Een pizza én uw post van dezelfde bezorger, dat moet gewoon kunnen

De bezorger die op Anjelierstraat 2A een koelkast komt afleveren, gooit op huisnummer 4 gelijk maar even de verjaardagskaart van oma in de bus en laat op nummer 12 een buurtkrantje op de deurmat vallen. Zo ongeveer zal de postmarkt van de toekomst eruit zien, voorziet staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Zij wil de wettelijke mogelijkheden voor de postbezorging verruimen. Ook wil zij postbezorgers toestaan om papieren brieven en kaarten in te scannen en te ‘bezorgen’ via een app, als de geadresseerde daar prijs op stelt.

Het bezorgen van brieven moet niet voorbehouden blijven aan gespecialiseerde postbedrijven, vindt het kabinet. Intensieve samenwerking tussen post-, pakket- en maaltijdbezorgers is de enige manier om in Nederland een landelijk dekkende, betrouwbare en snelle postdienst in stand te houden, concludeert Keijzer na een jaar onderzoek en overleg. Om te voorkomen dat mededingingsautoriteit ACM dergelijke samenwerking blokkeert, moet de toezichthouder zich voortaan richten op het bewaken van de concurrentie op de veel bredere bezorgmarkt, in plaats van de veel kleinere markt voor brievenpost.

Onbetaalbaar

De basispostdienst die PostNL verzorgt, dreigt op den duur onbetaalbaar te worden. PostNL is wettelijk verplicht om 95 procent van de brievenpost in het hele land vijf dagen per week binnen 24 uur aan huis te bezorgen. Topvrouw Herna Verhagen smeekt het kabinet geregeld om hulp, omdat de hoeveelheid brievenpost in Nederland elk jaar met 10 procent afneemt. De bezorging wordt in verhouding steeds duurder. Of een postbezorger drie of twintig brieven in een straat moet bezorgen, maakt nauwelijks uit voor de tijd die hij kwijt is. Alleen in Denemarken krimpt de postmarkt sneller dan in Nederland. Daar kosten postzegels inmiddels 3,60 euro en moet de Deense overheid ook nog financieel bijspringen. Een schrikbeeld, vindt Keijzer.

Het kabinet wil daarom de Postwet zodanig wijzigen dat allerhande bezorgers meer samen kunnen werken. Daarvoor moet onder meer de arbeidswetgeving geharmoniseerd worden. Nu is het nog zo dat postbedrijven als PostNL en Sandd verplicht zijn 80 procent van hun personeel in dienst te nemen. Voor maaltijdbezorgers als Deliveroo en Uber geldt die norm niet.

Betere arbeidsvoorwaarden

De meeste maaltijdbezorgers werken vrijwel uitsluitend met zzp’ers. Daardoor zouden zij een concurrentievoordeel hebben. Op een ‘brede bezorgmarkt’ waar bezorgbedrijven zowel koelkasten, pizza’s als brieven gaan bezorgen moeten die verschillen worden opgeheven. Minister Koolmees van Sociale Zaken werkt al aan een wetsvoorstel dat maaltijdbezorgers moet dwingen hun bezorgers betere arbeidsvoorwaarden te geven.

Omdat de postmarkt veel concurrentie ondervindt van digitale alternatieven, wil het kabinet de regelgeving versoepelen. Zo schrijft de Postwet nu voor dat een brief in een brievenbus in of bij het huis van de geadresseerde moet afleveren, terwijl steeds meer Nederlanders hun post bij voorkeur digitaal ontvangen. Daarom wil Keijzer het mogelijk maken dat het postbedrijf een brief of briefkaart inscant en via een app of de email aflevert.