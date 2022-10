‘Een paar vermogende Amerikanen vroegen me: als ik je 100 miljoen geef, kun je dan een eind maken aan de seksuele exploitatie van kinderen?’

Evelien Hölsken, medeoprichter van Free a Girl. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De afgelopen maanden zijn tot twee keer toe Nederlandse pedoseksuelen in het buitenland opgepakt, in Mexico en in Ecuador, mede dankzij hulporganisatie Free a Girl. Dat is opmerkelijk, want deze Nederlandse stichting richt zich, met subsidie van de Nationale Postcodeloterij en het ministerie van Buitenlandse Zaken, vooral op het bevrijden van kinderen uit bordelen in Azië.

Doet de hulporganisatie dan tegenwoordig ook aan ‘pedojagen’? ‘Absoluut niet’, zegt Evelien Hölsken (52), die veertien jaar geleden een van de oprichters van Free a Girl was. Ze is deze zomer teruggetreden als bestuursvoorzitter, en geeft nu leiding aan de nieuwe, Amerikaanse tak van de hulporganisatie. ‘Deze arrestaties passen binnen onze missie: strijden tegen seksuele exploitatie van kinderen. Maar we houden in principe geen Nederlandse pedo’s in de gaten.’

Het ging in beide gevallen om een of meer uit de media bekende pedoseksuelen die in verband worden gebracht met de verboden pedovereniging Martijn. Hun arrestatie kwam onder andere naar buiten via persberichten van Free a Girl, en haalde het nieuws in tal van landen. Een van de arrestanten is Nelson M., tegen wie twee strafzaken lopen in Nederland. Hij wordt verdacht van bezit van kinderpornografie en het voortzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Voordat een Nederlandse rechter hierover kon oordelen, vertrok M. naar Mexico om politiek asiel aan te vragen.

Toen dat bekend werd, in maart, zette Free a Girl een petitie op. Die resulteerde in 11 duizend mailtjes naar de Mexicaanse president, met informatie over M.’s omstreden verleden. Zo zei hij in 2020 dat kinderen van 2 of 3 jaar in staat zijn te bepalen of ze seks willen met een volwassene. Na een tip van deze stichting werd M. uiteindelijk in juni aangehouden in Mexico-Stad. Daarna organiseerde Free a Girl een drukbezochte persconferentie in Amsterdam, waarvoor een aanklager uit Mexico werd overgevlogen.

Hoe zijn jullie bij hun arrestaties betrokken geraakt?

‘Bij toeval. Free a Girl is nogal activistisch. Toen we begin dit jaar in het nieuws zagen dat Nelson M. politiek asiel had aangevraagd in Mexico, dachten we: dit kunnen we niet laten gebeuren.

‘Ondertussen ontvingen we ook tips: M. zou daar illegale dingen doen met kinderen. Dus hebben we het Mexicaanse Openbaar Ministerie geïnformeerd, en onze Amerikaanse zusterorganisatie O.U.R., Operation Underground Railroad. O.U.R. doet undercoverwerk, er werken voormalig medewerkers van diensten als de FBI. Ze hebben goede contacten in dat gebied, en zijn samen met de politie aan de slag gegaan.’

De persconferentie door Free a Girl in ­Amsterdam over de aanhouding van ­Nelson M. in Mexico, begin juni.

Uiteindelijk werd M. aangehouden. De Nederlander was naar verluidt gewapend, in zijn woning zou een flinke hoeveelheid kinderpornografie zijn aangetroffen.

Hölsken: ‘M. zou hebben gezegd dat hij bij vrienden in Ecuador was geweest, die daar een sekshotel hadden. Ook dat hebben O.U.R. en de politie onderzocht. Ze hoorden dat er kindermisbruik zou plaatsvinden. Nader onderzoek leidde tot de arrestatie van de eigenaars van een hotel of appartementencomplex in Ecuador: Marthijn U., een boegbeeld van pedovereniging Martijn, en zijn partner Lesley L.’

De drie verdachten ontkennen, via advocaten. Hoe zeker zijn jullie van deze zaken?

‘Wat wij naar buiten hebben gebracht zijn verdenkingen, die worden onderzocht door lokale autoriteiten. Wat de status van de politieonderzoeken is, weten we niet. Feit is dat er genoeg bewijs was om deze mannen op te pakken, en dat ze al maanden vastzitten. Ze zijn gaan wonen in landen die bekendstaan om kindersekstoerisme. In combinatie met eerdere veroordelingen en verhalen uit hun omgeving zijn dat rode vlaggen. En er waren kinderen in het gebouw toen Marthijn U. en Lesley L. werden gearresteerd.’

