Een van de invloedrijkste christelijk leiders van Amerika genekt door seksaffaire

Jerry Falwell en zijn vrouw Becki Tilley Beeld Reuters

Bij Liberty University, het door zijn vader opgerichte en door Falwell uitgebouwde christelijke bolwerk in Lynchburg, in de staat Virginia, zijn zijn dagen in elk geval geteld. Het bestuur van de universiteit zei dat de rector en bestuursvoorzitter beter kan wegblijven. Na twee dagen van gesprekken, kondigde hij dinsdag officieel zijn vertrek aan.

Eerder deze maand was Falwell al op non-actief gezet vanwege andere foto’s die erop wijzen dat hij iets lossere seksuele normen hanteert dan die waaraan zijn studenten zich moeten houden. Toen had hij een kiekje op sociale media gezet van zichzelf met zijn arm om de middel van een jonge vrouw. Beiden hadden hun broek halfopen en een glas ‘zwart water’ in de hand. Studenten aan Falwells universiteit mogen niet drinken en moeten zich onthouden van promiscue gedrag.

Maar wat maandag bekend werd is veel groter dan het schenden van wat familiewaarden.

Zwembadjongen

Giancarlo Granda, een vroegere zakenpartner van Falwell en zijn vrouw Becki, zei maandag tegen persbureau Reuters dat hij vanaf 2012 een affaire heeft gehad met Becki. Tijdens de seksuele escapades met deze pool boy zou Jerry Falwell hebben toegekeken.

Voorafgaand aan de publicatie koos Falwell zelf voor de openbaarheid. Zondagavond bracht hij in een verklaring de affaire naar voren, en zei hij dat Granda hen daarmee had afgeperst. Granda ontkent dat, maar zegt wel dat hij ‘onderhandelde’ over een manier om de (zakelijke) samenwerking met het koppel te beëindigen.

Die mogelijke afpersing sluit aan bij een verklaring van Michael Cohen, de voormalige advocaat en fixer van president Trump. Die zei vorig jaar in een stiekem opgenomen gesprek met de komiek Tom Arnold dat hij eind 2015 ‘ranzige foto’s’ van de Falwells had laten verdwijnen.

Heeft Falwell Cohen toen een wederdienst verleend?

Stemadvies

Terug naar Sioux Falls in de staat Iowa, januari 2016. Daar zat Falwell tijdens een verkiezingsrally ineens met Donald Trump in leren fauteuils op een theaterpodium. Falwell hield een ‘interview’, dat ging zo: ‘Meneer Trump, u bent zo succesvol in uw zaken, u heeft zo’n geweldige familie, u heeft zo’n groot hart, u bent zo genereus. We zijn zo vereerd hier met u te zitten.’

Falwell had net een paar dagen daarvoor Trump officieel zijn steunbetuiging gegeven, en daarmee de evangelicals, een kwart van de Amerikaanse bevolking, een belangrijk stemadvies gegeven. Dat was een daverende verrassing. Volgens een enquête van Pew Research, uitgevoerd in de eerste weken van januari, vond de helft van de Republikeinen Trump niet of nauwelijks religieus. Andere kandidaten scoorden veel hoger. De verwachting was dat Falwell Ted Cruz zou steunen, die zijn verkiezingscampagne nota bene aan Liberty University had afgetrapt.

Morele meerderheid

Falwell jr. is de zoon van de televisiedominee Jerry Falwell sr, een van de invloedrijkste christenen in de Amerikaanse geschiedenis. Hij was het die eind jaren zeventig de moral majority mobiliseerde en de fanatieke gelovigen richting Ronald Reagan dirigeerde. Zij waren in de jaren daarvoor steeds politiek actiever gemaakt over kwesties als abortuswetgeving en homorechten. Dat was de eerste keer dat religie georganiseerd zo’n politieke invloed uitoefende.

En nu zat zijn zoon daar, met de deemoed van een discipel. Hij erkende dat Trump niet de devootste christen was maar citeerde Jezus: ‘Wat van de keizer is, geef dat aan de keizer. Als mijn kind ziek is, wil ik ook gewoon de beste dokter, niet de beste zondagsschoolleraar.’

Misschien was Falwell inderdaad gewoon een groot fan van de president. Maar het is ook mogelijk dat hij zich lichtjes verplicht voelde (Cohen zei vorig jaar dat hij een paar foto’s had bewaard).

De steun van de evangelicals zal er overigens door het schandaal niet minder op worden. Nu Trump president is, heeft hij met de aanstelling van conservatieve rechters, maar ook met aanvallen op abortus en homorechten laten zien dat hij ‘christelijk’ genoeg is. Falwell is niet meer nodig.