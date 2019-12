Een schrale keuze in West-Londen: Boris Johnson of een emmerhoofd?

Lord Buckethead samen met de andere kandidaten van de Britse verkiezingen in 2017. Beeld AFP

Bij de verkiezingen van 2017 maakten de televisiekijkers in binnen- en buitenland kennis met een merkwaardige verschijning: Lord Buckethead. Een soort Darth Vader met een emmerhoofd stond naast premier Theresa May bij het bekendmaken van de uitslag in haar kiesdistrict. Bij de huidige verkiezingen dook hij weer op, nu aan de zijde van premier Boris Johnson. Maar dit keer had Lord Buckethead een geduchte rivaal: Count Binface.

Lord Buckethead, een personage uit de sciencefictionkomedie Hyperspace (1984), is een oude rot in de Britse politiek. In 1987 was hij al kandidaat tegen Margaret Thatcher in Finchley, en vijf jaar later daagde hij haar opvolger John Major uit in Huntingdon. Daarna bleef het lang stil, maar twee jaar geleden dook de spacelord op in Maidenhead, waar hij de kiezers een alternatief bood voor premier Theresa May.

His Lordship, die vloeiend de ‘Nine Forbidden Tongues of Gx’gath’ spreekt, behaalde 249 stemmen, ofwel 0,4 procent. Wat hij vooral oogstte, was publiciteit. Lord Buckethead verscheen op het popfestival van Glastonbury en bracht een kerstnummer uit. Eerder dit jaar had hij zich ook kandidaat willen stellen bij de Europese verkiezingen, maar de man in de vermomming, Jonathan Harvey, kreeg ruzie met Buckethead-bedenker Todd Durham.

Lord Buckethead. Beeld Imageselect

Hierop besloot Harvey voortaan door het politieke leven te gaan als Count Binface. In zijn verkiezingsprogramma stelde hij voor 20.001 extra agenten de straten op te sturen, een meer dan Boris Johnson, de zangeres Adele te nationaliseren en Ceefax, de Britse variant van Teletekst, te laten terugkeren. Wat hem betreft wordt de minimumleeftijd om te kunnen stemmen verlaagd naar 16 jaar en komt er ook een maximumleeftijd, van 80 jaar.

Lord Buckethead bleek echter ook kandidaat te staan en wel namens de Official Monster Raving Loony Party, die bekendheid verwierf onder leiding van de in 1999 overleden Screaming Lord Sutch. Het is onbekend wie er in Lord Bucketheads pak school, maar deze persoon heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse filmmaker Durham. Voor de inwoners van het West-Londense kiesdistrict waren de twee emmerhoofden een dankbare aanvulling op een mager keuzeaanbod.