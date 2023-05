Een wereld zonder CO2-uitstoot in 2050? ExxonMobil gelooft er niks van

Een olieraffinaderij van Exxon Mobil in Baton Rouge, in de Amerikaanse staat Louisiana. Beeld In Pictures via Getty Images

Glass Lewis stelt dat het uitfaseren van olie- en gasactiviteiten een financieel risico is voor ondernemingen als ExxonMobil. De adviseur baseert zich hierbij op het netto-nulscenario van het Internationaal Energieagentschap IEA, dat ervanuitgaat dat de meeste fossiele brandstoffen halverwege de eeuw zullen zijn uitgebannen. Als dat gebeurt, zullen veel olie- en gasinstallaties waardeloos zijn.

ExxonMobil bestrijdt deze zienswijze. Het energieconcern stelt dat het IEA-scenario ‘weinig raakvlakken’ heeft met de werkelijkheid.

Ook het IEA zelf ziet volgens ExxonMobil weinig heil in het eigen scenario, omdat de wereldwijde afname van de CO 2 -uitstoot niet in lijn is met wat nodig is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het energieconcern noemt het scenario ‘zeer agressief’, aldus persbureau Bloomberg, dat op Exxons verweer stuitte.

Onacceptabel

Volgens ExxonMobil zullen burgers en samenlevingen ‘de verslechtering van de wereldwijde levensstandaard niet accepteren’, die het gevolg zou zijn van het uitfaseren van fossiele brandstoffen in 2050. Plannen en beloften van overheden om dit doel te bereiken schieten nu al tekort, áls ze al worden waargemaakt, aldus het energieconcern.

ExxonMobil zegt zelf ambities te hebben voor ‘netto nul uitstoot’ in 2050, maar doet er in de praktijk weinig aan om dit doel te bereiken. Het investeert juist extra in het zoeken van nieuwe fossiele en CO 2 -arme energiebronnen.

Volgens veel fossiele energiebedrijven groeit de vraag naar energie wereldwijd en dreigen tekorten, omdat de groei van duurzame energie achterblijft. Daarnaast verdienen energieconcerns momenteel veel beter aan fossiel dan aan duurzaam, vanwege de hoge olie- en gasprijzen. Bij een aantal energiebedrijven heeft dit al geleid tot het deels weer verleggen van de focus op fossiel.

ExxonMobil roept aandeelhouders op niet in te stemmen met een resolutie die onder meer wordt gesteund door Glass Lewis. Volgens deze resolutie moet het concern een rapport opstellen over de kosten van het sluiten van overbodige olie- en gasactiviteiten. Het voorstel wordt ingediend tijdens de jaarvergadering op 31 mei.