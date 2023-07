Een weekend vol weersextremen, met Nederland als het hoekje van Europa waar de warmte niet kan komen

Een man verkoopt zaterdag parasols op het strand van Palermo op Sicilië. De temperatuur op het land kan, net als op Sardinië, misschien wel oplopen tot 49 graden. Beeld Reuters

Zuid-Europa

De mevrouw van middelbare leeftijd kon er in elk geval nog om lachen. ‘Ik heb voor het eerst geen opvliegers gevoeld, schrijf dat maar op’, zei ze tegen een verslaggever, na een lange klim aangekomen bij de Akropolis. Op weg naar het Atheense monument had ze temperaturen doorstaan van tegen de 50 graden in de zon. En dan had ze nog geluk ook: ter bescherming van de toeristen werd de beroemde bezienswaardigheid dit weekeinde op het heetst van de dag gesloten wegens de hitte.

Dergelijke sluitingen vinden ’s zomers vaker plaats, maar extreem was de hitte die afgelopen weekeinde vanuit Noord-Afrika de Middellandse Zee overstak zeker. En dat is nog maar het begin. Naar verwachting zal de temperatuur in Zuid-Europa de komende dagen verder oplopen, tot misschien wel 49 graden op Sicilië en Sardinië. Mogelijk wordt het Europese hitterecord van 48,8 graden van nog maar twee jaar geleden dan alweer gebroken.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Nu al geeft de hitte gedoe. In Spanje zagen satellieten van het Europese weerprogramma Copernicus eind vorige week dat de grond op sommige plekken opwarmde tot liefst 60 graden. In Turkije liep de temperatuur aan de kust op tot meer dan 40 graden en moesten tientallen mensen wegens hittestress worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat overkwam trouwens ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De 73-jarige belandde zaterdag tijdelijk in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen, opgelopen tijdens een uitje aan het Meer van Galilea bij 38 graden Celsius.

Inwoners van La Palma kijken zaterdag naar de hevige bosbrand die op het Canarische eiland was uitgebroken. Beeld AP

Een slordige 5.000 kilometer westelijker moesten intussen meer dan vierduizend mensen hun huis uit nadat op het Canarische eiland La Palma een hevige bosbrand was opgelaaid. Zo’n 5.000 hectare bos en ruim tien huizen gingen op in de vlammen, tot zondag de wind afnam en men de bosbranden meer onder controle kreeg.

Azië

Een totaal andere strijd tegen de elementen woedt intussen in Azië, waar men al weken zware moessonregens heeft. In Noord-India kwamen daardoor al zeker honderd mensen om bij aardverschuivingen en overstromingen. In Delhi werden delen van het metronetwerk stilgelegd en werden enkele belangrijke verkeersaders onbruikbaar toen de rivier de Yamuna zijn hoogste stand bereikte sinds 45 jaar. En in Zuid-Korea kwamen 37 mensen om door hevige regen, onder meer bij een ramp waarbij een verkeerstunnel plotseling volstroomde met water nadat een rivierdijk was bezweken.

In Manila, op de Filipijnen, schrapten de verkeersleiders intussen vluchten wegens het zware weer. Een depressie ontwikkelde zich de afgelopen dagen tot een tropische storm met windstoten tot 80 kilometer per uur en hevige regenval. Nog geen cycloon dus, maar niet uitgesloten is dat de storm op zee alsnog genoeg energie opzuigt om er een te worden.

Toeristen proberen zaterdag in Rome af te koelen bij een fontein. Beeld EPA

Intussen, in Nederland

In Nederland vlogen de zeemeeuwen intussen achteruit en waren de enige records die sneuvelden de persoonlijke snelheidsrecords van windsurfers. De extreme hitte uit het zuiden rukt komende dagen weliswaar op naar het noorden, maar in ons land staat het weer onder invloed van een uitgestrekt lagedrukgebied bij Schotland, dat voor verkoeling zorgt in Scandinavië, Denemarken en dus ook bij ons.

Nederland is daarmee tamelijk uniek, het enige hoekje van Europa waar de warmte niet kan komen. Want ook in Duitsland, Polen en Tsjechië is het zinderend heet. In Tsjechië sneuvelde zaterdag het warmterecord voor de tijd van het jaar, met 38,6 graden ten opzichte van het vorige record van 36,8 graden uit 2007. En in Polen, waar het 35 graden werd, waarschuwden de autoriteiten om honden en kinderen niet alleen achter te laten in de auto.

Het is tumult dat aan Nederland voorlopig voorbijgaat. Voor zover de weermodellen kunnen voorzien, blijft de temperatuur hier nog weken stabiel rond de 20 graden, met hooguit een of een paar millimeter regen per dag. Vredig zomerweer dus, terwijl verderop de warmterecords kraken.