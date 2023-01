‘Een slechte verkiezingsuitslag voor de coalitie kan het begin zijn van een sluipend afbraakproces’

Raoul du Pré: ‘Het asielbeleid is de echte achilleshiel van deze coalitie. Partijen zijn het daarover intrinsiek met elkaar oneens.’ Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dag Raoul, ik vermoed dat de eerste maanden van het jaar in het teken zullen staan van de Provinciale Statenverkiezingen?

‘Ja, er is één datum die rood omcirkeld staat in de agenda’s van alle politici en politiek verslaggevers: 15 maart, de dag van de Statenverkiezingen. Zodra de Tweede Kamer half januari terugkomt van reces zullen die verkiezingen hun schaduw vooruitwerpen. Partijen gaan zich profileren, plannen presenteren en het debat scherper voeren. Het CDA doet dat nu bijvoorbeeld al over migratie.

‘De Provinciale Statenverkiezingen zijn al jaren erg belangrijk voor de politieke verhoudingen op het Binnenhof, omdat de Statenleden de Eerste Kamer kiezen. Dit jaar is dat nog meer zo dan normaal: de coalitie heeft al geen meerderheid in de Eerste Kamer, als zij nog een aantal zetels verliest, zal dat een enorme invloed hebben op de politieke verhoudingen. Ik denk daarom dat de campagne in het teken zal staan van de strijd om de Eerste Kamer, hoe jammer dat ook is voor iedereen die zich verkiesbaar stelt voor de Provinciale Staten.

‘Het is niet zo dat er bij een slechte uitslag voor de coalitie direct een kabinetscrisis uitbreekt, maar het kan wel het begin zijn van een sluipend afbraakproces. Een partij als het CDA kan door een slechte uitslag onzeker worden, en zich minder aantrekken van gemaakte afspraken en politieke verhoudingen binnen de coalitie om zich te profileren.

‘Na zo’n verlies wordt het de vraag op welk deel van de oppositie het kabinet gaat leunen. Tot nu toe koos het kabinet vrij consequent voor het linkerblok van GroenLinks en PvdA, die er zo in slaagden zowel het pensioen- als het energiebeleid behoorlijk te beïnvloeden. Als die twee partijen ook in de nieuwe Eerste Kamer het gat kunnen vullen, kunnen zij het kabinetsbeleid naar links trekken.

‘Maar de VVD en het CDA hebben nu al moeite om hun achterban mee te nemen in het beleid, en moeten zich nieuwe rechtse concurrenten als JA21 en de BoerBurgerBeweging (BBB) van het lijf houden. Het wordt daarom spannend om te volgen hoe groot die twee partijen kunnen worden, en of het kabinet ook samenwerking over rechts zal zoeken.’

Welke gevolgen zou zo’n koers over rechts kunnen hebben voor het kabinetsbeleid?

‘Op het gebied van de stikstofaanpak lopen de opvattingen tussen links en rechts natuurlijk sterk uiteen. Maar denk ook aan het asielbeleid: dat is de echte achilleshiel van deze coalitie. Partijen zijn het daarover intrinsiek met elkaar oneens. Er is nu intern overleg, en staatssecretaris Eric van der Burg hoopt binnenkort met een nieuwe blauwdruk voor het asielbeleid te komen. Het maakt daar een groot verschil of je richting JA21 of richting GroenLinks beweegt.

‘Daarnaast moet de Pensioenwet nog door de Eerste Kamer. Het kabinet hoopt dat nog in deze termijn te doen, want dankzij concessies aan GroenLinks en PvdA is een meerderheid nu zeker. Maar een deel van de Eerste Kamer zal er alles aan doen om dat te vertragen. Best veel oppositiepartijen willen de wet het liefst wegstemmen.’

Het kabinet heeft de grote contouren van het stikstofbeleid onlangs al geschetst. Wat staat de uitvoering daarvan nog in de weg?

‘Dat wordt, denk ik, het grote thema van de Provinciale Statenverkiezingen. De provincies moeten het landelijke stikstofbeleid grotendeels gaan uitvoeren, dus het maakt uit welke politieke kleur de colleges krijgen. Als de BBB in veehoudende provincies zoals Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant een goede uitslag boekt, zal die partij het kabinetsbeleid op provinciaal niveau proberen te frustreren.

‘Op veel terreinen is het moeilijk om als kiezers op provinciaal niveau het verschil te maken. De provincies zijn in hoge mate een apolitieke tussenlaag, vaak met colleges waarin bijna alle middenpartijen vertegenwoordigd zijn, van GroenLinks tot de VVD. Maar over stikstof hebben ze veel te zeggen, en het is een enorm polariserend onderwerp. Het lijkt erop dat het kabinet onlangs met het uitkoopbeleid voor de boeren enige rust heeft gekocht, maar de verkiezingen kunnen daar verandering in brengen.’

Op de agenda van de Tweede Kamer staan in 2023 ook nog twee parlementaire enquêtes, over fraudebeleid en corona. Wat kunnen we daarvan verwachten?

‘De enquête over fraudebeleid en dienstverlening wordt in hoge mate een voortzetting van de parlementaire onderzoeken naar de uitvoeringsinstanties en de toeslagenaffaire, die in de afgelopen jaren al zijn gedaan. Dat wordt als het ware gebundeld en uitgebreid tot een onderzoek naar het functioneren van het fraudebeleid in de afgelopen vijftien jaar.

‘Ik moet nog zien of de enquête naar corona van de grond komt, komend jaar. Er is een tijdelijke commissie benoemd, maar de samenstelling daarvan baarde opzien. Er zitten Kamerleden tussen die corona als niet meer dan een griepje zien en vinden dat de overheid veel te hard heeft ingegrepen. Het is dus de vraag hoe deze commissie überhaupt tot een eensluidende onderzoeksvraag zal komen. Bovendien was Khadija Arib de beoogde voorzitter van de commissie, die de boel met al haar ervaring een beetje bij elkaar moest zien te houden, maar zij is intussen vertrokken. Dat helpt niet mee.

‘Daarnaast krijgen we in februari het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Het kan bijna niet anders dan dat de conclusie wordt dat het geld steeds doorslaggevend was, ten koste van de Groningers. Omdat dat decennialang zo ging, is daar niet één schuldige voor, maar staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw draagt op dit moment de politieke verantwoordelijkheid.

‘Ik heb geen idee of die soep zo heet gegeten zal worden dat hij moet opstappen. Hij doet serieus zijn best om de situatie voor de gedupeerde Groningers te verbeteren, en was er niet bij toen tien jaar geleden belangrijke besluiten vielen. Wat schiet je er dan mee op om hem weg te sturen?’