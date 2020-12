Een voor een sluiten de grenzen voor reizigers uit Groot-Brittannië

Een ferry van DFDS in de haven van Dover. Beeld AFP

Om 6 uur ‘s ochtends verbood Nederland het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Vrachtvervoer gaat wel door. Even leken de veerboten naar Hoek van Holland, Rotterdam en IJmuiden de dans te ontspringen. Later op de dag meldden de rederijen Stena Line en DFDS echter dat zij passagiers van boord moesten halen. ‘We hebben zojuist gehoord dat met onmiddellijke ingang geen personenvervoer meer is toegestaan’, aldus een woordvoerder van Stena Line. Alleen vrachtwagens en hun chauffeurs zijn nog welkom.



Het drastisch ingrijpen volgt op het nieuws dat een Britse corona-mutant ook in Nederland is aangetroffen. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock verspreidt deze veel besmettelijkere variant zich in razend tempo. Het Nederlandse vliegverbod geldt tot Nieuwjaarsdag.

De grote vraag is wat dat betekent voor Nederlanders die gestrand zijn in Groot-Brittannië. ‘Het kabinet adviseert deze Nederlanders om een veilig onderkomen te zoeken voor de komende dagen in afwachting van mogelijkheden terug te keren naar Nederland’, heet het in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin beloven de betrokken ministers ‘in het bijzonder voor schrijnende gevallen’ te kijken hoe zij die kunnen helpen. Hoeveel Nederlanders op dit moment in het land verblijven, is niet bekend.



Turkije schort vluchten uit Nederland op



Terwijl Britse en Europese onderhandelaars op de valreep een handelsakkoord probeerden af te sluiten, om te garanderen dat goederen en diensten na 31 december kunnen blijven stromen, zorgde de pandemie er zondag voor dat de grenzen voor mensen per direct op slot gaan. In de loop van de dag kwam de ene na de andere Europese lidstaat met verregaande stappen. Zo schort Ierland zowel vluchten als veerboten vanuit Groot-Brittannië op. België weert ook de treinen van Eurostar die vanuit Londen rijden. In normale omstandigheden gaan die vanuit Brussel door naar Rotterdam en Amsterdam.

Duitsland besloot ‘s avonds ook passagiersvluchten uit Zuid-Afrika te verbieden. Dat land kampt met weer een andere virusvariant die extreem snel om zich heen lijkt te grijpen. Frankrijk sloot de poort voor álle mensen en transportmiddelen uit het Verenigd Koninkrijk, dus ook het verkeer door de Kanaaltunnel. In Groot-Brittannië klinken bezorgde geluiden: de aanvoer van belangrijke goederen zou in het gedrang kunnen komen.

Mogelijk komen er snel gecoördineerde Europese maatregelen. Maandagochtend treffen de Europese lidstaten elkaar voor crisisberaad. Een van de vragen die op tafel ligt, is of reizigers die vanuit Groot-Brittannië naar het vasteland willen reizen, een negatieve coronatest moeten kunnen tonen.

Overigens kunnen de internationale zorgen over de snelle opmars van de Britse coronamutatie ook Nederland treffen. Persbureau Reuters meldt dat Turkije zondag niet alleen vliegtuigen uit Groot-Brittannië tegenhield. Vluchten uit Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika zouden eveneens zijn opgeschort om het virus buiten de deur te houden.