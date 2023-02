Een plek waar vrouwen en lhbti’ers veilig kunnen skaten, zonder bang te hoeven zijn voor machogedrag

Skatepark Paasheuvelweg in Amsterdam-Zuidoost, het eerste skatepark voor vrouwen en lhbti’ers in Nederland. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met een enorme, maar matig bedwongen energie verplaatst Flip Zonne Zuijderland (25) zijn gewicht voorwaarts over een rand heen, roetsjt naar beneden, schiet vervolgens omhoog, draait daar 180 graden en maakt nog een rondje over het eerste officiële skatepark in Nederland vooral bedoeld voor vrouwen en lhbti’ers. Hij glundert.

Hoe anders was dat vroeger in Limburg, toen hij 10 was en skaten ook al fantastisch vond, omdat er nauwelijks regels zijn, je alle kanten op kunt en je je soms zo vrij voelt dat het lijkt alsof je gewichtloos door de lucht vliegt.

Het probleem was alleen dat hij toen nog een meisje was, er daardoor anders uitzag dan de rest, zich anders gedroeg bovendien, en veel minder vaardig was dan de mannen die meestal op de skatebanen rondhingen. Dat waren vrijwel zonder uitzondering haantjes die harder reden, veel hoger konden springen en een nog grotere mond hadden.

Dus hoeveel hij ook van de sport hield, na vijf jaar verbale tegenwind legde hij zijn skateboard terzijde. Dit was zijn wereld niet. Hij verhuisde naar Amsterdam en vergat de sport, tot in 2020 de coronacrisis uitbrak en iemand hem vroeg of hij mee ging skaten op het Olympiaplein in Amsterdam. Daar, zo zei een vriendin, had je een skatende queer-gemeenschap. Dat is misschien wat voor jou?

‘Misschien wel’, zei Flip, waarna zijn leven opnieuw veranderde, maar ditmaal ten goede. ‘Ik zag allemaal mensen die op mij leken, die waren zoals ik.’ Een paar jaar later is Flip Zonne Zuijderland de parkmanager van het dit weekend geopende Skatepark Paasheuvelweg in Amsterdam-Zuidoost, het eerste officiële skatepark in Nederland voor vrouwen en lhbti’ers.

In heel Nederland investeren gemeenten de laatste jaren miljoenen euro’s in faciliteiten voor zogenoemde urban sporters. In het oosten van Amsterdam verrees een aantal jaar geleden bijvoorbeeld Skatepark Zeeburgereiland, het grootste van Nederland, in Nieuw-West ging niet lang daarvoor een nieuwe hal open, House of Urban Sports, en ook in andere steden, zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht, investeren gemeenten in skateparken, sportbegeleiding en urban sports-festivals.

Jongeren in beweging

Het belangrijkste doel van al die initiatieven is om jongeren weer aan het bewegen te krijgen. Vooral tieners zeggen de laatste jaren in groten getale het lidmaatschap van hun sportvereniging op, omdat ze geen zin meer hebben in de vaste trainingsavonden en wedstrijdschema’s. Al voor de coronacrisis uitbrak, schatte Amsterdam dat ongeveer 8 procent van alle sporters in de stad een urban sport beoefent. Dat aantal steeg flink toen de pandemie velen dwong een individuele buitensporter te worden. Zo signaleerde webwinkel Bol.com een toename van 700 procent in de verkoop van inlineskates.

‘Ik gok alleen dat ruim 80 procent van het publiek in een gemiddeld skatepark mannelijk is’, zegt Nanja van Rijsse (26), algemeen directeur en medeoprichter van de stichting Women Skate the World. ‘Dat betekent niet alleen dat de sfeer mannelijk is, maar ook dat de meeste keuzen door mannen worden gemaakt. Toen bijvoorbeeld dat nieuwe skatepark Zeeburgereiland werd ontworpen, waren er alleen urinoirs ingetekend.’

Dat is eeuwig zonde, zegt ze, omdat ook meisjes en queers zich wel degelijk aangetrokken voelen tot de sport, al was het maar omdat de sport nauwelijks regels kent en daarom niet zozeer draait om stoere trucjes en spierballentaal, maar vooral om rebellie, verandering, emancipatie en vrijheid.

Die aantrekkingskracht nam alleen maar toe toen de populairste Nederlandse urban sporters bij de Olympische Spelen van Tokio vrouwen bleken, met een hoofdrol voor de Nederlandse skateboarders Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot. Niet voor niets werd die laatste door Women Skate the World om advies gevraagd over hoe ze deze voormalige drukkerij in Amsterdam het beste konden ombouwen tot skatepark – waar de ramp het beste kon komen, of een quarterpipe het misschien beter zou doen dan een halfpipe, enzovoorts.

Ollies en kickflips

Het resultaat: een skatepark dat deels bedoeld is voor ollies en kickflips, maar ook zeker voor het bevorderen van ‘gendergelijkheid en talentontwikkeling van minderheden’, zegt Van Rijsse. ‘Soms is de sfeer onder skaters uitgesproken stoer en intimiderend, krijg je als meisje of queer seksistische opmerkingen naar je hoofd, of intimiderende opmerkingen over je uiterlijk of kleding. Bij ons draait het daarom minder om taai zijn, om machogedrag en stoere trucs doen, maar is er vooral aandacht voor de mensen op het bord.’

Dat is fijn voor de tientallen deelnemers, vooral meisjes en jonge vrouwen die dit weekend vrolijk rondzwieren op hun nieuwe skatepark, maar ook voor hun ouders. Als die aan skaten denken, rijst immers vaak het beeld van een lekkend, donker viaduct vol graffiti aan een van de rafelranden van de stad. Niet dit goed uitgelichte kantoorpand met wc’s die elke dag worden schoongemaakt en een parkmanager met een EHBO-diploma die toeziet op een veilige, inclusieve sportomgeving.

En natuurlijk, zeggen Zuijderland en Van Rijsse, zullen er ongetwijfeld mannen zijn die hier iets van vinden. Die menen dat zíj juist discrimineren omdat ze geen heteromannen toelaten, die de behoefte voelen hun patriarchale mening te spuien zodra ze op Facebook een bericht over dit inclusieve skatepark zien staan. Maar dat moeten ze vooral lekker zelf weten. Daar hebben zij vanaf nu geen last meer van.