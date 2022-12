Een potje voetbal vol symboliek: Marokko neemt het op tegen de oude kolonisator Frankrijk

Het is een beladen wedstrijd, de halve finale op het WK voetbal vanavond tussen Marokko en Frankrijk. De voormalige kolonisator is nog alom aanwezig in het Noord-Afrikaanse land, maar het losmaken is begonnen. ‘Frans kunnen spreken is gewoon nutteloos.’

Kassamedewerkers in de supermarkt die op hun shirts de Coupe du monde in Qatar vieren. Hotelpersoneel dat voor de demi-finale niet op meer durft te hopen dan een zuinige un-zéro. Tijdschriften bij de kiosk met koppen als ‘Un pour tous, tous pour un’ - één voor allen, allen voor één. En buschauffeurs die de aanduiding van de lijn boven hun voorruit hebben vervangen door een steunbetuiging: ‘Avec nos lions!’

Dat we niet in Frankrijk maar Marokko zijn, heeft de voetbalvolger alleen aan de laatste hint gezien: de lions, dat zijn de Leeuwen van de Atlas. Vanavond staat de stuntploeg van dit WK tegenover de Franse topfavoriet. Een halve finale die veel meer is dan een voetbalpotje. Niet alleen door de vervoering waarin het sportsucces de Marokkanen en breder de Arabische en Afrikaanse gemeenschap heeft gebracht. Ook door de historische context: tot in de jaren zestig deelde een van de twee landen immers de lakens uit in het andere.

Franse invloed is voelbaar

Hoe zat het ook alweer? In 1912 vestigde Frankrijk zijn heerschappij over een groot deel van Marokko. Een reeks verdedigingsoorlogen tegen agressieve Europese machten hadden het land in een diepe financiële en institutionele crisis gestort. De sultan kon geen weerwerk bieden toen de Fransen ‘orde op zaken’ kwamen stellen. Zij stichtten er een protectoraat. Voortaan bepaalde Parijs, al bleef er officieel een sultan op de troon zitten.

In 1956 werd Marokko weer onafhankelijk, maar echt vertrekken zouden de Fransen nooit. In Casablanca, de metropool die voor de komst van de Fransen een provinciestadje was, is de invloed overal voelbaar en zichtbaar. Brede wegen als de Boulevard de Paris leiden naar cafés als het Antic Palais, waar bezoekers een café crème drinken onder hoge plafonds. Aan de tafels gaan Arabisch en Frans naadloos in elkaar over, soms in één en dezelfde zin.

‘Onze boulevards, onze gebouwen, onze pleinen, onze parken, zelfs de rij bomen die je voor je ziet.’ Het is allemaal het werk van de Fransen, zegt Abdelhakim Louhmadi (50), en in het bijzonder van een van hen. Louhmadi, een vrolijke beveiliger met dikke brillenglazen en een slotjesbeugel, houdt de wacht buiten het hek van het Lycée Lyautey, een middelbare school van de Franse staat in het centrum van de stad. Om het zich gemakkelijker te maken zit hij op een stoeltje. Hele rollen tape stutten de rugleuning.

Louhmadi heeft het over de naamgever van de school: Hubert Lyautey. Een man met een ingewikkelde erfenis. Als militair leider was hij in de eerste jaren van het protectoraat verantwoordelijk voor de ‘pacificatie’ ervan, met tot 100 duizend slachtoffers tot gevolg. Tegelijkertijd bouwde hij moderne steden en een dito staatsapparaat, en werd zo een van de grondleggers van het huidige Marokko.

Ruis op lijn Parijs-Rabat

Van de donkere kant van zijn held heeft Louhmadi nog nooit gehoord. Hij heeft enkel lof voor de man die ‘Marokko heeft gemaakt’. De zorgen die hij heeft, gaan over de tegenwoordige tijd. ‘Want tussen onze landen gaat het niet zo goed.’

Inderdaad: er is ruis op de lijn tussen Parijs en Rabat. President Macron is gefrustreerd over het dwarsliggen van Marokko bij de terugkeer van illegaal verblijvende migranten, een probleem waar ook de Nederlandse regering mee zit. Ter vergelding besloot hij in september 2021 het aantal jaarlijks aan Marokkanen verstrekte visums te halveren. Dat besluit zette weer kwaad bloed bij koning Mohammed VI, die argwanend toekijkt hoe Macron de banden aanhaalt met Algerije, de grote vijand van Marokko. Ook de Franse weigering om de Westelijke Sahara volmondig als Marokkaans te erkennen zet de verhouding onder druk.

De problemen geven blijk van een zekere verwijdering tussen de twee landen. Na een lange periode van politieke en economische stabiliteit stelt Marokko zich op het wereldtoneel steeds assertiever op. Niet langer wordt als vanzelfsprekend de Franse lijn gevolgd. Dat geldt ook voor de handel. Frankrijk is nog steeds de grootste investeerder in Marokko, maar hoeft niet langer standaard op alle klussen te rekenen. De snelle bevolkingsgroei in Afrika biedt Mohammed VI kansen en ook met de Verenigde Staten kan hij steeds beter overweg.

‘Frans? Dat is nutteloos’

Het betekent dat het Frans in Marokko aan aantrekkingskracht inboet. Jongeren zien dat een goede beheersing van die taal niet langer een voorwaarde is om iets te bereiken en storten zich op het Engels, de lingua franca in de zakenwereld. Zoals Hasnaa Mrabet (27). Met drie vrienden zit ze op een bankje te kletsen in het aangeharkte Park van de Arabische Liga, dat tot de onafhankelijkheid vernoemd was naar Hubert Lyautey. ‘Lyautey? Nog nooit van gehoord. Ik ken alleen het Lycée.’

Mrabet, een bedrijfskundige, hoopt over vier dagen haar visum op te kunnen halen voor een baan in Engelstalig Canada. Ter voorbereiding volgde ze bij een taleninstituut in de buurt een cursus Engels; had ze die taal maar op school gekregen, in plaats van het Frans. ‘Daarmee kun je alleen in Frankrijk terecht. Met Engels over de hele wereld.’

Andere jongeren pikken het Engels op van ‘series, muziek en games’, zoals Walid Smali (19). Samen met de andere jongens uit zijn klas staat de student informatica op straat te wachten voor de volgende les. ‘Het Frans is gewoon nutteloos’, zegt hij met Amerikaans accent. Zeker nu ze in Frankrijk steeds beter Engels beginnen te spreken. ‘Want andersom heb je in de Verenigde Staten aan Frans niets.’

Hoe goed ze Engels spreken, bewijzen ze bij het afscheid graag nog één keer. Want dat Marokko in de halve finale staat, en het Oranje van de Volkskrant-correspondent niet: dat willen ze weten ook. ‘Hey!’, roepen ze na. ‘Better luck next time!’