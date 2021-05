Een vervangende aorta als binnenband, laat dat maar aan ‘bandenprofessor’ Richard Nieuwhuis over

Ook Marianne Vos, hier in actie tijdens de Vestingcross in het Zeeuwse Hulst, kan niet zonder de banden van Richard Nieuwhuis. Beeld ANP

Wanneer de baanwielrenners uit hun startmachines zijn weggeschoten, ziet Richard Nieuwhuis na 100 meter of hij de juiste band voor ze heeft gefabriceerd. Twijfelen specialisten in het veldrijden als Mathieu van der Poel of Marianne Vos over hun ideale profiel voor het parcours? Nieuwhuis zoekt met ze naar een oplossing. En nu zijn in Oldenzaal gevestigde bedrijf A. Dugast wordt overgenomen door het Italiaanse Vittoria kan hij onbeperkt blijven pionieren.

Met de hand maakt Nieuwhuis fietsbanden van katoen en zijde voor de wereldtop. De 53-jarige ‘bandenprofessor’ praat over profielen, binnen- en buitenbanden alsof hij een Steinway-piano of een Stradivarius-viool moet stemmen. In zijn band zit alleen al zes kilometer aan garen dat aan elkaar moet worden gelijmd. ‘En voor de binnenband koop ik vervangende aorta’s.’

Andere binnenband

Een grote lichaamsslagader in een fietsband? Lachend legt Nieuwenhuis wat hij bedoelt. ‘Wie een vervangende kransslagader krijgt, koopt in feite een andere binnenband. De medische leverancier van hartkleppen produceert voor mij de slang waar ik een ventiel op plak en die mijn binnenband wordt. Ik hou er een andere denkwijze op na dan de massa, we onderscheiden ons van de rest.’

Bij het WK veldrijden in januari in Oostende werden de medailles gewonnen door renners die met banden van A. Dugast hadden gereden, met de zegen van Nieuwhuis die het van oorsprong Franse bedrijf in 2002 had overgenomen. ‘De kunst van de perfecte band maken met daarbij de perfecte bandenspanning is een spel tussen renner, fabrikant en de mecanicien. Kijken, luisteren, zien; dat is de essentie van mijn werk.’

Nieuwhuis levert maatwerk. Ziet hij Marianne Vos bij het veldrijden ploeteren over het parcours? ‘Zeg ik: ik zou toch nog een rondje verkennen met deze band. Ik zit er weleens naast. Ik heb geen glazen bol, ik luister nauwgezet naar wat de renner zegt te voelen. Het is altijd zoeken naar de juiste balans, waarbij de techniek van de renner, de bandenspanning en de profielkeuze samenvallen.’ Laten de Chinezen hem maar kopiëren, zegt hij. ‘Ik zie het ook als een vorm van waardering.’

Dwarsdenker

Nieuwenhuis is de dwarsdenker die van de gebaande paden durft af te wijken. Hij bezoekt vakbeurzen, waar je geen bandenfabrikant zou verwachten. ‘Ik ga niet naar een fietsbeurs, maar naar een garenbeurs of een lijmbeurs waar katoen en carbon ligt. Ik analyseer welke rubbers worden gebruikt in de autosport of het ijsspeedway, kan ik daarmee mijn voordeel doen?’

Vorig jaar had A. Dugast het zwaar tijdens de coronacrisis, toen ook het wielrennen tijdelijk tot stilstand kwam. ‘Het kostte me eenderde van de omzet’, zegt Nieuwhuis. ‘Maar ik leef van de topsport en die ging normaal door.’

Juist de innovaties maken Nieuwhuis ook tot een bedreiging voor andere leveranciers. ‘Ik eet nu eenmaal een stukje van hun taart op. De overname door Vittoria biedt zekerheid, we worden nu niet de dupe van ons eigen succes.’ Zowel de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma als de Alpecin-Fenix-ploeg van Van der Poel rijdt al op Vittoria-banden. De crossers rijden op banden van A. Dugast.

De samenwerking met de Italianen biedt Nieuwhuis tevens de garantie dat hij zich met een productie van 14 duizend banden per jaar kan blijven specialiseren. ‘Ook na mijn pensioen moet een Willy Wortel opstaan die nieuwe wegen zoekt. Je hebt iemand nodig met connecties in de wielersport. Ik maak voor baanrenner Jeffrey Hoogland een band die een halve millimeter breder is dan die van zijn teamgenoot Roy van den Berg. Dat kan ik niet uitleggen wanneer de productie zou worden verplaatst naar Azië.’

Out-of-the-box

In Oldenzaal, op tien minuten afstand van zijn woonplaats Denekamp, kan Nieuwhuis onder regie van Vittoria blijven werken aan de ontwikkeling van nieuwe banden. ‘Ze staan voor verbetering en vernieuwing, Vittoria durfde grafeen te gebruiken als moedermateriaal van carbon. Het keerde terug in de bandenprofielen, ook een mooi voorbeeld van out-of-the-box denken.’

De filosofie van Nieuwhuis paste perfect bij de nieuwe eigenaar. Dinsdag kwam baanrenner Matthijs Büchli, winnaar van het zilver bij de keirin op de Spelen van Rio in 2016 en tweevoudig wereldkampioen teamsprint, bij hem langs met een nieuw prototype.

Nieuwhuis: ‘Baanrenners hebben meestal een voorband van 23, 24 millimeter breed. Matthijs heeft een baanwiel gevonden die volgens hem aerodynamischer en dus sneller is dan zijn huidige wiel. Hij weet nog niet of er een band van 24, 25 of 26 millimeter op moet. Ik ga de verschillende versies voor hem maken, zodat hij ze volgende week kan testen. Het is mijn passie om voor Büchli de ideale band te maken, ook de fabrikant bedrijft topsport.’