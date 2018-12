Een vliegtaks? Best, zegt het kabinet, maar de gewone man moet nog wel op zonvakantie kunnen

Goedemiddag,

Staatssecretaris Snel van Financiën presenteerde trots de langverwachte vliegtaks, maar wel een die schril afsteekt bij die van de Duitsers en de Britten.

Ook bekend werden vandaag de resultaten van een onderzoek naar seksuele intimidatie op en rond het Binnenhof - en die zijn vrij verontrustend.

AANKONDIGING VAN DE DAG

Kabinet komt met magere vliegtaks

De belasting in Duitsland op verre vluchten bedraagt 42 euro, in het Verenigd Koninkrijk moeten reizigers voor hun reisje naar Afrika, Azië of Amerika zelfs 175 euro aan belasting lappen. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen het kabinet in juni aankondigde een eigen tickettaks in te voeren. Vandaag maakte staatssecretaris Snel (Financiën) het bedrag bekend. Vanaf 2021 vraagt Nederland, *tromgeroffel*, ...7 euro.

Erg hoog is dat niet, lijkt Snel zich ook te realiseren: hij zei het bedrag in de toekomst best te willen verhogen. De vlakke taks van 7 euro wijkt ook af van het scenario waar de staatssecretaris eerder mee rekende. Daarin ging hij uit van 3,80 euro op Europese en 22 euro op intercontinentale vluchten. Snel zegt de vlaktaks te kiezen omdat deze de korte vluchten relatief zwaar belast; vluchten die kunnen worden vervangen door een treinreis. Ook zal meespelen dat het met één bedrag makkelijker rekenen is voor de Belastingdienst. Die heeft het al best zwaar.

In het regeerakkoord noemde het kabinet de Klimaatdoelen van Parijs als reden om een tickettaks in te voeren. Milieuwinst is er met zo'n lage belasting echter niet of nauwelijks, becijferde onderzoeksbureau CE Delft eerder. Pecunia levert de door de luchtvaartsector gehate taks wel op: zo'n 200 miljoen euro per jaar, denkt Snel.

Is de belasting dan toch vooral een makkelijke manier om de staatskas te spekken? Geenszins, bezwoer premier Rutte bij zijn wekelijkse persconferentie. ‘We maken de milieu-impact van de keuze om te vliegen zichtbaar.’ En wat betreft dat kleine bedrag: de gewone Nederlander moet natuurlijk wel met vakantie kunnen.

#METOO IN DE TWEEDE KAMER

Slachtoffers seksuele intimidatie melden zich

Kamervoorzitter Khadija Arib. Beeld ANP

In de golf van #MeToo-bekentenissen kondigde Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib begin dit jaar een onderzoek aan naar seksuele intimidatie op en rond het Binnenhof. 300 van de 415 ambtenaren vulden een door een extern bureau afgenomen enquête in. De resultaten kwamen vandaag via NRC naar buiten: In het Kamer-onderzoek meldden zich zeven slachtoffers van seksuele intimidatie. Dat is ruim 2 procent.

Vier van de slachtoffers zouden hun incident bij een vertrouwenspersoon of leidinggevende binnen de Kamer hebben gemeld. Alle vier waren ze ‘ontevreden’ over hoe het parlement met hun klacht omsprong, schrijft NRC. Arib wil nog niet ingaan op de resultaten, maar belooft er wel mee aan de slag te gaan.

In het onderzoek zijn de Tweede Kamerfracties van de partijen niet meegenomen, ook al was de directe aanleiding het ontslag van een jonge GroenLinks-medewerker na een klacht van een stagiaire over seksueel overschrijdend gedrag. Een groot deel van de partijen beloofde wel een eigen onderzoek in te zullen stellen.

Dat wil nog niet echt vlotten: alleen het onderzoek van GroenLinks zelf is inmiddels afgerond. Over de resultaten wil de partij niets zeggen. D66 huurde een extern bureau in, maar begint volgend jaar pas; VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en 50Plus zijn zelfs nog bezig met het voorbereiden van hun onderzoek. De Partij voor de Dieren heeft het uitgesteld. SP, PVV, SGP, Denk en Forum voor Democratie laten een onderzoek naar #MeToo aan zich voorbij gaan.

TERUGBLIK OP HET DEBAT

‘Historische’ Klimaatwet is twistappel

Vak K tijdens de behandeling van de Klimaatwet.

Glunderend zaten ze gisteren in vak K, de zeven initiatiefnemers van de Klimaatwet. Tussen de Kamerleden van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP viel meer dan eens het woord ‘historisch'. Maar, zo zag verslaggever Yvonne Hofs: die ogenschijnlijke eensgezindheid kon de diepe verdeeldheid niet verbloemen.

‘Het is al enige tijd duidelijk dat D66 en ChristenUnie veel fanatieker zijn in het nastreven van de klimaatdoelen dan CDA en VVD’, schrijft Hofs in haar debatverslag. ‘Als een wetsvoorstel over zo’n controversieel onderwerp als klimaatbeleid toch brede politieke steun geniet, betekent dat meestal dat de tekst voor velerlei uitleg vatbaar is.’

Dat werd bij het debat over de Klimaatwet pijnlijk duidelijk. Hoe hard is bijvoorbeeld nou de doelstelling van 95 procent uitstootvermindering in 2050? Heel hard, volgens D66 en GroenLinks. VVD en CDA benadrukten daarentegen dat de gestelde klimaatdoelen streefpercentages zijn. De vraag is: willen die partijen wel echt?

EN DAN DIT NOG

Voor de Kamer is Armin de grootste

Met zijn optreden tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander dacht Armin van Buuren de mooiste dag van zijn leven wel te hebben geleefd, tot hij vanochtend slaperig het nieuws op zijn telefoon checkte. Daar stond het echt: Armin van Buuren met This Is What It Feels Like, bovenaan de muzikale Top 150 van de Tweede Kamer.

Niets gaat boven Van Buuren, blijkt uit de verkiezing die parlementariërs Maurits von Martels (CDA) en Zohair el Yassini (VVD) dit jaar voor het eerst organiseerden. Het zilver is voor AC/DC met Thunderstruck, terwijl November Rain van Guns ‘n Roses er met het brons vandoor gaat. Bij het vormen van de lijst stelden de Kamerleden zich grootmoedig op: met België van het Goede Doel mogen ook onze zuiderburen in de muziekvreugde meedelen.

FvD-leider Baudet zal de Top 150 hoofdschuddend hebben bekeken. Hij noemde de nominaties eerder ‘allemaal enorme kutmuziek', en vroeg zich af waar in hemelsnaam Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann en Debussy waren. Die haalden de lijst niet; hopelijk verzachten de vermeldingen van Wagner en Händel wat van de pijn.

