Een steeds lager pensioenvooruitzicht door de dalende rente: ‘Gelukkig heeft mijn partner wél een goed pensioen’

‘Twee jaar geleden ging een collega na 46 jaar werken met pensioen. Ik schaamde me gewoon toen ik hem mocht uitleggen hoeveel hij ging ontvangen. Dat was de laatste jaren heel veel minder geworden.’

Marjon is hoofd personeelszaken bij een middelgrote groothandel. Voor ruim vijftig man regelt zij de sociale zaken, van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim tot lonen en pensioenen. Bij die pensioenen zag zij het de afgelopen jaren mis gaan.

‘Wij hebben hier een premieregeling of, zoals dat officieel heet, een beschikbare premieregeling. Voor iedereen wordt individueel premie betaald en op een eigen pensioenrekening gestort. Op het moment van pensionering wordt gekeken hoeveel op de rekening staat. Dan blijkt hoeveel pensioen je krijgt.

‘Over deze pensioenregelingen wordt nooit geschreven. Het gaat altijd over de problemen bij de pensioenfondsen, waar je spaart voor een pensioen dat gekoppeld is aan je oude loon. Maar wat bij de premieregelingen gebeurt is veel schrijnender. Daar wordt pas bij pensionering de hoogte van het pensioen vastgesteld. Daarbij is natuurlijk de hoogte van het gespaarde bedrag belangrijk. Maar bij de berekening van het pensioen wordt ook rekening gehouden met de gemiddelde levensverwachting en de hoogte van de rente. Die gemiddelde levensverwachting loopt wat op. Daardoor stijgt de AOW-leeftijd.

Nekslag

‘Maar vooral de rente geeft nu de nekslag. Omdat die de afgelopen jaren zo sterk is gedaald, zijn de pensioenvooruitzichten bij de premieregelingen als sneeuw voor de zon weggesmolten. Het pensioen dat mij nu wordt voorgespiegeld is nog maar bijna de helft van hetgeen me in 2006 werd voorgehouden. Het is in die jaren gehalveerd terwijl er meer kapitaal is opgebouwd.

‘Mijn collega die na 46 jaar werken met pensioen ging, zou voordat de rente ging dalen zo’n 500 euro pensioen per maand krijgen. Let wel: in die tijd was er dus minder kapitaal opzij gezet op zijn pensioenrekening. Toen hij twee jaar geleden met pensioen ging kreeg hij maar 200 euro per maand.

‘Hij probeerde dat nog te repareren. Er was toen een regeling waardoor je een tijdelijke keuze kunt maken bij de vaststelling van je pensioen. Hij heeft er toen voor gekozen om zijn pensioen twee jaar vast te zetten. Na die periode werd opnieuw gekeken hoe hoog het kapitaal is en hoe hoog de rente. Je kunt zeggen dat je hoopt dat in die periode de beleggingen goed gaan, het kapitaal groter wordt en dat de rente stijgt. Bij mijn collega pakte dat verkeerd uit. De rente daalde nog verder waardoor zijn pensioen nu nog 25 euro per maand lager is.

‘De verzekeraar hield een collega die over afzienbare termijn met pensioen gaat laatst voor dat als de rente voor dat moment 0,5 procent stijgt, dat haar 7 procent meer pensioen oplevert. Als de rente nog eens 0,5 procent daalt, wordt haar pensioen 7 procent lager.

‘Ook in mijn pensioenoverzicht wordt mijn kapitaal steeds hoger maar mijn pensioenvooruitzicht steeds lager. Door de dalende rente. Het raakt mijzelf dus ook. Maar ik ben gelukkig geen hoofdkostwinner, zoals sommige collega’s, want ik heb een partner met een goed pensioen bij een pensioenfonds. Maar het is toch heel vreemd dat je na 45 jaar werken blij moet zijn dat je man een goed pensioen heeft.’