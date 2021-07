Een uur extra reistijd naar Goeree-Overflakkee door werkzaamheden Haringvlietbrug: ‘Een drama’

De Haringvlietbrug fungeert als een ‘aorta’ voor de omgeving. Beeld ANP

Dat schrijft demissionair minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer, na intern onderzoek. De constructie, die het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant met het Zuid-Hollandse vasteland verbindt, gaat twee jaar lang deels op slot. Tot dusver schetste Rijkswaterstaat dat de werkzaamheden automobilisten maximaal een half uur per passage zouden kosten.

Burgemeester Bram van Hemmen (Hoeksche Waard, aan de noordelijke zijde) noemt de uitkomsten van het onderzoek ‘een drama’, omdat de brug als een ‘aorta’ werkt voor de omgeving. ‘Het wordt nog erger dan ik al vreesde’, zegt hij tegen RTV Rijnmond. Hij verwacht dat de extra reistijd ondernemers veel geld gaat kosten en dat werknemers mogelijk vertrekken bij bedrijven in de regio, omdat ze zoveel extra reistijd kwijt zijn. ‘En scholieren die in bijvoorbeeld Rotterdam studeren moeten nu bijna verplicht op kamers.’

Groot belang

De vertraging wordt veroorzaakt doordat Rijkswaterstaat in beide richtingen een van de twee rijstroken zal sluiten. Ook mogen automobilisten niet harder dan 50 kilometer per uur rijden, een halvering van de snelheid. De Haringvlietbrug is in totaal 1,2 kilometer lang, inclusief een stuk over Goeree-Overflakkee. Vooral voor de eilandbewoners is de snelweg van groot belang.

De 68 minuten extra reistijd die uit het onderzoek naar voren komt, heeft betrekking op de avondspits. De ochtendspits, die doorgaans rustiger is, wordt nog onderzocht door het ministerie.

Ook op de parallelle snelweg van Noord-Brabant naar Zuid-Holland, de A4/16, verwacht het ministerie extra reistijd omdat automobilisten er vaker gebruik van zullen maken. Het zal ongeveer 20 minuten langer duren om het Hollandsch Diep te passeren, zo luidt de prognose. De berekeningen gaan uit van het jaar 2023.

In een eerdere versie van dit artikel stond abusievelijk dat Goeree-Overflakkee in de provincie Zeeland ligt. Het ligt in Zuid-Holland.