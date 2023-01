Boedapest, 1985. Uit de serie ‘Minor Mysteries’ van Hans van der Meer.

Wat een geluk dat fotografen, doorgaans de chroniqueurs van het eeuwige hedendaagse, ook de moeite nemen om hun archief door te pluizen. Op zoek te gaan naar ten onrechte veronachtzaamde beelden en die door tijdgebrek of andere prioriteiten nog niet geopenbaarde parels alsnog een leven in de fotografie te gunnen. Hans van der Meer (67) is zo’n fotograaf. Hij publiceert uit zijn vroege werk nu het boek Minor Mysteries, vanaf 14 januari gevolgd door de bijbehorende tentoonstelling in galerie Wouter van Leeuwen in Amsterdam: zwart-wit foto’s die hij van 1984 tot 1986 schoot in Boedapest. Een weergaloos tijdsbeeld van Hongarije in de communistische tijd en van de soms absurdistische, vaak tijdloze gedragingen van de stadsbewoners op de openbare weg.

Beeld Hans van der Meer

Als geen ander weet Van der Meer in één foto verhalende elementen te verwerken die de verbeelding van de kijker prikkelen. Hij deed dat onder meer in beroemd geworden series (en boeken) als Hollandse velden en Europese velden, waarbij hij vanaf een ladder langs voetbalvelden de verrichtingen van amateurspelers vastlegde met zijn Fuji 6x9 cm middenformaatcamera. Foto’s vol compassie voor het fysieke en mentale menselijke tekort dat vooral bij amateurs zo aandoenlijk zichtbaar is. Beelden bovendien waarin de omgeving (armoedig dan wel welgesteld, natuurlijk of industrieel, grootsteeds of dorps) toegevoegde waarde heeft. En waar de onderlinge sportieve omgang van 22 mannen plus scheidsrechter op het veld vaak hilarisch is.

Die observerende, de verbeelding uitdagende fotografische visie van de series uit de jaren negentig is ook al volop zichtbaar in de ‘kleine mysteries’ die Van der Meer aantrof toen hij zich vanaf 1984 voor langere perioden in Boedapest vestigde. Eerder in het decennium vonden de massademonstraties plaats tegen de bewapeningswedloop, en de dreigende plaatsing van nieuwe kernwapens in West-Europa. De vijandbeelden uit de Koude Oorlog leidden er juist toe dat de nieuwsgierigheid naar het gewone leven van burgers aan gene zijde van het IJzeren Gordijn werd aangewakkerd. En zo reisde Van der Meer af naar Hongarije.

Beeld Hans van der Meer

Met zijn onopvallende Leica M3 kleinbeeldcamera zwierf hij door de straten van Boeda en Pest aan weerszijden van de Donau. Minder in de wijk Boeda overigens dan in Pest, omdat daar de straten niet zo druk bevolkt zijn – ‘drukte werkt niet voor mij’, schrijft Van der Meer. Snel, vaak zonder ook maar door de zoeker te kijken, schoot hij zijn opnamen, als hij de Hongaren zag in hun alledaagse bezigheden, die bij nadere beschouwing lang niet altijd zo alledaags bleken te zijn, eerder raadselachtig.

Een man staat, enigszins klem, met zijn rug tegen een muur, terwijl pal tegenover hem een vrouw naar hem opkijkt. Uit haar houding spreekt iets moederlijks en bedillerigs, met haar hand lijkt ze hem te dirigeren. Hij oogt bedremmeld, van onder zijn hoed. Geen idee wat er werkelijk is gebeurd, maar het groeit in het hoofd van de kijker uit tot een scène. Het jongetje in de man is stout geweest.

Beeld Hans van der Meer

Nog een: een oudere man klampt zich vast aan het traliewerk voor een raampartij op de begane grond en trekt zich, de voeten tegen de muur geplant, omhoog zodat hij naar binnen kan kijken. Wat ziet hij? Of wat ziet hij juist niet? De bewoner, zijn vrouw misschien, die de voordeur ondanks herhaald aanbellen niet opendoet? Ligt ze daar voor dood? Is ze kwaad op de wereld en heeft ze de voordeur gebarricadeerd? Of kijkt de man naar de sleutelbos die hij, vergeten, op tafel heeft laten liggen?

Komisch lijkt het gescharrel van vooral oude mensen met kartonnen dozen, samengevouwen en getransporteerd op handkarren. Op een foto stapt een vrouw op het trottoir weg van zo’n (intacte) doos vlak achter haar, waardoor het lijkt alsof ze er net uit tevoorschijn is gekomen. Je moet goed kijken om het touwtje te zien waarmee ze haar last meesleept. Grappig, maar de reden voor dat verzamelen is tragisch. Veel bejaarde Hongaren konden niet rondkomen van hun karige pensioen en namen hun toevlucht tot het inzamelen van oud papier voor een paar forinten.

De Hongaren figureren op Van der Meers foto’s steeds in een decor dat het tijdsgewricht treffend weerspiegelt. Een gevel met kogelgaten, dertig jaar na de inval van de Russen in 1956 de nog steeds zichtbare littekens van het bloedig neerslaan van de volksopstand. Een vrachtwagen met reclame voor Pepsi, de eerste westerse multinational die in het Oostblok voet aan de grond kreeg. Op een stapeltje oud papier dat een man tegen de borst klemt, is de cover van een tijdschrift te zien met een foto van Michaël Gorbatsjov – vooruitwijzing naar een andere tijd.

Beeld Hans van der Meer

Wie het boek vluchtig doorbladert, zou de indruk kunnen krijgen dat de lotsbestemming van veel Hongaren zich ondergronds bevindt: mensen grijpen in gaten en putten, loeren door roosters in de diepte. Een stad vol ongemak, lijkt het vaak, maar ook een waar de bewoners over zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit beschikken. In de tijd dat vadertje Staat zich zelden als een zorgzame hoeder van het volk ontpopte, maar vooral als bemoeizuchtige regelneef. De geest van Henri Cartier-Bresson, Martin Parr, Robert Frank waart rond in Minor Mysteries: humor, absurdisme, wrang realisme en, als constante, de empathische blik van een fotograaf met aandacht voor het menselijk bestaan.

In 1987 publiceerde Van der Meer zijn eerste selectie foto’s uit Boedapest in het boek Quirk of Fate, met een serie won hij een prijs bij World Press Photo. De recente selectie, aan de wand bij Galerie Wouter van Leeuwen en afgedrukt in het prachtig vormgegeven Minor Mysteries, heeft het patina van bijna veertig jaar én de sensatie van het nieuwe.

Hans van der Meer: Minor Mysteries. Ontwerp Hans Gremmen. Fw:Books; 176 pagina’s; € 35. Tentoonstelling Minor Mysteries/ Hollandse velden, 14/1 t/m 18/2, Galerie Wouter van Leeuwen, Amsterdam.

Beslissend moment aan het Balatonmeer Hans van der Meer bezocht Hongarije voor het eerst in 1982. Met zijn toenmalige vriendin reisde hij vanuit Boedapest naar het Balatonmeer, waar hij enkele foto’s maakte die hem er op de een of andere manier toe aanzetten uit te vinden wat hij ‘werkelijk wilde doen – in de fotografie en in mijn leven’, zoals hij beschrijft in het nawoord van Minor Mysteries. Nadat hij een studie had afgerond aan de mts voor fotografie in Den Haag werd hij in 1983 toegelaten op de Rijksakademie in Amsterdam, het begin van zijn loopbaan als fotograaf en filmer.