis, hoe zeer Warande ook haar best heeft gedaan om de kamers woonklaar te maken. ‘Er zijn een paar afspraken waar de bewoners zich aan moeten houden’, zegt Jeroen van Vliet, regiomanager van Gapph Vastgoedbeheer. Zo moeten logees worden gemeld en mag er alleen gekookt worden in de gedeelde keuken. ‘We kunnen niet hebben dat we ‘s nachts alle ouderen moeten evacueren omdat iemand op de negende etage een tosti laat aanbranden in zijn kamer.’

Luide muziek

Pascal Boonstra kan daar prima mee kan leven. Alleen de regel dat muziek vanaf tien uur ‘s avonds zachtjes moet, wil hij nog wel eens per ongeluk overschrijden. ‘Ik luister de hele dag muziek, voornamelijk rock van voor de jaren negentig. Momenteel staan de platen van Jimi Hendrix op repeat. Liefst op vol volume, maar nu ik hier woon moet ik een beetje rekening houden met mijn onderburen.’ Tot dusver gaat dat goed, zegt hij. ‘Ik heb nog geen klachten gehoord.’

‘Een creatieve oplossing,’ noemt een woordvoerder van branchevereniging Actiz de poging van Warande om het personeelstekort terug te dringen. ‘Dit heb ik nog niet eerder gezien. Er zijn wel verpleeghuizen die werken met ‘open hiring’, waarbij sollicitanten al na één gesprek worden aangenomen, of thuiszorgorganisaties die ‘papa- en mamacontracten’ aanbieden. Veel diensten in de zorg beginnen namelijk al om zeven uur ‘s ochtends. Met een papa- en mamacontract kan een ouder eerst een kind naar school brengen en daarna rustig beginnen.’

Of de ‘zusterflat 2.0’ in Zeist daadwerkelijk het personeelstekort van Warande gaat oplossen, is nog maar de vraag. Inmiddels hebben drie belangstellenden een bruikleencontract getekend, Boonstra meegerekend. Alledrie zijn het zorgmedewerkers die reeds in dienst waren bij Warande. Toch maakt manager Van Brenk zich geen zorgen. ‘De inschrijvingen zijn pas een week geopend en nu hebben zich al drie mensen aangemeld. Verpleegkundigen van buiten zullen heus gauw volgen.’