Een praatclub over slavernij, gaat dat wat helpen?

Frits Goedgedrag (1951)

Was tussen 2002 en 2010 de laatste gouverneur van de Nederlandse Antillen. Toen dat land ophield te bestaan, werd Goedgedrag de eerste gouverneur van Curaçao, een functie die hij tot oktober 2012 bekleedde. Sinds 2013 is hij lid van de Raad van State in buitengewone dienst voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij is de voorzitter van de dialooggroep.

Lilian Gonçalves-Ho Kang You (1946)

Had een advocatenpraktijk in Suriname, tot haar man in 1982 werd vermoord door het regime-Bouterse in de Decembermoorden. Na haar vlucht naar Nederland zette ze haar werk als advocaat en mensenrechtenactivist voort. Gonçalves-Ho Kang You was onder meer voorzitter van de Nederlandse tak van Amnesty International en staatsraad bij de Raad van State.

Hannie Kool-Blokland (1957)

Statenlid voor het CDA in Zeeland en directeur van het Zeeuws Archief, een kenniscentrum in Middelburg voor historisch onderzoek in de provincie. Het Zeeuws Archief beschikt over uitgebreide documentatie over de rol van Zeeland en Nederland in de slavenhandel, volgens Kool-Blokland ‘ongeveer het enige archief ter wereld dat compleet is’.

Edgar Davids (1973)

Voetbalde tussen 1991 en 2013 voor onder meer Ajax en Juventus. Ook kwam hij 74 keer uit voor het Nederlands Elftal. Davids spreekt zich met regelmaat uit over racisme, zowel in de voetbalwereld als daarbuiten. De witte mens deelt nog steeds de lakens uit, zei hij in juni in NRC. Zeker ook in het voetbal, waar de KNVB ‘een blank bolwerk’ is.

Glenn de Randamie alias Typhoon (’t Harde, 1984)

Rapper en zanger. Trad in 2016 naar buiten toen hij voor ‘de zoveelste keer’ werd aangehouden door de politie, die de grootte van zijn auto in combinatie met zijn huidskleur verdacht vond. Sindsdien mengt Typhoon zich vaker in het nationale racismedebat. Dat gaat voorzichtig de goede kant op, zei hij woensdag in M. ‘De vooruitgang is niet tegen te gaan.’

Ruben Severina (1956)

Een bekend gezicht in de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Severina is voorzitter van stichting Ocan, die opkomt voor de belangen van Caribische Nederlanders. Ook ijvert hij al jaren voor een beschermde status van het Papiaments, dat volgens hem verloren dreigt te gaan door de groeiende rol van het Nederlands op de eilanden.