Die kinderen zijn geen slachtoffers, stellen U. en L., maar zoontjes van een bevriend stel, dat toen in hun appartementencomplex woonde.

‘Ze lijken ons een beetje de schuld te geven van de arrestatie en berichten in de media. Maar onze rol was beperkt: we hebben belastende informatie doorgegeven aan het Openbaar Ministerie en O.U.R., en journalisten te woord gestaan.’

Een aanklager uit de Amerikaanse staat Utah doet naar verluidt onderzoek naar O.U.R., dat zich zou laten voorstaan op reddingsoperaties die door de overheid zijn verricht. De FBI zou onderzoeken of undercovermedewerkers van O.U.R. zich hebben misdragen. Is jullie zusterorganisatie wel betrouwbaar?

‘We weten dat er al jaren een onderzoek loopt in Utah, waar O.U.R. is gevestigd. We hebben daarover met O.U.R. gesproken, en met ngo’s in Nepal en Thailand, die met ons en O.U.R. samenwerken. We zien geen aanleiding om met die samenwerking te stoppen. Verder kun je dit beter aan O.U.R. vragen (zie kader).

‘Feit is dat onze zusterorganisatie, net als wij, lastig en gevaarlijk werk doet. Er zijn al genoeg ngo’s die zich richten op preventie en nazorg. Prima, maar soms heb je ook iemand nodig die deuren intrapt en slachtoffers bevrijdt. Dat leidt wel vaker tot kritiek. Bijvoorbeeld dat we werk doen dat de overheid moet doen. Natuurlijk. Maar in landen als India heeft de politie hier te weinig tijd, geld en capaciteit voor. ’

De afgelopen veertien jaar is Free a Girl uitgegroeid tot een organisatie met acht fulltime-medewerkers en een jaarlijks budget van 2,9 miljoen euro. De stichting is actief in tien landen: Nederland, India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Laos, China, Irak, Brazilië en de Verenigde Staten.

Oprichter Evelien Hölsken studeerde commerciële economie en international Business aan de Haarlem Business School. Ze was onder meer fondsenwerver voor Plan Nederland, tot ze op haar 29ste het roer omgooide, na het lezen van een krantenartikel over meisjes die in kleine hokjes in Indiase bordelen werden opgesloten en misbruikt.

‘Dat raakte me enorm’, zegt ze. ‘Misschien omdat kinderen onschuldig zijn, en je van ze af moet blijven. Dus heb ik me gemeld bij People’s Trust, een Nederlandse organisatie die streed tegen kinderprostitutie. Toen die stopte heb ik Free a Girl opgericht, met anderen uit die stichting: Arjan Erkel, Yolanthe Cabau en PvdA-politicus Roelof van Laar. Drie maanden later bevrijdden we slachtoffers van seksuele uitbuiting in India.’

Was dat artikel de enige reden?

‘Ja. Arjan Erkel heeft een goed verhaal: hij is bijna twee jaar gegijzeld in Dagestan, waar hij werkte voor Artsen zonder Grenzen. De wereld heeft zich voor hem ingezet, nu wil hij kinderen helpen. Ik heb niet zo’n verhaal, ook niet uit mijn omgeving.’

Wat is de rol van Yolanthe Cabau bij Free A Girl?

‘Ze is heel betrokken en heeft een groot mediabereik. In het begin, toen ze net een relatie had met voetballer Wesley Sneijder, vroeg ze de TV Show van Ivo Niehe mee te gaan naar India, om te zien wat kinderen daar wordt aangedaan. Dat was haar voorwaarde om samen met Wesley een interview te geven. Yolanthe is met een draaiende camera zo’n bordeel ingelopen, onder politiebegeleiding. Heel stoer. Die tv-uitzending heeft ons op de kaart gezet: we hadden ineens een enorme achterban.’

Wat voor kinderen proberen jullie te helpen?

