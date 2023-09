Een urenlang vertraagde Roemeense trein is een oefening in fatalisme

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Arnout le Clercq ziet in Roemenië dat een etmaal in een vertraagde trein ook zijn charme heeft.

De trein is de prettigste manier van reizen, zeg ik altijd. Het was dan ook een kwestie van tijd voordat ik de deksel lelijk op mijn neus zou krijgen. Dat gebeurde deze zomer, toen ik een etmaal zat opgesloten in een trein tussen Boedapest en Boekarest.

Jammer, dacht ik na een uur of veertien met Boekarest nog lang niet in zicht. Het ging net zo lekker met de trein. Het vervoersmiddel is aan een heropleving bezig in Europa. Met horten en stoten weliswaar, vooral het Duitse spoor kampt regelmatig met problemen. Maar waar ik werk, ten oosten van de Oder, is de trein een uitkomst.

Veel landen in deze regio zijn uitstekend verbonden met de nachttrein. Ja, soms ontkom je niet aan vliegen – nieuws is een haastig vak – en buiten de grote steden ben je vaak aangewezen op de auto. Dit neemt niet weg dat je in de trein tijd hebt om een artikel te schrijven, een boek te lezen of gewoon je ogen de kost te geven.

Internationale vliegvelden zijn een eenheidsworst van dure koffie en taxfreewinkeltjes, treinen hebben karakter. Zo heb je uitstekende restauratiewagons in Tsjechische treinen, waar een ober in een leren schort Pilsner Urquell met een verse schuimkraag tapt. Over de ouderwetse maar sympathieke nachttrein tussen Boekarest en Chisinau is zelfs een liedje gemaakt, waarmee Moldavië meedeed aan het Eurovisiesongfestival.

Mooi zijn de gesprekken met reizigers, zoals de jonge Gheorghe, die uitlegde dat hij na jaren werken in het buitenland terugkeerde naar Roemenië. Hij miste de rust van zijn thuisstreek Maramures. Daarvoor werkte hij bij een internationale beveiligingsfirma. Hectisch, en slecht voor zijn relaties. ‘Als mijn vriendin vroeg waar ik naartoe ging, moest ik vaak zeggen: dat is geheim. Daar houden vrouwen niet van.’

De romantiek dreigde te vervliegen toen ik 24 uur deed over een 15-urige reis, door een ongeluk op het Hongaarse spoor. ‘Het is heel, heel slecht’, zei de Roemeense conducteur, en ze gooide haar handen in de lucht. Mijn ervaring is dat Roemeense conducteurs zelden proberen hun werkgever te verdedigen of de reiziger tot kalmte manen: ze sluiten zich hartstochtelijk aan bij het koor van lijdende passagiers, wat me zeer voor hen inneemt.

Met zulke vertraging gaat iedereen op zijn eigen manier om. Nederlandse jongeren hoorde ik heel Nederlands klagen. ‘Dit kan écht niet. We moeten ons geld terugeisen.’ Een jonge Roemeense vrouw speelde op maximaal volume Los del Río en danste de Macarena in de gang. Mijn coupégenoot William, een gepensioneerde jurist uit Missouri, keek mistroostig naar buiten. ‘We’re in the twilight zone.’

Zelf probeerde ik de vertraging te omarmen – na een uur of zestien waren andere buitenlanders daar ook murw genoeg voor. Een grenzeloze optimist ben ik niet, maar het leven in Centraal- en Oost-Europa is nu eenmaal een stuk lastiger als je niet met tegenslag kunt omgaan. Een ernstig vertraagde trein is boven alles een oefening in fatalisme. Ook dat heeft zijn charme. ‘Asa este’, zo is het nu eenmaal, zoals de conductrice keer op keer herhaalde.

Eenmaal in Boekarest, midden in de nacht, werd ik opgehaald door mijn geliefde. Diezelfde avond stonden we opnieuw op het perron, ditmaal voor een nachttrein naar ons vakantieadres in het noorden van Roemenië. Drie keer raden: vertraagd. ‘Dit is heel, heel slecht’, zei de conducteur, en hij gooide zijn handen omhoog. ‘Minstens twee of drie uur wachten.’ Hij stak nog een sigaret op. Slechts vijftig minuten later tuften we het station uit. Wat een meevaller, dacht ik. Oefening in fatalisme geslaagd.