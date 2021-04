Een schot in eigen voet en drie keer mis: oude beelden olifantenjacht achtervolgen NRA-baas LaPierre

Wayne LaPierre Beeld AFP

De video van LaPierre op olifantenjacht in Botswana was eigenlijk bedoeld als onderdeel van een documentaire om de NRA te promoten bij jagers, maar de organisatie besloot het segment eruit te knippen uit vrees dat het op een ‘pr-ramp’ zou uitlopen. Dat blijkt een juiste inschatting nu de gewraakte videobeelden in handen van The New Yorker zijn gevallen.

Op de beelden, die uit 2013 dateren, is te zien hoe LaPierre en zijn vrouw twee olifanten doden tijdens een jachtpartij in Botswana. Helemaal gemakkelijk gaat het niet: LaPierre verwondt het dier alleen, waarna een lokale gids hem laat zien waar hij het beest van dichtbij het genadeschot moet geven. Maar de NRA-topman schiet drie keer mis, waarna de gids het karwei afmaakt. Vervolgens feliciteren de gidsen hem omstandig: ‘Dat was een geweldige olifantenjacht’.

LaPierre’s vrouw weet later een andere olifant met een schot tussen de ogen te vellen en maakt het dier vervolgens met een kogel in de borst af. Als trofee mag ze de staart van de olifant meenemen.

Ongelukkigste moment

De schokkende beelden hebben een storm van verontwaardiging veroorzaakt in de Verenigde Staten. Critici van de NRA verkneukelden zich er ook over dat uitgerekend de kampioen van de Amerikaanse wapenbezitters zo’n klungelig figuur had geslagen als jager.

Voor LaPierre kan het uitlekken van de beelden niet op een ongelukkiger moment komen. Hij is juist verwikkeld in een proces in New York waar openbaar aanklager Letitia James de NRA wil laten ontbinden na onthullingen over geknoei met fondsen door de top van de organisatie. Daarmee zouden de topmannen misbruik hebben gemaakt van de belastingvrije status die de NRA, een beweging die opkomt voor het recht van de Amerikanen om wapens te dragen, sinds jaar en dag heeft.

Binnen de NRA, die ruim vijf miljoen leden zegt te hebben, rommelt het al een paar jaar. LaPierre wordt ervan beschuldigd dat hij via een pr-bureau honderdduizenden euro’s heeft gedeclareerd voor privé-uitgaven aan dure kleding en reisjes naar vakantieoorden. Ook zou hij hebben geprobeerd de NRA te laten opdraaien voor het opknappen van een miljoenenvilla die hij voor zijn veiligheid nodig zei te hebben. Die aankoop ging niet door.

Ook andere topfiguren van de NRA zouden uit de ruif hebben meegegeten. In totaal zouden zij tientallen miljoenen uit de kas van de organisatie hebben gebruikt voor privé-doelen.

Vriendelijker klimaat voor wapenfans

De rechtszaak in New York gaat om het besluit van de NRA in alle stilte faillissement aan te vragen in die staat. In plaats van New York wil de organisatie nu domicilie kiezen in Texas, waar het klimaat voor wapenliefhebbers veel vriendelijker is.

Maar volgens justitie in New York gaat het om een duidelijke poging om onder de gerechtelijke procedure in die staat uit te komen. Op zijn beurt beschuldigde de 71-jarige LaPierre er openbaar aanklager James er woensdag voor de rechter van dat zij een politieke campagne tegen zijn organisatie voert.

Tegenstanders van de NRA hopen dat de rechtszaak en het gekonkel binnen de organisatie – La Pierre overleefde twee jaar geleden ternauwernood een poging hem af te zetten – de macht van de wapenlobby eindelijk zullen breken. De afgelopen jaren is de hoeveelheid geld die de NRA steekt in de verkiezingscampagnes van voornamelijk conservatieve Republikeinse kandidaten iets afgenomen, maar nog steeds houden de Republikeinen hardnekkig alle maatregelen om het wapenbezit aan banden te leggen tegen.