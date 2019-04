Een parlementaire coup of staatkundig vandalisme? De gevolgen van de bizarre No Deal-wet

Theresay May in het Britse Lagerhuis op 3 april. Beeld AFP

Een parlementaire coup of staatkundig vandalisme? De anti-No Deal noodwet die het Lagerhuis woensdagavond met een meerderheid van één stem heeft aangenomen en maandag waarschijnlijk door het Hogerhuis zal worden bevestigd, heeft veel commotie veroorzaakt. Volgens de een redt het parlement de natie, volgens de ander maakt het 52 procent van de bevolking monddood. Enkele vragen na weer een historisch moment.

Wat houdt de No Deal-wet in?

De Cooper/Letwin-wet, die in een recordtempo van vier uur door het Lagerhuis is gegaan, verplicht premier Theresa May om een motie in te dienen waarin Lagerhuisleden zich kunnen uitlaten over een lange verlenging van artikel 50. Als er geen akkoord met Jeremy Corbyn komt, moet May een nieuwe exitdatum aandragen. Hiermee hopen Lagerhuisleden te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk eind volgende week automatisch, en zonder akkoord, de Europese Unie verlaat.

Waarom heeft het Lagerhuis de wet aangenomen?

De oppositie bleek een groot voorstander te zijn, terwijl het overgrote deel van de Conservatieve regeringsfractie tegen stemde. Voorstemmers vrezen de gevolgen van een No Deal en doen er daarom alles aan om dat ongewisse scenario te voorkomen. De brexiteers, die geen problemen zien in een akkoordloos adieu, waren in alle staten na hun verlies ‘Schenk hen vergiffenis, Vader’, zei Mark Francois na de stemming, kort voor middernacht, ‘want ze weten niet wat ze doen.’

Welke sanctie staat er op als Theresa May toch op een No Deal uitkomt?

De wet maakt een No Deal niet onwettig, dus May zal niet in de cel belanden. Ze kan de uitkomst van de motie zelfs negeren, maar dan valt vrijwel zeker haar regering. De kans is aanwezig dat May uiteindelijk zal zwichten voor lang uitstel. Een groter gevaar voor de anti-No Dealers ligt in Brussel. Britse politici gaan er makkelijk vanuit dat de Europese lidstaten lang uitstel zullen verlenen, maar dat doen ze niet zomaar. Ze verlangen mogelijk een referendum, iets waar de Britse minister van Financiën inmiddels voor is.