‘Het zijn vooral arme meisjes, uit landen als India. Soms zijn ze ontvoerd, meestal misleid. Mensenhandelaars lokken hen bijvoorbeeld naar de stad, onder het mom van een gewone baan. Of een leuke jongen beweert dat hij wil trouwen, als ze bij hem intrekken. Door hun jonge leeftijd – soms zijn ze pas 12 of 13 – zijn ze makkelijker te indoctrineren, bang te maken en door te verkopen.’

Is er veel vraag naar seks met minderjarigen?

‘Alleen al in India zitten naar schatting 1,2 miljoen kinderen in de prostitutie. 1,2 miljoen! Toch zijn veel klanten niet pedoseksueel. Het is moeilijk voor te stellen, maar ze vinden het vooral belangrijk dat zo’n meisje beschikbaar is, niet hoe oud ze is. Jonge meisjes in de prostitutie krijgen vaak hormonen om er ouder uit te zien. Daar komt bij dat sommige mannen denken dat ze door seks met een maagd van ziekten af komen. Daarvoor betalen ze zo 500 dollar (505 euro, red.). Het gebruikelijke tarief is een paar dollar.’

Hoe voorkomen jullie bij jullie werk dat sprake is van uitlokking?

‘Onze mensen weten wat ze doen. Als ze undercover een bordeel in gaan, is de politie daarvan op de hoogte. Ze doen zich voor als iedere klant, en proberen informatie te verzamelen. Als we een meisje aangeboden krijgen, gaat onze medewerker met haar naar een aparte ruimte en zegt: we zijn van een hulporganisatie. Uiteindelijk gaan we weer naar de politie en wordt een inval gepland.’

Hoeveel minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting hebben jullie bevrijd, en kunnen jullie dat aantonen?

‘6.496, wereldwijd. We mogen geen namen en foto’s meer bijhouden en uitwisselen met partnerorganisaties, vanwege privacyregels. Wij hebben alleen beschrijvingen van slachtoffers. We geven ze allemaal een eigen code, die alleen bij onze partners is te herleiden naar een persoon. Er zijn regelmatig audits, ook van externe partijen. Daaruit blijkt dat onze informatie klopt.’

Ruim zesduizend kinderen: is dat geen druppel op een gloeiende plaat?

‘We doen ook aan systeemverandering. We hebben Free a Girl India opgericht, dat zichzelf moet gaan bedruipen. En we hebben de School for Justice opgezet, in India en Nepal, waar we voormalige slachtoffers opleiden tot advocaat, officier van justitie, politieagent of journalist. Laatst heeft een Indiase studente in een talkshow verteld wat haar is overkomen. Anderen doen hun verhaal op een zeepkist. Ik ben trots op ze, het is daar niet gebruikelijk open over dit onderwerp te praten.’

Samen met Arjan Erkel en drie Amerikanen vormt u het bestuur van Free a Girl U.S.A. Wat gaan jullie daar doen?

‘Niet helpen met reddingsoperaties; dat doet de overheid zelf. We denken erover een School for Justice op te richten. En misschien gaan we slachtoffers ondersteunen bij aangiften, of hun rechtszaak. Verder voornamelijk fondsen werven. Azië blijft ons belangrijkste gebied, omdat we daar het meest toevoegen.’

Hoe worden jullie ontvangen in Amerika?

‘Als ik vertel dat we ruim zesduizend kinderen hebben bevrijd, zeggen ze: ‘Geweldig, laten we ze allemaal bevrijden!’ Het is misschien over the top, maar ik werk graag met mensen die net als ik een kinderlijk geloof hebben dat zoiets mogelijk is.

‘Een paar heel vermogende Amerikanen vroegen me: als ik je 100 miljoen zou geven, of 200 miljoen, kun je dan een eind maken aan de seksuele exploitatie van kinderen? Ik zei toen: interessante vraag, daar heb ik nog geen antwoord op.’

Heeft u die miljonairs al binnengehaald als donateur?

‘Ja, maar niet voor 100 miljoen. Hahaha. Voor zo’n bedrag zijn we nog een te kleine organisatie, maar we zitten vol plannen en ambitie. In november organiseren we evenementen in Los Angeles en Salt Lake City, om donateurs te werven. Yolanthe Cabau, die in L.A. woont, is druk bezig bekendheden binnen te halen als sociaal ambassadeur. Binnenkort hopen we de eerste namen aan te kondigen. Arjan Erkel geeft lezingen over zijn vertaalde boek, Held hostage. We hebben al een paar miljoen binnengehaald in Amerika. Dat is nog maar het begin.’