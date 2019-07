Een overwinning voor de natuur: Raad van State vernietigt plan voor verbreding A27 en A12

Protest van de actiegroep Vrienden van Amelisweerd tegen de verbreding van de A27 (in 2013). Beeld ANP

Tegen het plan om de rijkswegen te verbreden waren bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, 32 bezwaarschriften ingediend. Formeel is nu het zogeheten Tracébesluit van december 2016 door de rechter vernietigd. Milieuorganisaties reageerden verheugd op de beslissing van de Raad van State. ‘Een overwinning voor de natuur’, zegt Milieudefensie.

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat verbreding van de rijkswegen definitief van tafel is. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet met een betere onderbouwing komen hoe milieuschade, als gevolg van stikstofdepositie, gecompenseerd kan worden.

Dat het ministerie met een nieuw Tracébesluit moet komen werd anderhalve maand geleden al min of meer duidelijk. De Raad van State oordeelde toen, in navolging van het Europese Hof van Justitie, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheid in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels.

Met PAS probeerde Nederland allerlei economische activiteiten (nieuwe infrastructuur, bedrijfsuitbreidingen in de agrarische sector) nabij beschermde natuurgebieden mogelijk te maken, door elders en op termijn compenserende maatregelen te treffen voor natuurschade.

Grondwater

Stikstofdepositie is het neerkomen van allerlei stikstofhoudende stoffen op de bodem of in het grondwater. Dat leidt tot schade aan de natuur. Na de rechterlijke uitspraken over PAS staan tientallen bedrijfsuitbreidingen, woningbouwprojecten en plannen voor wegenaanleg onder druk.

Tegen het plan tot verbreding van de A27 en A12, waarmee 1,2 miljard euro is gemoeid, werd al jarenlang actie gevoerd. Onder meer door de Vrienden van Amelisweerd, het landgoed aan de oostkant van Utrecht waar de A27 dwars doorheen loopt. Veertig jaar geleden leidde de aanleg van die weg tot massaal verzet.

Ook het plan om de A15 bij Arnhem te verbreden en door te trekken, botste al eerder op de Europese natuurbeschermingsregels. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu probeert nu via de zogeheten ADC-toets dat project alsnog te realiseren. Daarbij staat de A voor (het ontbreken van) alternatieven, de D voor dwingend nationaal belang en de C voor compenserende maatregelen voor natuurschade.

De ADC-toets werd eerder door het ministerie succesvol ingezet – met goedkeuring van de hoogste bestuursrechter – voor de aanleg van de Blankenburgertunnel bij Rotterdam.