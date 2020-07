Een reis aan het plannen? Dit is de situatie in de landen waar u heen mag

Beeld Titus Knegtel

Reisadviezen

Op deze kaart vindt u de meest recente reisadviezen van de Nederlandse overheid. Vooralsnog worden alle reizen die niet strikt noodzakelijk zijn buiten de EU en/of het Schengengebied afgeraden.

Besmettingen

De situatie in een land kan per regio enorm verschillen. Hieronder vindt u het aantal besmettingen per 100 duizend inwoners in de afgelopen twee weken. Voor de populairste vakantielanden geven we niet alleen de nationale, maar ook de regiocijfers weer als deze beschikbaar zijn.

Met medewerking van Semina Ajrović en Sarah Haddou.