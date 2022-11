Een van de bekendste buitenlanders in Myanmar is weer op vrije voeten

Vicky Bowman en Htein Lin in diens studio in 2008. Beeld ANP / Eyevine - The Guardian & The Observer

Als jonge diplomaat mocht de Britse Vicky Bowman kiezen uit een lijstje wereldsteden: Moskou, Beijing, Tokio, Athene, Lagos. Maar ze vinkte, naar eigen zeggen nogal willekeurig, Rangoon aan, destijds de hoofdstad van de voormalig Britse kolonie Birma. De onlangs vrijgelaten Bowman – de bekendste buitenlandse gevangene die donderdag gratie kreeg van de Myanmarese junta, ter viering van een nationale feestdag – ontwikkelde desondanks een levenslange liefde voor het Zuidoost-Aziatische land.

De nu 56-jarige Bowman baarde nogal wat opzien toen zij als Britse ambassadeur in Myanmar (2002-2006) verliefd werd op een van de bekendste kunstenaars van het land, tevens een politiek activist die al heel wat gevangenissen van binnen had gezien. Bowman, toen met haar 36 jaar een van de jongste ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk, hielp leeftijdsgenoot Htein Lin schilderijen in veiligheid te brengen (in Amsterdam) en sponsorde daarna enkele van zijn exposities. ‘En op een avond keken we samen een video over Jackson Pollock op mijn residentie en ging hij niet meer naar huis’, vertelde Bowman giechelend op een TEDx-voordracht vier jaar geleden getiteld Liefde in tijden van dictatorschap.

Vriendelijke vrouw die mannen tot waanzin drijft

Bowman groeide op in Oxford en studeerde pathologie in Cambridge en in Chicago. Ze solliciteerde bij Buitenlandse Zaken en dat departement stuurde haar in 1990 naar Rangoon (nu Yangon genoemd) als tweede secretaris. Daar maakte zij grootschalige protesten mee. Na een zesjarige plaatsing in Brussel, onder meer als assistent van eurocommissaris Chris Patten, keerde zij terug in Myanmar als ambassadeur – als een van de weinige, want veel westerse landen trokken hun handen af van het land. ‘Ik probeerde democratische initiatieven zo goed mogelijk te steunen’, zei ze zelf over die tijd. Haar liefdesrelatie met een erkende staatsvijand leverde volgens haar verassend weinig problemen op met de Myanmarese generaals of met haar bazen in Londen. ‘Het diplomatieke handboek zei er niets over. Op onze bruiloft fungeerde de militaire inlichtingendienst als een soort backupfotograaf.’

Na haar ambassadeurschap verhuisde het stel naar Londen, waar Bowman in 2011 de diplomatieke dienst verruilde voor de Brits-Australische mijnbouwgigant Rio Tinto. Daar mocht zij transparantie en respect voor mensenrechten helpen stimuleren. Nadat de partij van oppositieleider en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi de verkiezingen met overmacht had gewonnen en de generaals hadden besloten hun macht te delen, keerden Bowman en Htein Lin in 2013 terug naar Yangon met hun dochter. Daar zette Bowman het Myanmar Centre for Responsible Business op, een initiatief gefinancierd door buitenlandse ngo’s. Ze groeit uit tot een van de bekendste buitenlanders in het land. Haar Myanmarese naam luidt: Ohnmar Khin, wat zoiets betekent als ‘vriendelijke vrouw die mannen tot waanzin drijft’.

Vicky Bowman Beeld ANP / EPA

Op politiek gebied hielden Bowman en haar man zich op de vlakte. Wel stelde zij in een interview begin dit jaar dat de militaire coup van twee jaar geleden schadelijk was voor de Myanmarese economie. ‘De middenklasse vlucht naar de VS of Australië, arbeiders gaan op zoek naar een beter loon in Thailand of Maleisië.’ Zonder een terugkeer naar de democratie, stelde zij, blijft de economie instabiel. Buitenlandse bedrijven adviseerde zij mee te werken met de autoriteiten, maar vriendelijk te bedanken voor lintjesknipceremonies met generaals. ‘Dat is ongepast en schadelijk voor je bedrijfsimago.’

Het was een gok om in Myanmar te blijven na de coup. Tijdens corona verhuisde het stel naar de heuvels in het midden van het land, waar Htein Lin een familiehuis heeft in het plaatsje Kalaw. Daar werden ze deze zomer gearresteerd – Bowman omdat ze op een ander adres woonde dan dat zij had opgegeven bij de immigratiedienst, haar man omdat die haar niet had tegengehouden. Beiden werden achter gesloten deuren berecht tot één jaar gevangenisstraf en belandden in de beruchte Insein-gevangenis – volgens waarnemers een typisch staaltje gijzelaarsdiplomatie. Daags voor hun arrestatie sloot het VK zich aan bij een initiatief om het Internationaal Strafhof te vragen een zaak aan te spannen tegen Myanmar wegens genocide op de Rohingya-minderheid.

6.451 gevangenen vrijgelaten

Bowman was de bekendste, maar niet de enige buitenlandse gevangene die donderdag werd vrijgelaten. Onder de gerepatrieerden bevinden zich ook de Australische econoom Sean Turnell, een adviseur van Aung San Suu Kyi, die twee jaar geleden werd opgepakt wegens het bezit van staatsgeheimen. Dat hij de auteur is van die documenten, hielp hem niet. Ook de Japanse filmmaker Toru Kubota en de Amerikaans-Myanmarese botanist Kyaw Htay Oo – die de tuin van Suu Kyi verzorgde – zitten tussen de 6.451 gevangenen die gratie hebben gekregen. Bekende Myanmarezen onder hen: voormalig regeringswoordvoerder Myo Nyunt en activiste Mya Aye. ‘Ik zal altijd voor het volk van Myanmar kiezen, wat er ook gebeurt’, verklaarde zij strijdbaar voor de poort van de gevangenis.

De Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) houdt het aantal politieke arrestaties bij sinds de militaire coup in Birma (zij vermijden de naam Myanmar). De teller stond zondag op 16.248. Daarvan zitten er bijna 13.000 nog vast. Volgens Azië-directeur Elaine Pearson van Human Rights Watch hebben veel van de nu vrijgelaten gevangen niets met politiek te maken. Haar organisatie documenteert de omstandigheden in de Insein gevangenis. ‘Ernstige overbevolking, onmenselijke en onhygiënische omstandigheden, excessief geweld en martelingen.’ Veel politieke gevangenen zijn volgen haar zonder eerlijk proces opgesloten.