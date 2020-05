Een snel vertrek als voorzitter van 50Plus? Geert Dales piekert er niet over: ‘Het is bespottelijk’

Geert Dales: ‘Ik sta niet als voorzitter van 50Plus met één been in een andere partij.’ Beeld Aurélie Geurts

Vorige week sprak u de verwachting uit dat 50Plus binnen enkele weken niet meer bestaat. Helpt u het lot niet een handje door als voorzitter aan te blijven?

‘Wat zou ik dan moeten doen? Volgens het verenigingsrecht kan een nieuw bestuur slechts worden benoemd door een algemene ledenvergadering. Die willen we liever gisteren dan vandaag, maar de leden die in opstand kwamen wilden niet dat we elektronisch zouden stemmen. Het is hun eigen schuld.’

Uw twee medebestuurders zouden bijvoorbeeld tijdelijk kunnen aanblijven.

‘Denk je dat mijn collega’s mij in de steek laten, of andersom ik hen? Anders dan de fractie in de Tweede Kamer vormen wij wel een eenheid.

‘Ik begin me verschrikkelijk te ergeren aan het hautaine gedrag van zogenaamde prominenten die denken uit te kunnen maken wie in het bestuur zit. Ze hebben de leden nooit iets gevraagd en verwijten dan het bestuur niet democratisch te zijn. Het is werkelijk bespottelijk.’

In een mail dreigde u Tweede Kamerlid Corrie van Brenk met een royement. ‘Kennelijk realiseer je je niet dat ik nog steeds de partijvoorzitter ben’, schreef u. Ook schermt u met aangifte. Past dat een vertrekkend voorzitter?

‘Ik adviseer u het burgerlijk wetboek te lezen. Wij zijn verplicht de vereniging te beschermen tegen het aanbrengen van schade. We moeten de andere partijleden tegen haar in bescherming nemen.’

De fractievoorzitter in de Tweede Kamer royeren brengt toch ook schade aan de partij?

‘Natuurlijk. Dat doen we ook niet.’

U schermt er mee.

‘We moeten wel. Van Brenk zei op Radio 1 dat dat wij de partijkas plunderen. Dat kunnen we toch niet over onze kant laten gaan? Het enige wat we doen is het betalen van de rekeningen van onze advocaten. Die moeten we inschakelen voor de zaken die Van Brenk en haar trawanten aanspannen. Alsof een pyromaan een pand in de fik steekt en dan gaat schreeuwen dat het afbrandt.’

De Eerste en Tweede Kamerleden schreven een kritisch stuk op de 50Plus-website over Henk Krol en u. Een medewerker moest het van u weer verwijderen.

‘Dat stuk had er natuurlijk nooit mogen staan. Schandelijk gewoon, dat ze inbreken in de officiële partijorganen. Als je dit op staatsniveau doet, heet het een coup. Dan krijg je een zware straf. Dit is toch verschrikkelijk, dat volksvertegenwoordigers niet weten hoe het werkt en zichzelf die website denken te kunnen toe-eigenen?’

U betaalde ook het logo van Krols nieuwe Partij voor de Toekomst. Is dat niet vreemd?

‘Vindt u dat echt?’

Het gebeurt zelden dat een voorzitter het logo van een andere partij betaalt.

‘U zegt de voorzitter, maar het is de privépersoon Geert Dales die dat heeft gedaan.’

Dat is toch niet van elkaar los te zien?

‘Dat is perfect van elkaar los te zien.’

U heeft het over het beschermen van de partij. Doet u dat door het logo van een concurrerende partij te betalen?

‘Ik heb twee jaar fijn met Henk Krol samengewerkt. Mag ik die man een cadeautje geven? Ik ken de kunstwereld goed, kon de partij aan een goede vormgever helpen. Maar dat deed ik als privépersoon. Zoals ik ook als privépersoon brokken voor de cavia’s koop. Verder bemoei ik me er niet mee. Ik sta niet als voorzitter van 50Plus met één been in een andere partij.’

Door de coronacrisis moeten de leden in een online-stemming het nieuwe bestuur kiezen. Woensdag won u een kort geding waardoor die stemming door kan gaan. Wanneer?

‘Dat duurt nog zeker elf weken. We moeten heel wat tijd in acht nemen voor de wettelijke procedures. Normaal zouden we de organisatie in eigen hand nemen, maar omdat Corrie van Brenk en haar equipe al wekenlang roepen dat wij niet eerlijk zijn en manipuleren, moeten we die wel uitbesteden. Weer zo’n kostenpost door het enorme wantrouwen tegen ons.’