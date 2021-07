Een race tegen de klok, maar de vakantiegangers maken zich geen zorgen

Vier vrienden, op weg naar de Franse westkust om te surfen: ‘We hebben nog ongeveer drie uur om Frankrijk te bereiken.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Minigolf

Op het dak van de auto zetten de jongens nog snel een krabbeltje onder een erewoordverklaring. Die hebben ze nodig bij de Franse grens. Net als een negatief testresultaat van maximaal 24 uur oud. Behalve Benjamin Peters (28) dan. ‘Ik ben al geruime tijd volledig gevaccineerd’, vertelt de reservist. Zijn vrienden, die aanvankelijk blij waren met hun recente, eenmalige Janssen prik, trekken nu aan het kortste eind. ‘We hebben nog ongeveer drie uur om Frankrijk te bereiken’, zegt Benjamin. Over vertraging onderweg maken de jongens zich niet druk. ‘Ze controleren waarschijnlijk toch nergens’, denkt Luuk Lageschaar (28). Bovendien heeft de vriendin van Benjamin alle regels vooraf grondig uitgezocht. ‘Erg behulpzaam’, roepen de vrienden lachend.

De mannen, die elkaar kennen van hun studententijd in Wageningen, zijn op weg naar de Franse westkust om te surfen. ‘Al kunnen we dat nog niet echt’, zegt ecoloog Tim van Schelt (28). Nu ze allemaal in andere steden wonen en werken, is het extra leuk om samen op vakantie te gaan. ‘Wel ontbreken twee vrienden door corona’, zegt Bas Lerink (27). ‘De een zit vast in Kopenhagen en de ander in Oxford.’ Toch verwachten de vrienden een mooie week tegemoet te gaan. ‘Zonder problemen. Misschien een kleine woordenwisseling hier en daar’, lacht Bas. Zo loopt het bij het minigolfen geregeld uit de hand. ‘Maar we gaan toch altijd weer samen op vakantie.’

Annemargreet en Erwin met hun dochters: ‘We hebben een uur of twee vertraging ingecalculeerd.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bijna jarig

Eigenlijk kijkt de 5-jarige dochter van Annemargreet en Erwin vooral uit naar haar verjaardag volgende maand. Maar eerst mag Kirsten nog twee weken naar Frankrijk met haar ouders en zus. Die bestemming is niet geheel vrijwillig gekozen. ‘We hadden nog een reisvoucher over van afgelopen jaar’, lacht Annemargreet. Vorige zomer besloten de jurist en haar man vanwege corona dichter bij huis vakantie te vieren, Maar dochter Myrthe (8) herinnert zich liever de eerdere reizen naar de Franse zon: ‘Met het zwembad en het Playmobilhuis dat we cadeau kregen!’, roept ze enthousiast. Ook dit jaar is speelgoedwoning weer ingepakt. ‘Daar mogen ze pas mee spelen op vakantie’, legt Annemargreet uit. ‘Anders zijn ze er snel op uitgekeken.’ Tijdens de resterende 550 kilometer op de achterbank vermaken de dames zich prima met hun discman.

Grote zorgen over de Franse coronamaatregelen zijn er niet. Volgens Erwin, in het dagelijks leven directeur van een schadebedrijf, is het gezin goed voorbereid. Ze moeten alleen voor 16 uur Frankrijk zien binnen te rijden, anders is het negatieve testresultaat van Annemargreet niet meer geldig. ‘Maar dat moet goedkomen’, denkt Erwin. ‘We hebben ook nog een uur of twee vertraging ingecalculeerd.’ Eenmaal op bestemming willen de ouders vooral uitrusten. ‘En zwemmen natuurlijk’, vult Annemargreet aan. De terugweg loopt via Zwitserland, om de kinderen de bergen te laten zien. ‘Daarna duurt het nog maar twee weken tot ik jarig ben’, concludeert Kirsten.

Nurilla Maletzki en haar vriend Chris Huizen, op weg naar Zeeland via de ring bij Antwerpen: ‘Zijn we toch nog in het buitenland geweest.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zeeuwse kust

Ze zouden eindelijk samen naar Namibië gaan dit jaar. Nurilla Maletzki (47) wil haar geboorteland na vijftien jaar graag weer eens bezoeken en vriend Chris Huizen (43) is er überhaupt nog nooit geweest. ‘Het zou mooi zijn geweest om haar familie te ontmoeten, maar we durfden het niet aan nu.’

Deze zomer is daarom gekozen voor de veilige optie: kamperen in het Zeeuwse Biervliet. ‘Wel zo makkelijk met de Nederlandse coronaregels.’ Al gaat het stel even de grens over om daar te komen. ‘Over de ring bij Antwerpen. Zijn we toch nog in het buitenland geweest’, roept Nurilla vanuit de caravan. Ze maakt twee bakjes oploskoffie in de ‘ietwat primitieve’ keuken. ‘Hij is oud, maar van alle gemakken voorzien’, lacht Chris. De caravan mag dan uit 1984 komen, de auto ervoor is splinternieuw. Achterin is ruimte zat voor drie kratten vol boodschappen. Senseo koffiepads, koek en bouillon. Natuurlijk kunnen ze ook in Zeeland gewoon naar de supermarkt. ‘Maar die zitten niet in de buurt van onze camping’, verklaart Nurilla. Het is de bedoeling dat Chris de komende weken zijn talenten ontplooit als keukenprins. ‘Ik begin het te leren hoor.’ Wat er op het menu staat de komende dagen? ‘Daarvoor moet je dan weer bij Nurilla zijn.’

Diederik Visser, Ernestine Kneepkens en Knicks, op weg naar hun stoffige vakantiehuis in de Belgische Ardennen: ‘Eigenlijk gaan we voor de hond.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hondenparadijs

‘Eigenlijk gaan we voor de hond’, grapt Diederik Visser (66). De vijfjarige labrador Knicks kan de Belgische Ardennen al bijna ruiken. In de auto achter hen is nauwelijks een weekendtas of koffer te zien. In plaats daarvan versieren planten en bomen de achterbank. ‘Voor het vakantiehuis’, legt vriendin Ernestine Kneepkens (67) uit als ze komt aanwandelen met de koffie. Dat vakantiehuis blijkt een vloek en een zegen te zijn. ‘Mijn vader kocht het 52 jaar geleden’, zegt Diederik. ‘Een echte, stoffige boerderij dus.’ En dus bestaat het programma de komende weken voornamelijk uit poetsen en klussen. En wandelen met Knicks natuurlijk.

Het afgelopen jaar kwam het stel er minder dan normaal. ‘Maar nu zijn er voor België geen beperkingen meer.’ Dus het is tijd voor een ouderwetse vakantie, vindt Ernestine: ‘Geen internet, radio of televisie.’ De werktelefoon van Diederik, woordvoerder bij de provincie Zuid-Holland, is wel mee. ‘Over een jaar mag ik met pensioen.’ Dan kan alle technologie pas echt thuisblijven.