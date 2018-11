Een Rus aan het hoofd van Interpol? Westerse landen maken zich zorgen

Poetin-vijand Bill Browder dacht dat hij veilig was in Madrid. Maar in mei verschenen agenten bij zijn hotelkamer met een arrestatiebevel van Interpol. Browder, die wereldwijd lobbyt voor wetten die mensenrechtenschendingen van Rusland bestraffen, werd in het hart van de Spaanse hoofdstad gearresteerd in opdracht van het Kremlin.

De korte arrestatie – Browder werd enkele uren later vrijgelaten door de Spaanse politie – toont volgens critici aan dat Rusland er steeds vaker in slaagt om de internationale politiedienst Interpol te gebruiken om politieke tegenstanders overal ter wereld te achtervolgen. Zij vrezen dan ook dat Rusland zijn invloed binnen Interpol verankert, als de politiedienst woensdag een Rus benoemt tot nieuwe topman.

Aleksander Prokoptsjoek, nu vicevoorzitter van Interpol, is volgens Britse officials de grootste kanshebber om de verdwenen Chinese topman Meng Hongwei op te volgen. Afgevaardigden van politiediensten uit de hele wereld kiezen woensdag in Dubai hun nieuwe baas. De belangrijkste tegenkandidaat is de Zuid-Koreaan Kim Jong Yang, die momenteel waarnemend voorzitter is. Wie twee derde van de 194 aangesloten landen achter zich krijgt, mag zich de nieuwe baas van Interpol noemen.

Hervormingen dwarsbomen

Westerse regeringen en mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over de mogelijke benoeming van Prokoptsjoek, die in het verleden als viceminister in Poetins regering zat. Amerikaanse senatoren riepen president Trump maandag op om zijn ‘stem en invloed’ te gebruiken om te voorkomen dat ‘Poetin en andere dictators’ Interpol kunnen misbruiken en hervormingen dwarsbomen. Oekraïne en Litouwen dreigen hun lidmaatschap van Interpol op te zeggen bij de benoeming van Prokoptsjoek.

Zij stellen dat Rusland voortdurend probeert om arrestatieverzoeken ingewilligd te krijgen bij Interpol voor politieke tegenstanders, zoals Bill Browder en oppositiepolitici. Met als gevolg dat de tegenstanders aangehouden en mogelijk uitgeleverd worden aan Rusland.

Ook andere landen met autoritaire regeringen proberen steeds vaker te profiteren van Interpol in de jacht op dissidenten, stellen mensenrechtenorganisaties. Sinds 2003 is het aantal arrestatieverzoeken via de politiedienst vertienvoudigd, naar ruim 13 duizend in 2017. Het is niet bekend hoeveel van die verzoeken politiek gemotiveerd zijn, maar de Britse organisatie Fair Trials zegt duidelijke tekenen van politieke beïnvloeding te zien. Onder meer uit Centraal-Aziatische landen, Venezuela en Turkije.

Zo werd een criticus van de Turkse president Erdogan vorig jaar net als Browder aangehouden in Spanje na een Interpol-verzoek. En een adviseur van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny wilde zijn moeder op Cyprus bezoeken, maar belandde via Interpol drie weken achter de tralies tot Ruslands uitleveringsverzoek ongegrond werd verklaard.

Macht nieuwe baas beperkt

De macht van de nieuwe baas is beperkt. De topman zit weliswaar commissies voor die de koers van de organisatie uitstippelen, maar op papier heeft hij geen invloed op de beslissing of een arrestatieverzoek goedgekeurd wordt. Daar is een commissie voor, met afgevaardigden uit vijf landen. De regel is dat een verzoek niet politiek van aard mag zijn.

Maar de regels werken in de praktijk niet goed, erkende Interpol zelf. Om de controle aan te scherpen, toetst een internationaal team van juristen en deskundigen sinds twee jaar elk arrestatieverzoek van een lidstaat, onder meer op politieke neutraliteit. Ook kunnen verdachten nu in beroep gaan tegen een arrestatieverzoek.

De Raad van Europa moedigde die hervorming vorig jaar aan, maar riep om meer maatregelen om politiek misbruik via Interpol te bestrijden.

Volgens president Poetin, een uitgesproken voorstander van Prokoptsjoeks kandidatuur, is diens mogelijke aanstelling allerminst een poging om Interpol politiek te beïnvloeden. Poetins woordvoerder Dmitri Peskov wees er dinsdag op dat juist de Amerikaanse senatoren en westerse landen politiek bedrijven door campagne te voeren tegen Prokoptsjoek. ‘Dit is duidelijke inmenging in verkiezingen van een internationale organisatie’, zei Peskov. ‘Hoe moet je het anders zien?’

Wat doet Interpol? Interpol is de grootste politieorganisatie ter wereld: 194 landen zijn aangesloten. Het belangrijkste doel van Interpol is om samenwerking te bevorderen tussen landelijke politiediensten. De organisatie richt zich op het tegengaan van terrorisme, cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad. Interpol heeft geen bevoegdheid om mensen te arresteren. Lidstaten kunnen een arrestatieverzoek indienen bij Interpol. Keurt Interpol het verzoek goed, dan komt de verdachte in een internationale database met gezochte mensen. Vaak probeert een lidstaat daarmee om een verdachte uitgeleverd te krijgen. Over uitlevering beslist Interpol niet: daarover gaat het land waar de verdachte zich bevindt. Via het hoofdkantoor in Lyon beheert Interpol databases met persoonsgegevens van verdachten zoals vingerafdrukken.

Meng Hongwei, de ex-topman van Interpol, verdween begin oktober in China. Beeld REUTERS