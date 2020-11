Een radicale belastinghervorming: zo kan het, denkt de ChristenUnie

Iedereen erop vooruit, maar wel 8 miljard tekort

De voornaamste reden waarom het Binnenhof zich in het afgelopen decennium niet aan een grootscheepse belastinghervorming waagde, zijn de te verwachten kosten. Eerdere hervormingen leerden dat er altijd ongewenste koopkrachteffecten optreden die vervolgens weer gerepareerd moeten worden met miljarden euro’s uit de schatkist.

Daar loopt ook de ChristenUnie tegenaan, concludeert het Centraal Planbureau na doorrekening van het plan. De voorgestelde hervorming kost de staatskas volgens het CPB in de komende kabinetsperiode (tot 2025) ruim 8 miljard euro. Een ander effect: de werkgelegenheid daalt met ruim 2 procent.

Grinwis laat zich niet ontmoedigen. ‘Dat is het halve verhaal. Deze voorstellen voer je niet in een klap in maar geleidelijk. In 2030 rekent het rond. Het gaat om overgangskosten. Maar die worden lager want we komen in ons verkiezingsprogramma nog met andere voorstellen. Bijvoorbeeld over verhoging van accijnzen op tabak, een hogere vliegbelasting en rekeningrijden. Al met al wordt het eerlijker en gaan alle inkomensgroepen er gemiddeld op vooruit.’

De gevolgen voor de werkgelegenheid zouden wel eens lager kunnen zijn dan het CPB verwacht, denkt Grinwis. ‘Het zou gaan om zo’n 170 duizend banen op lange termijn. Maar het CPB schrijft ook dat deze stelselwijziging dusdanig groot is dat de economische effecten met meer dan de gebruikelijke onzekerheid zijn omgeven. Eigenlijk zeggen ze: we kunnen het niet zeker weten. Belangrijker, de politiek heeft zich al te lang laten gijzelen door een modellen werkelijkheid. Ik geef je op een briefje: op die manier komt een belastinghervorming nooit van de grond.’

Partijleider Segers hekelt de die politieke fixatie op werkgelegenheidscijfers, zoals de modellen van het CPB die voorspellen. ‘Alles is gericht op de werkgelegenheidseffecten, terwijl we allemaal weten dat het papieren uitkomsten zijn die weinig over de werkelijkheid zeggen. Bovendien draait het leven om meer dan werk en carrière maken. Dat is belangrijk, maar ook dat je er voor je kinderen bent, voor je ouders en anderen. Als je op je sterfbed ligt, gaat het erom dat er mensen om je heen staan die van je houden.’