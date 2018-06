Een primeur bij de VN Veiligheidsraad: sancties voor mensensmokkelaars

De VN Veiligheidsraad heeft voor het eerst in zijn geschiedenis sanctiemaatregelen getroffen tegen mensensmokkelaars. Het gaat om vier Libiërs en twee Eritreeërs die verantwoordelijk zijn voor de grootschalige smokkel en mishandeling van migranten in Libië. Hun banktegoeden zijn bevroren en er geldt een wereldwijd reisverbod.

Donderdagavond gingen de vijftien leden van de Veiligheidsraad in New York akkoord met het voorstel dat door Nederland werd ingediend. Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken is het een ‘ongekend hard antwoord’ van de internationale gemeenschap op de gruwelijke beelden over slavenmarkten en mensenhandel in Libië die CNN eerder dit jaar naar buiten bracht, zo zei hij tegen de Amerikaanse nieuwszender.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft maanden gewerkt aan de dossiers van de zes smokkelaars – allen ‘jong, rond de 30’. Het gaat onder meer om een commandant van de Libische kustwacht die bootjes met migranten met geweld tot zinken heeft gebracht. Pijnlijk genoeg wordt de Libische kustwacht door de Europese Unie ondersteund met materieel om migranten tegen te houden. Een andere smokkelaar wordt ervan verdacht banden te hebben met Islamitische Staat en andere terroristische groeperingen in de Sahel.

De zes zouden zich volgens het OM ‘onaantastbaar’ hebben gewaand met hun geld, connecties en invloed en wereldwijd met geld smijten. Ze steunden milities en investeerden in ondernemingen en vastgoed wereldwijd, zo meldt CNN, die het onderzoeksrapport in handen heeft. In het topjaar 2015 verdienden smokkelaars 4,7- tot 5,7 miljard euro aan het vervoeren van migranten en vluchtelingen richting Europa, zo blijkt uit onderzoek van het European Migrant Smuggling Centre. Daarna zakten de inkomsten met zo’n 2 miljard omdat Europa met belangrijke doorvoerlanden als Turkije, Niger en Soedan afspraken heeft gemaakt om migranten tegen te houden.

De nieuwe sancties kunnen een belangrijke precedentwerking hebben voor mensenhandelaren in andere doorvoerlanden van migranten, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vanuit New York. Nederland was in maart tijdelijk voorzitter van de Veiligheidsraad en maakte vorige maand ook al goede sier met een resolutie die het uithongeren van burgers als misdrijf betitelt. Ook dit is een unicum; de Veiligheidsraad heeft zich nooit eerder uitgesproken over voedselzekerheid.