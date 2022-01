Een vale huid en afwezige oogjes: de internationale student lijdt onder de pandemie

Studieloopbaanbegeleider Miriam Zwaan probeerde de moed erin te houden. Door op afstand met de studenten te praten. Door buiten met ze af te spreken. En door vlogs op te nemen. Beeld Marcel van den Bergh

‘Boos, verdrietig, uit het veld geslagen, compleet gefrustreerd, zwaar depressief, suïcidaal.’ Vraag aan studieloopbaanbegeleider Miriam Zwaan welke gemoedstoestanden ze de afgelopen twee jaar bij haar internationale studenten heeft waargenomen, en ze komt met deze opsomming. ‘Het hele psychiatrische handboek’, zegt ze.

Zwaan werkt bij de International School of Business van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Daar begeleidt ze studenten van de opleiding communication. Ze bespreekt hun plannen voor het volgende semester, hun verplichte minor in het buitenland en de stage die ze willen doen. ‘Een prachtbaan’, zegt ze.

Voor de internationale studenten van de opleiding – circa 70 procent van het totaal – is ze ‘een soort oermoeder’. En die oermoeder heeft het druk sinds het uitbreken van de coronacrisis. Voerde ze voorheen twee of drie coachingsgesprekken per week, nu zijn dat er tien tot twaalf. ‘Meer studenten hebben problemen’, zegt Zwaan. ‘En de problemen zijn heftiger.’

Randje van de afgrond

Zo nam de eenzaamheid toe, de motivatie verdampte door het online onderwijs en grootse plannen liepen in de soep. Zwaan ziet ook meer studenten blowen. ‘Dan zie ik van die afwezige oogjes’, zegt ze. ‘Een teken dat ze het niet meer aankunnen. Ze verdoven zich, zodat ze zich even niet zo kut voelen.’

Ook studentenpsycholoog Bavo van de Mooter van de HAN maakt zich zorgen. Hij ziet de hoeveelheid angstklachten en depressies toenemen, zowel bij Nederlandse als bij internationale studenten. Die laatste groep heeft het ‘zeer zwaar’, zegt hij. ‘Ze hebben een kleiner sociaal netwerk, ze missen hun familie en veel studentenjobs stopten tijdens de lockdown.’

Vorig jaar sloegen studentenorganisaties alarm, nadat ze de mentale gezondheid hadden gepeild. ‘Veel internationale studenten zitten op het randje van de afgrond’, zei voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) toen.

Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, ondervroeg recent duizend internationale studenten. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat bijna 70 procent zich in de weken voorafgaand aan het onderzoek in meer of mindere mate eenzaam voelde. Een bijna even grote groep kampte ‘soms, vaak of altijd’ met depressieve gevoelens. ‘Het welzijn van internationale studenten staat onder druk’, zegt een woordvoerder van Nuffic. ‘We zijn blij dat hier aandacht voor is en dat universiteiten en hogescholen zich inzetten voor deze groep.’

Boodschappen tijdens bejaardenuurtjes

In de huiskamer voor internationale studenten, die de HAN tijdens de coronacrisis inrichtte, vertelt Miriam Zwaan over de eerste maanden van de pandemie. Sommige internationale studenten hoorden van hun ouders dat ze erg moesten uitkijken. ‘Omdat het virus zo gevaarlijk was’, zegt Zwaan. ‘Of omdat ze een ziekenhuisopname niet konden betalen.’

Tien tot vijftien studenten namen direct na het afkondigen van de eerste lockdown het vliegtuig terug naar landen als India of Vietnam. Sommigen volgden de lessen daarna met brakke wifi of tussen stroomstoringen door.

Andere studenten kwijnden in Arnhem weg, zoals dat meisje uit Oekraïne. Ze woonde in een studentenhuis, vertelt Zwaan, maar durfde haar kamer niet uit, omdat ze vond dat haar Nederlandse huisgenoten niet voorzichtig genoeg waren. ‘Haar boodschappen deed ze alleen tijdens de bejaardenuurtjes van de supermarkt.’ Ze lokte het meisje een keer van haar kamer af. Het was lekker weer, ze kletsten bij op een bankje in de buitenlucht. ‘Haar huid was vaal geworden omdat ze alleen maar binnen zat’, zegt ze. ‘Dat raakte me enorm.’

Zwaan probeerde de moed erin te houden. Door op afstand met de studenten te praten. Door buiten met ze af te spreken. En door vlogs op te nemen. Wie goed naar de filmpjes kijkt, zegt ze, ziet de wallen onder haar ogen groeien.

Ze zag de gemoedstoestand van haar studenten meedeinen met de maatregelen. Blij als de kroegen en musea weer lonkten. Somber als de collegezalen weer op slot gingen, of er een streep door een buitenlands avontuur ging. Zoals bij die Indonesische studente, die haar verplichte buitenlandstudie dolgraag in de Verenigde Staten wilde doen. ‘We hadden haar een van de schaarse plekken toegewezen’, zegt Zwaan. ‘En toen viel haar droom in duigen.’

‘Het ergste moet nog komen’

Breken nu betere tijden aan? Ondanks de versoepelingen denkt Zwaan niet dat de psychische problemen bij haar studenten snel wegebben. ‘Studenten hebben zich de afgelopen jaren groot gehouden', zegt ze. ‘Deze crisis gaat naweeën geven die we niet kunnen voorzien. Het ergste moet nog komen.’

Neem de vermoeidheid. Niet eerder maakten zoveel studenten plannen om hun studie te pauzeren. ‘Ze willen even op adem komen’, zegt Zwaan. Ook vreest ze problemen met sociale vaardigheden. Hoe begin je een gesprek in de kroeg? Hoe gedraag je je op de werkvloer? ‘Deze studenten hebben dat minder kunnen oefenen.’

Tegelijkertijd wil ze niet al te somber zijn. ‘Want als je zo’n pandemie doorkomt’, zegt ze, ‘dan groei je als mens.’ De verhalen van de studenten die Zwaan voor de foto heeft opgetrommeld bevestigen dat beeld. Ze hebben het niet makkelijk gehad in Arnhem, maar leerden wel belangrijke lessen.

‘Vraag om hulp als je die nodig hebt’, zegt Angela Piccioni (23) uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld.

‘Leer je op je gemak voelen in je eentje’, zegt Neda Radoilova (20) uit Bulgarije.

‘En grijp elke kans aan om mensen te ontmoeten’, zegt de Litouwse Urte Paulauskaite (20). ‘Als je dat probeert, dan lukt het.’