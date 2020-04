‘Een versoepeling van de lockdown kan bij de Britten nog flink ruzie geven’

‘Johnson toonde zich aanvankelijk laconiek.’ Beeld AFP

Vanwaar die woede op de krant?

‘De krant schreef onder meer dat Johnson in de beginfase van de pandemie vijf keer een crisisoverleg van de nauwst betrokken ministers en experts heeft gemist. Hij was in februari, voor de grote uitbraak, bezig met van alles, maar niet met de bedreiging van de volksgezondheid. Hij had het druk met de Brexit, een echtscheiding en de aankondiging van een nieuw huwelijk. Hij bracht veel tijd door op buitenhuizen van de regering. Al met al was hij te lichtzinnig, stelde The Sunday Times. Maar volgens Downing Street zat de krant er op tal van punten naast.

‘Toch toonde Johnson zich aanvankelijk laconiek. Hij straalde uit dat het Verenigd Koninkrijk een crisis wel te boven zou komen. Zoals het land tijdens de Tweede Wereldoorlog een baken van vrijheid was, terwijl het continent Europa ten onder ging’.

Ook collega’s in het kabinet hebben het toch voor Johnson opgenomen?

‘Ja, de schade van het omstreden artikel moet worden beperkt. Maandag zei minister Dowden van Cultuur dat het heel gebruikelijk is dat niet de premier, maar een vakminister Cobra – zo wordt het crisisberaad van het kabinet genoemd – voorzit. In dit geval dus de minister van Volksgezondheid. Ook zei Dowden dat de premier dagelijks, zo niet elk uur op de hoogte werd gehouden over de coronacrisis. Kortom: het leek maar zo dat hij niet erg geïnteresseerd was’.

Het kabinet staat achter Johnson, maar lijkt verdeeld over een eventuele versoepeling van de lockdown.

‘Ja, dat kan nog een flinke ruzie worden. Johnson zelf lijkt streng in de leer geworden, misschien heeft zijn eigen ziekenhuisopname daarmee te maken. Als het aan hem ligt, blijven bijvoorbeeld tuincentra, waar de Britten graag komen, gesloten. Maar vooral zijn ministers van Financiën en Onderwijs vinden dat er best maatregelen kunnen worden versoepeld. Sommige bedrijven en basisscholen mogen weer open. Anderen zijn bang voor een tweede golf besmettingen en willen het zekere voor het onzekere nemen. Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat ook wetenschappers verdeeld zijn en geen eenduidige adviezen geven’.

Het officiële dodental in het Verenigd Koninkrijk staat op ruim 16 duizend, maar slachtoffers in verzorgingshuizen worden niet meegerekend.

‘Ja, de nursing homes zijn de achilleshiel van het Britse gezondheidsstelsel. De ziekenhuiscapaciteit is in deze crisis wel op orde, maar in de ouderenzorg ontbreekt het bijvoorbeeld aan beschermende middelen voor het personeel en aan testmateriaal. Door gebrek aan testen is niet duidelijk hoe hoog het werkelijke dodental is.’