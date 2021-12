‘Een verhaal zoals dat van Marleen is een les in nederigheid’

Marleen Oostendorp en haar kinderen, gefotografeerd in juli van dit jaar. Beeld Jiri Büller

Rond de kerstdagen vertellen redacteuren van de Volkskrant hoe het nu gaat met de hoofdpersoon van een verhaal dat dit jaar veel reacties opleverde. Lees hier het verhaal van Marleen Oostendorp-Lancee, die haar man aan corona verloor, een paar weken na de geboorte van hun derde kind. ‘Op de ergste puinhopen kun je iets nieuws bouwen.’

Hoe kwam je het verhaal van Marleen op het spoor?

‘Twee jaar lang maakte ik de serie ‘Die ene patiënt’, waarin zorgverleners vertellen over een patiënt die hen is bijgebleven. Toen de coronacrisis begon, ontstond het idee om ook een editie over coronapatiënten te maken. De ziekte is zo onvoorspelbaar, zo grillig en raakt ook jonge mensen. Dat maakt diepe indruk op artsen en verpleegkundigen.

‘In een van die verhalen vertelt een ic-verpleegkundige over Hans Oostendorp, die zij maandenlang had verzorgd. Hans kwam in het ziekenhuis terecht met neurologische klachten. Zijn vrouw Marleen was hoogzwanger van hun derde kind en kon dankzij bemiddeling van verpleegkundigen in hetzelfde ziekenhuis bevallen als waar haar man op de ic lag. Via een livestream woonde Hans de geboorte van zijn zoon Gijs mee, een paar etages boven hem. Kort daarop kreeg Hans in het ziekenhuis corona. Vanaf dat moment ging het razendsnel: na vijf dagen overleed hij. Zijn kinderen heeft hij niet meer mogen zien.

‘Vóór publicatie stuurde ik het artikel naar Marleen. Daarna hebben we contact gehouden. Via de app vroeg ik hoe het ging, een paar keer ging ik naar haar toe. Ze is een stoere, sterke vrouw. Ik was onder de indruk van hoe goed ze kan verwoorden wat er in haar omgaat en hoe ze het deed met de kinderen. In de rubriek ‘De wending’, over grote veranderingen, kon ik ook haar verhaal vertellen.’

Hoe gaat het nu met Marleen en haar kinderen?

‘Gisteren vertelde ze me: ‘Het klinkt misschien gek, maar nu gaat het goed met ons. Soms zijn we heel verdrietig, maar we slaan ons er doorheen.’ Marleen is in staat om in te zien dat rouw en verdriet ook mooie dingen brengt. Dat je dat kan zeggen, zo kort na zo’n verlies, vind ik ongelooflijk bijzonder.’

Bij gezinsuitbreiding krijgen ouders verlof, maar na gezinsinkrimping moet een nabestaande bij wijze van spreken de dag erna alweer aan het werk. Marleen pleitte in jouw stuk voor rouwverlof. Wat gebeurde er nadat het verhaal in de krant verscheen?

‘Die ene alinea over rouwverlof werd eruit gepikt. VVD-politicus Ockje Tellegen, die al een tijd pleit voor rouwverlof, vroeg mij of ik haar in contact kon brengen met Marleen. Dat was snel geregeld.

‘Toen ging het balletje rollen: in november werd Marleen, samen met twee andere weduwen, uitgenodigd door de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een rondetafelgesprek. Alledrie de vrouwen mochten kort hun verhaal doen. Het was een bijzonder gesprek: twee mensen in de commissie hadden Hans gekend. Eén van hen had jong zijn moeder verloren, die kent het rouwproces.

‘Er lijkt een meerderheid te zijn voor de invoering van rouwverlof. Nu is de vraag: hoe moet dat er precies uit gaan zien? Wettelijk tien dagen achter elkaar vrij na het overlijden van een naaste in zinloos, vindt Marleen. Alsof het daarna goed gaat! Zinniger zou zijn om een soort potje in te voeren met daarin tien vrije dagen in uren, waar je uit kunt putten op het moment dat je het nodig hebt.

‘Zelf is ze weer aan het werk, maar laatst moest ze een kind dat overstuur was ophalen van school. Het zou fijn zijn als je op zo’n dag een paar uur rouwverlof kunt opnemen. Die mogelijkheid kan al genoeg zijn om niet te denken: het is te veel, ik stop wel helemaal met werken.

‘Of het rouwverlof daadwerkelijk wordt doorgevoerd, moet nog blijken. Maar Marleen heeft goede hoop: niemand is hier tegen, zegt ze.’

Er verschijnen vaker schrijnende persoonlijke verhalen van jouw hand in de krant. Wat voor invloed hebben zulke verhalen op jou als journalist?

‘Soms kom je mensen in je loopbaan tegen, die je wat doen. Van wie je je afvraagt: hoe zou het met ze gaan? Marleen is er daar een van.

‘Ik werd geraakt door haar indrukwekkende verhaal. Normaal schrijf je het op, en dat is het dan. Nu zag ik foto’s van Hans in het ziekenhuis met zijn pasgeboren kindje Gijs in de armen, een filmpje van de uitvaart. Die beelden maakten zoveel indruk. En dan zo’n jonge, slimme, stoere vrouw die zo goed onder woorden kan brengen wat ze voelt, en een baby die zijn vader nooit zal kennen. Dat raakt je hoe dan ook. Een verhaal zoals dat van Marleen is een les in nederigheid. Je leert ervan relativeren: wat is belangrijk in het leven?’

Wat is de les die we uit het verhaal van Marleen kunnen leren?

‘Marleen laat zien dat uit zulk groot verdriet nog een praktische oplossing kan komen. Zij denkt niet: ik heb genoeg aan mijn eigen sores, ik moet in mijn eentje mijn gezin draaiende zien te houden - wat ook haar goed recht zou zijn - maar ze slaagt erin om nog verder te kijken naar een oplossing voor iedereen. Dat geeft aan hoe veerkrachtig een mens kan zijn.’