Een verdachte, een geweer, en vijf slachtoffers in drie dagen: wat gebeurde er in Alblasserdam?

Jaap Paans (rechts), burgemeester van Alblasserdam, komt zijn respect betuigen bij zorgboerderij Tro Tardi na de fatale schietpartij. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Om de gewelddadigste dag uit zijn leven in te leiden, een dag waarvoor hij zelf al jaren vreesde, stuurt John S. vrijdagochtend een gruwelijke mail aan RTL Boulevard. Bij zijn schrijven voegt hij foto’s toe van het levenloze lichaam van de woensdag omgebrachte schoenmaker Johan Quist (60) uit Vlissingen. In zijn mail bekent S., zo schrijft RTL Boulevard op haar website, en passant dat hij de schutter is.

De 38-jarige man uit Oud-Alblas is dan al sinds donderdagavond bij de politie in beeld als verdachte voor de moord op Quist. Zijn huis wordt nog bezocht, maar daar is hij niet. En dus kan de voortvluchtige S. vrijdagochtend, daar wordt hij althans van verdacht, gewapend vertrekken richting Tro Tardi in Alblasserdam. De zorgboerderij waar niet veel later een vrouw van 34 en een meisje van 16 worden doodgeschoten. Twee anderen raken zeer ernstig gewond raken iemand ander raakt in shock.

Vlissingen

De Nationale Dodenherdenking is nog aan de gang als woensdag 4 mei de Sint Jacobsstraat in Vlissingen dichtslibt met politievoertuigen en een vrachtwagen van de Forensische Opsporing. Ze zijn gekomen voor schoenmaker Johan Quist, die in zijn eigen winkel levenloos is aangetroffen. Onmiddellijk is duidelijk dat het om een misdrijf gaat.

Tussen de herdenkings- en bevrijdingsevenementen van 4 en 5 mei krijgt de dood van Quist landelijk amper aandacht, terwijl de man toch enige nationale bekendheid geniet. Met zijn in 2006 opgerichte stichting RefoAnders zette hij zich jarenlang in voor homo-acceptatie binnen de Gereformeerde Kerk. Maar de kaars van zijn RefoAnders-beweging dooft al snel als Quist in 2014 wordt veroordeeld voor het stelselmatig misbruiken van een van zijn zonen, die 10 jaar oud is als zijn vader daar in 1998 mee begint.

In zijn brief aan RTL Boulevard komt S. met een uitleg die verklaart waarom Quists familie hem niet kende. De twee treffen elkaar ‘via een chatroom voor homo’s’. Waarom hij dood moest? Volgens Boulevard schrijft S. dat hij hem neerschoot ‘om zijn wapen te testen’, maar ook ‘om zijn haat te uiten’ aan een persoon waarvan de naam om privacyredenen niet wordt genoemd door Boulevard.

S. kampt naar eigen zeggen sinds zijn jeugd met zelfmoordgedachten en heeft al enige jaren een obsessie om een vuurwapen te kopen. Hij gaat er meermalen voor naar het buitenland, om toch ongewapend terug te komen. Het wapen zou hij uiteindelijk via het sociale mediaplatform Telegram kopen, schrijft hij aan de redactie van het televisieprogramma.

Hij legt in zijn mail ook een aanklacht neer bij de geestelijke gezondheidszorg. Volgens RTL Boulevard voelde de man zich niet gehoord door instanties en probeerde hij zich tevergeefs op te laten nemen in een kliniek. ‘Het is al jaren oorlog in mijn hoofd.’

Er staat nog iets verontrustends in het bericht, dat pas na het schietincident op de zorgboerderij wordt ontdekt door het Openbaar Ministerie (OM). RTL Boulevard heeft op dat moment de e-mail zelf nog niet opgemerkt, laat het OM Rotterdam weten. In de mail kondigt S. de aanslag op de zorgboerderij weliswaar niet aan, maar hij schrijft wel dat hij ‘een zelfmoordpoging deed vanwege een zorgboerderij’. Het is onduidelijk of hij zich beklaagt over de bewoners en begeleiders in Alblasserdam als hij schrijft: ‘Nooit heeft iemand wat van zich laten horen’.

Bloemen in Alblasserdam

Er liggen zaterdag bloemen op de plek waar John S. een etmaal eerder door de poort naar binnenloopt. ‘Zorgboerderij Tro Tardi’ staat op het houten boerenhek. Boven de letters is een plankje geschroefd met daarop vijf gekleurde laarsjes, waar hortensia’s in zijn gestoken. Wie er overheen kijkt, ziet de molens van Kinderdijk fier in het weidelandschap staan.

