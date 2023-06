Een prik voor de poes in plaats van sterilisatie: veelbelovend, maar vooral voor zwerfkatten

Vijf van de deelnemende poezen. Beeld Cincinnati Zoo & Botanical Garden

‘Een doorbraak in onze zoektocht om diereneigenaren een alternatief te bieden voor operatieve sterilisatie’, pocht de financier van het onderzoek, miljardair en filantroop Gary Michelson, in een persverklaring. Maar de wetenschappers die de injectie ontwikkelden, zijn wat terughoudender: ‘Deze techniek is haar tijd misschien wel wat vooruit.’ Zo zijn fabrieken die de speciale prik kunnen maken nog schaars.

En speciaal is de prik. De injectie verandert het dna van de poezen, waardoor hun spiercellen rondom de prikplek een hormoon gaan maken dat de eisprong lamlegt. De Amerikanen gaven zes poezen de echte injectie en drie een nepspuit, waarna ze alle negen gezelschap kregen van een kater. Twee jaar later hadden de poezen die de nepprik kregen allemaal een nestje. Van de zes katten die de hormooninjectie kregen, was er niet een zwanger geraakt.

Zwerfkatten

Erg beloftevol om de wildgroei van zwerfkatten tegen te gaan, reageert dierenarts Jeffrey de Gier (Universiteit Utrecht) desgevraagd. Maar of je er als doorsnee katteneigenaar veel aan hebt, betwijfelt hij: ‘De poezen lieten zich minder vaak dekken, maar het hormoon dat krolsheid veroorzaakt blijft gewoon aanwezig. En de gemiddelde huisdiereigenaar wil geen kat die krols wordt.’ Rond de eisprong rollen poezen immers over de grond, miauwen ze luidkeels en geven ze soms geurstoffen af.

Bovendien vermindert de ouderwetse sterilisatie de kans op enkele soorten kanker, merkt hij op. ‘Huiskatten worden behoorlijk oud. Je kunt niet uitsluiten dat zo’n kat zonder operatie later ziek wordt.’

Voor zwerfkatten ligt dat uiteraard anders. Van de naar schatting 600 miljoen katten op aarde zwerft zo’n 80 procent rond, waarbij ze grote schade toebrengen aan vogels, muizen en andere kleine dieren. ‘Dat overschot van wilde katten en het feit dat men in sommige landen soms perfect gezonde dieren moet euthanaseren, is veel meer de drijfveer voor dit type onderzoek’, signaleert De Gier, die heeft gewerkt aan een vergelijkbare, genetische anticonceptieprik, maar dan voor katers.

Toevalstreffer

Hoofdonderzoeker David Pépin van Massachusetts General Hospital kwam de truc min of meer toevallig op het spoor, toen hij probeerde de eisprong te remmen bij vrouwen die een chemokuur ondergaan. Het hormoon dat hij daarvoor gebruikte, AMH of voluit anti-Müller hormoon, blijkt boven een bepaald niveau de groei te stoppen van de follikels, de zakjes waarin eicellen rijpen.

Te ingewikkeld om in te zetten als voorbehoedsmiddel voor de mens, maar bij katten ligt dat anders, besefte Pépin. ‘We hopen dat als de productiecapaciteit toeneemt met de opkomst van gentherapie bij de mens, het haalbaar wordt om dit voorbehoedsmiddel uit te rollen in de buitenwereld’, aldus Pépin in een toelichting.