Eén wereld vanuit de huiskamer met Lady Gaga, Billie Eilish en alle vier Rolling Stones

Lady Gaga, met achter zich Burna Boy, Billie Eilish, John Legend en Andrea Bocelli. Beeld Getty

De zangeres presenteert vannacht (de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april), in samenwerking met MTV, de World Healthcare Organisation (WHO) en het festival Global Citizen, een wereldomspannend festival. Uiteraard zonder publiek, en vanuit ieders eigen isolatie.

Lady Gaga heeft al een batterij namen op haar streamingprogramma staan, van Billie Eilish (VS) tot J Balvin (Colombia), Burna Boy (Nigeria), Andrea Bocelli (Italië) en Lang Lang (China). Wereldsterren dus. Die uit Nederland ontbreken vooralsnog op de lijst.

Vrijdag werd bekend dat alle vier de leden van de Rolling Stones zullen meedoen: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood. Ook Paul McCartney zou hebben toegezegd.

Gezondheidswerkers

One World: Together At Home moet een soort Live Aid worden: een wereldomvattend festival dat in 1985 werd gehouden met als doel de hongersnood in Ethiopië te lenigen. Met One World moeten nu gezondheidswerkers wereldwijd worden ondersteund.

Op het festival staan veel artiesten (Billie Eilish, John Legend) die vorige week al te zien waren bij een speciale aflevering van James Cordens Late Late Show, en bij een gestreamde uitzending van Elton John. De presentatie is in handen van drie grote en elkaar in normale tijden dus stevig beconcurrerende talkshowhosts: Jimmy Fallon (The Tonight Show), Stephen Colbert (The Late Show) en Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live).

Het zijn geen normale tijden. En dat zal ook vannacht blijken, als we ons tijdens de optredens opnieuw kunnen verwonderen over de interieurs van alle beroemdheden van deze wereld. One World: Together At Home wordt live uitgezonden door MTV, en daarna op wat comfortabeler tijdstippen herhaald via verschillende kanalen.