S. heeft er vermoedelijk geen oog voor als hij vrijdagochtend tegen 10.45 uur het terrein op loopt. Hij kent de plek waar mensen met geestelijke problemen of een verstandelijke beperking tussen de paarden tot rust komen en begeleiding krijgen. Hij was ooit een van hen, maar over deze tijd is de afgelopen dagen nog vrijwel niets bekend geworden. Hetzelfde geldt voor wat zich vrijdag in de minuten na zijn terugkeer op Tro Tardi precies afspeelt.

‘Het is in ieder geval duidelijk dat de aangehouden verdachte hier door het hek naar binnen is gekomen’, zegt burgemeester Jaap Paans, die zaterdag zijn respect betuigt bij de zorgboerderij. ‘En dat hij vervolgens vrij doelgericht naar een plek is gelopen waar hij uiteindelijk vier schoten heeft gelost.’

Medewerkers die daar getuige van waren brachten vervolgens cliënten in veiligheid en bekommerden zich ondertussen om de slachtoffers. Burgemeester Paans: ‘Uiteindelijk ziet een van de begeleiders de verdachte hier nog op een heel rustige manier vertrekken.’ Niet veel later wordt S. aangehouden in een park verderop.

Er leven oneindig veel vragen in de gemeente, waar S. – die geen strafblad heeft – in zijn huisje in Oud-Alblas een teruggetrokken bestaan leidt. Hoe was de tijd van S. bij zorgboerderij Tro Tardi? Wat was zijn verdere zorgverleden? Kon hij inderdaad geen geschikte plek vinden voor de benodigde zorg? Zijn er signalen gemist?

En: waarom werd de zorgboerderij niet door de politie gewaarschuwd nadat S. donderdagavond in beeld kwam als de vermoedelijke moordenaar van Quist? ‘Feit is dat deze man hier ooit heeft verbleven’, legt de burgemeester uit, ‘maar ook al een hele tijd niet meer. Dus is het ook niet aannemelijk om deze plek uit voorzorg af te schermen als deze man wordt gezocht.’

Maandag wordt verdachte voorgeleid

S. zit momenteel in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Maandag wordt hij voorgeleid. Voor vragen was de directeur van Tro Tardi de afgelopen dagen niet bereikbaar. Het OM wil op geen enkele vraag over de verdachte iets zeggen. ‘Ik snap dat al die vragen er zijn’, zegt een woordvoerder van het OM Rotterdam. ‘De antwoorden gaan komen. Maar voor nu is het voor het onderzoek, en ook voor het rouwproces van de nabestaanden, van belang dat er rust komt rond deze zaak.’

Burgemeester Paans sprak vrijdag al met nabestaanden en zij die nog tussen hoop en vrees leven over hun zwaargewonde dierbaren. ‘Intens verdrietig, het nauwelijks indalende besef dat een dierbare er niet meer is’, zegt hij over de worsteling van de nabestaanden. ‘Een vriend die zijn vriendin niet meer thuis ziet komen. Een moeder die uiteindelijk haar dochter niet meer thuis ziet komen.’ Paans noemt het onbevattelijk. ‘Juist omdat die dochter hier ’s ochtends nog vrolijk met vriendinnen naartoe ging.’

In de tamelijk religieuze gemeenschap – achttien kerken op zo’n 20 duizend inwoners – wordt nu gekeken hoe men samen kan rouwen om het verdriet van de afgelopen dagen. In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen namelijk ook nog twee meisjes op een scooter om na een aanrijding door een auto.

‘Er gaan wat berichten over en weer’, zegt dominee Michel van Heijningen van de Ichthuskerk, ‘om met andere kerken een gezamenlijke dienst te organiseren midden in de week, maar dat is nog te prematuur’. Aanvankelijk stond er een vreugdevolle dienst op het programma voor afgelopen zondag; meerdere mensen zouden een belijdenis afleggen en gedoopt worden. Die dienst is uitgesteld om ruimte te maken voor rouw.

De dominee voorspelt zaterdag ook al dat het ‘meer naar woorden zoeken’ wordt dan anders. ‘We bidden voor de familie en de slachtoffers en de medewerkers’, klinken zondag uiteindelijk Van Heijningens woorden door de Ichthuskerk. ‘We bidden voor het gezin en de familie.’

En, als hij dan met christelijke compassie ook even stilstaat bij de autobestuurder en de schutter: ‘We bidden ook voor hen’.