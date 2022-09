Een Prinsjesdag met weinig voorspellende waarde: in het koffertje van Kaag zit al een inlegvelletje met bijstellingen

Minister Kaag van Financiën presenteert dinsdag de overtreffende trap van een begroting onder voorbehoud. Meer dan ooit is Prinsjesdag 2022 een momentopname van een kabinet onder hoogspanning.

Er was een tijd, ouderen herinneren het zich nog, dat het kabinet op Prinsjesdag liet weten wat het voor het land in petto had. Of in elk geval die indruk wekte. Een zomer lang werd net zolang aan alle ‘knoppen gedraaid’ totdat elke minister de confrontatie met de Tweede Kamer in de herfst aandurfde. De minister-president peinsde er niet over de arena te betreden voordat in de computers van het ministerie van Financiën zó grondig aan de koopkrachtcijfers was gesleuteld dat elke fictieve Nederlander er in min of meer gelijke mate op voor- of achteruitging. ‘Voor iedereen een plusje!’, was de beoogde krantenkop.

Maar de klad zit er in. Deze hele eeuw eigenlijk al. In 2001 was de begroting al klaar toen in New York de torens van het World Trade Center neergingen. Er was nog net tijd om de ceremonie te versoberen, maar het duurde even voordat bleek dat het geraamde begrotingsoverschot die dag eigenlijk al was omgeslagen in de ene na de andere miljardentegenvaller. In 2008 zat Prinsjesdag zo dicht op de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers dat het kabinet nog meende te kunnen beweren dat onze economie robuust genoeg was om door zoiets niet al te hard geraakt te worden.

Onder voorbehoud

Minister Kaag van Financiën presenteert dinsdag de overtreffende trap van een begroting onder voorbehoud. Meer dan ooit is Prinsjesdag 2022 een momentopname, waarvan niemand de illusie koestert dat de boodschap langer dan enkele maanden beklijft. Enkele weken kan ook. Het is dat de derde dinsdag van september nou eenmaal in de Grondwet is ingepland, anders zou Kaag zelf waarschijnlijk ook liever nog even wachten.

En dat is dit keer niet alleen aan omstandigheden van buitenaf te wijten. Het vierde kabinet-Rutte heeft zich in de eerste acht maanden nog niet erg behendig getoond in het te lijf gaan van de grote kwesties die Nederland in de ban houden. Sterker, zowel het asielbeleid als het stikstofbeleid is door eigen toedoen ontspoord, op de ooit zo trotse nationale luchthaven heerst permanente chaos en er zijn nog nauwelijks overtuigende plannen om wat te doen aan de ontwrichtende personeelstekorten in de publieke sector –het onderwijs, de zorg en de jeugdzorg voorop.

Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Voor zover die plannen er wel zijn, staan ze onder een groot voorbehoud. Het in allerijl bedachte nieuwe asielbeleid is juridisch zo wankel dat vrijwel niemand gelooft dat het overeind blijft in de rechtszaal. Alles wat minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof intussen in haar begroting schrijft over de toekomst van het platteland, wordt nog deze maand achterhaald door wat bemiddelaar Johan Remkes daarover gaat zeggen.

De vertrouwenscijfers zijn ernaar. Kabinetten kampen wel vaker met tegenvallende peilingen, maar juist het aantreden van een nieuwe ploeg leidt doorgaans tot een opleving. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Rutte IV heeft dat momentum volledig gemist.

Inlegvelletje

Uiteraard is niet alle onheil van eigen makelij. De grootste onzekerheid is veroorzaakt door de president van Rusland. Miljoenen huishoudens vragen zich af hoe ze de winter door gaan komen met energierekeningen die soms tot vier keer over de kop gaan. Voor het herstel van enig vertrouwen bleek het ritueel van Prinsjesdag dit keer vooral een sta-in-de-weg: sinds eind augustus ligt een historisch pakket klaar voor het koopkrachtherstel, maar de staatsrechtelijke tradities verhinderden het kabinet de details prijs te geven voordat de koning zijn Troonrede heeft uitgesproken.

Misschien maar beter ook, want zelfs die operatie ter waarde 15 miljard euro bleek alweer achterhaald voordat de inkt van de Miljoenennota droog was. In de afgelopen week raakte de regeringscoalitie overtuigd dat het niet genoeg is om de schade van de energierekeningen te repareren, maar dat er ook iets moet gebeuren aan die rekeningen zelf. Het nieuwe miljardenplan is nog net op tijd af om het als inlegvelletje in Kaags koffertje te kunnen stoppen, maar het maakt de reeds uitgelekte koopkrachtberekeningen meteen alweer volstrekt achterhaald.

Nog een inlegvelletje, om deze Prinsjesdag in het juiste perspectief te plaatsen, zou daarom geen gek idee zijn. Het kan kort, drie woorden is genoeg: ‘Zeer beperkt houdbaar.’