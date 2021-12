‘Een van de laatste giganten’ is heengegaan: de wereld rouwt om overlijden Desmond Tutu

Desmond Tutu in 2009. Beeld EPA

‘Een patriot zonder gelijke’, ‘een leider van principe en pragmatisme’ en iemand die ‘betekenis gaf aan het bijbelse inzicht dat geloof zonder werken niets waard is’. De Zuid-Afrikaans president Cyril Ramaphosa schrijft mooie woorden over Tutu, die volgens de regeringsleider deel uitmaakte ‘van een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika heeft nagelaten’. De geestelijke mag niet vergeten worden, zegt de ANC-politicus. ‘We bidden dat de ziel van aartsbisschop Tutu in vrede zal rusten, maar dat zijn geest de wacht zal houden over de toekomst van onze natie.’

The passing of Archbishop Emeritus Desmond Tutu is another chapter of bereavement in our nation’s farewell to a generation of outstanding South Africans who have bequeathed us a liberated South Africa. pic.twitter.com/vjzFb3QrNZ — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) 26 december 2022

Volgens de burgemeester van Johannesburg, Mpho Phalatse, ‘schudde zijn wijsheid en passie voor menselijkheid velen uit hun zelfgenoegzaamheid’. Ze gelooft dat Tutu ‘een vader van de vrede’, ‘een compromisloze stem met bevrijdende waarheden’ en ‘een boodschapper van gerechtigheid’ was. ‘Moge uw erfenis voortleven in onze generatie.’

In een verklaring op de website van Kaapstad reageert de burgemeester, Geordin Hill-Lewis, op het verlies van ‘een van de laatste giganten van onze tijd’. Samen met ‘Madiba’ (zoals Nelson Mandela ook wordt genoemd) ontwikkelde Tutu zich tot ‘het morele kompas en het vocale en kritische geweten van Zuid-Afrika’. Hill Lewis kondigt aan de geestelijke een groot afscheid te willen geven. ‘Terwijl we rouwen om het overlijden van de aartsbisschop, vieren we ook de krachtige en opbeurende impact die hij had op ons land, onze wereld en op ons hele leven’, schrijft hij.

‘Hij was een buitengewoon mens. Een denker. Een leider. Een zielenherder’, schrijft de Nelson Mandela Foundation in een verklaring. ‘Hij was groter dan het leven, en voor zovelen in Zuid-Afrika en over de hele wereld is zijn leven een zegen geweest.’

The @NelsonMandela Foundation is saddened to hear of the passing of Archbishop Emeritus Desmond Tutu. This loss is immeasurable. Our deepest condolences go out to Mam Leah and the Tutu family.



Full statement: https://t.co/rET7kevXjf pic.twitter.com/f3hZ5j2CLh — NelsonMandela (@NelsonMandela) 26 december 2022

Nederland

Ook in Nederland zijn de eerbetuigingen aan Tutu bloemrijk, vooral onder christelijke kopstukken in het land. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop streed voor een inclusieve kerk, waarin kleur, gender of seksuele voorkeur er niet toe moeten doen. Hij was een ‘toonbeeld van mildheid en wijsheid die hard nodig was voor een vreedzame omwenteling en een inclusieve samenleving’, vindt theoloog en GroenLinks-Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort. ‘Te vaak werd niet naar hem geluisterd.’

Bij de vrijzinnige kerk Vrijburg in Amsterdam wordt de dochter van Tutu, Mpho Tutu-van Forth, volgend jaar predikant. Joost Röselaers, die ook in die kerk preekt, noemt de geestelijke ‘een van mijn grootste inspiratiebronnen. Ik studeerde af op de commissie die hij leidde en dat deed hij met zoveel wijsheid, daadkracht en humor. Hij maakte ruimte voor heling in een gebroken land’, zegt Röselaers.

‘Desmond Tutu leefde wat hij preekte’, besluit ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. ‘Een groot man is heengegaan.’