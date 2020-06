Één week ruimhartig testen: een boeggolf aan telefoontjes, maar het aantal besmettingen valt mee

Een man wordt getest op corona in Baarn. Beeld Raymond Rutting

Na afname van 26 duizend tests zijn er inmiddels enkele honderden besmettingen vastgesteld. In de provincies Zuid-Holland en Utrecht nam het aantal bevestigde besmettingen het meest toe. Waar de coronapatiënten in het ziekenhuis en mensen die aan covid-19 overleden vooral ouderen zijn, is de meerderheid van de vrijdag positief geteste personen tussen de 20 en de 60 jaar.

De eerste dagen waren hectisch voor de GGD, maar nu lijken de ergste kinderziektes achter de rug. Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van GGD en GHOR Hollands-Midden, klinkt toch wel wat opgelucht op vrijdagmiddag. Ruim 70 duizend Nederlanders belden stipt om 8.00 uur ’s ochtends, direct na het openen van de lijn, het landelijke nummer van de GGD. ‘We zijn overvallen door het aantal mensen dat maandagochtend heeft gebeld’, zegt hij. ‘Deze boeggolf van bellers was een logistieke uitdaging.’ Later in de week ging het beter, de afgelopen twee dagen was er in de middag regelmatig zelfs helemaal geen wachttijd.

De Gouw verwacht niet dat het testen snel stopt: ‘We moeten het testproces blijven optimaliseren, want het blijft zeker nog een jaar tot anderhalf nodig.’ Totdat er een vaccin is, moet iedereen met klachten snel getest kunnen worden. ‘Dat virus verdwijnt niet zomaar.’ Zo verbazen de ruim tweehonderd besmettingen van de laatste twee dagen hem niet.

Maar hoewel er veel meer is getest, zeggen de nieuwe besmettingscijfers zeker nog niet alles. ‘Als we zien dat er landelijk per dag tweehonderd besmettingen worden geconstateerd, dan is eigenlijk het belangrijkste dat het er nog geen nul zijn en we dus moeten blijven opletten’, zegt Alex Friedrich, viroloog aan het UMCG.

Door ook naar andere cijfers te kijken, zoals de stabilisatie van het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen, kunnen wel voorzichtig uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling van het virus. ‘We zitten zeker niet in een rode fase’, zegt Friedrich. ‘Maar het is belangrijk dat we zien dat het virus nog niet weg is.’

In ruim 180 van de 355 gemeenten is de afgelopen vijf dagen geen enkele besmetting aangetroffen. Toch wil dit niet zeggen dat het virus is ingedamd. Hoewel sommige regio’s meer besmettingen zien dan andere, zijn er door het hele land verspreid personen positief getest.

Vooral regionale gegevens zijn belangrijk om de uitbraak goed in kaart te brengen, benadrukt viroloog AlexFriedrich. ‘Ik ben heel blij met de uitsplitsing van het aantal besmettingen per regio. Je moet echt per gemeente, per provincie weten hoe het ervoor staat. Dan kun je gericht actie ondernemen.’

Tot nu toe valt De Gouw op dat zuiderlingen wat vaker bellen dan inwoners van de noordelijke provincies. Hij kan nog niet zeggen of dit komt doordat zij vaker klachten hebben of dat ze eerder de telefoon pakken. ‘De komende weken zullen de trends meer inzicht geven. We kunnen die informatie dan ook gebruiken om waar nodig testcapaciteit naar andere regio’s te verplaatsen.’

De deze week geopende teststraten zijn nog maar het begin van het Nederlandse testbeleid, denkt Friedrich. ‘We zullen dit zeker nog wel een jaar blijven doen, misschien nog langer. Ik verwacht dat we de komende tijd zelfs nog meer gaan testen’, zegt hij. ‘Zonder testen zijn we blind. Ook al vind je maar één besmette persoon, dan is dat toch heel belangrijk. Laagdrempelig testen is de basis voor de verdere bestrijding van het virus.’