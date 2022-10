Een spionnenlunch met ‘Broeder Cees’ die op niets uitliep

Ook ik had een spion kunnen zijn.

De lunch in het Hyatt van Jakarta was natuurlijk beter, maar daar kun je nog eens mensen tegenkomen die je kennen, en dat wilde ‘Bung Cornelis’ liever niet. In hotel Mulia kwamen doorgaans vooral Indonesiërs, dat was veiliger. Die hadden zelf van alles te bekonkelen waar ze liever niet bij werden gestoord.

Het werd dus Mulia, vijfsterrenhotel, eigendom van Tommy Suharto, plek waar buiten het zicht van de wereld zaken werden beklonken, politiek werd bedreven en meisjes kwamen voor de seks. Een ideale plek dus om iemand te ontmoeten zonder dat dat opvalt, en te praten over informatie waarover niet gesproken hoort te worden.

Ik schrijf ‘Bung Cornelis’ tussen aanhalingstekens omdat dat niet zijn echte naam is. Dat heeft deze ‘broeder Cees’ (vertaling van Bung Cornelis) me destijds eerlijk verteld. Ik zou dat wel begrijpen, zei hij. Hij vertelde ook heel open dat hij werkte voor ‘een zekere organisatie’ in Nederland, en welke dat was zou ik ook wel snappen.

Echt spannend voelde het niet. Ik had de oorlog van Kosovo nog in mijn benen, en daar gebeurden wel gekkere dingen, maar tegen een geheime dienst die me serieus nam wilde ik niet botweg nee zeggen. Ik was nog niet zo heel lang correspondent in Jakarta en al die aanhalingstekens maakten me behoorlijk nieuwsgierig.

‘Bung Cornelis’ had eerst al gemaild om te zien of ik zou happen, en me uiteindelijk opgebeld, om te vertellen dat hij in het land was, en of we eens konden lunchen. Hij wilde iets van mij, dat snapte ik, maar ik wilde minstens evenveel van hem. Hoe werken die mensen? Wat willen ze weten? Wat weten ze eigenlijk? Ik ben altijd, beroepshalve en privé, hinderlijk nieuwsgierig.

De wijn was goed, Bung Cornelis was een joviale, aardige man (hij had dit soort lunches duidelijk al vaker bij de hand gehad), en bleek in mijn geval vooral in radicale moslims geïnteresseerd. De eerste aanslagen in Indonesië waren gepleegd, en het leek erop dat er meer zouden volgen.

Ik hoorde hem aan, en maakte duidelijk dat ik, als ik iets interessants hoorde, dat doorgaans in de krant zette. Ik was een journalist, geen informant: die twee zaken gaan nu eenmaal niet samen. Omdat hij ook een professional was werd ik van hem ook niet veel wijzer.

In NRC staat vandaag een verhaal van Joep Dohmen over journalisten, vooral in het buitenland, die worden benaderd door de AIVD en consorten. Ik ben duidelijk niet de enige geweest. Het blijken er zelfs opvallend veel te zijn, en niet de eersten de besten. Ik ben in goed gezelschap.

De NVJ reageerde meteen. Door journalisten als informant te ronselen, breng je ze in gevaar als spionnen te worden opgepakt en berecht, aldus de journalistenvakbond. De NVJ zal het thema nu als waarschuwing opnemen in cursussen voor journalisten die naar het buitenland vertrekken. Ik heb nooit zo’n cursus gehad.