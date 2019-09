‘Een vervanger voor vier maanden kost via zo’n bureau 20 duizend euro meer’

‘Soms moet ik wel op zo’n bureau terugvallen’

Directeur Jeroen Jansen van de Lorentzschool in Hilversum

‘Ik krijg regelmatig mailtjes van uitzendbureaus, van bureaus als Maandag of van kleinere bemiddelaars. Ze schrijven: we hebben een gymleerkracht, we hebben een intern begeleider, zeg maar wat je nodig hebt. Maar ja, als ik alles rond wil krijgen, kan ik daar niet op ingaan. Het is te duur, hooguit een noodoplossing. Je loopt er als stichting op leeg als je veel van die mensen nodig hebt.

‘Bij onze stichting hebben we gelukkig een eigen invalpool. Dat is goed. We geven leerkrachten daar de kans te laten zien dat ze goed zijn. In het tweede jaar stromen ze vaak door naar een baan bij een school waar ze een klik mee hadden.

‘Met die invalpool hebben we een vangnetje, maar er zitten geen vakleerkrachten, onderwijsondersteuners en intern begeleiders in. Daarom moet ik soms toch op zo’n bureau terugvallen. Vorig jaar voor een gymleerkracht, bijvoorbeeld. En in april, mei, juni en juli ook voor een intern begeleider. De sollicitatieprocedures hadden geen geschikte kandidaten opgeleverd. De spoeling is dun.

‘Ik heb daar ambivalente gevoelens over. Aan de ene kant denk ik: hiep-hiep-hoera, ik heb iemand gevonden. Aan de andere kant: het is twee tot drie keer zo duur om mensen via een bemiddelaar in te huren, heb ik me laten vertellen. Vooral voor interim schoolleiders en intern begeleiders betaal je echt de hoofdprijs. Dit is echt een slechte ontwikkeling.’