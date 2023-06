Een opvallend geluid van een Mexicaanse portier in een oneindige sliert digitale zoetsappigheid

Bericht van Alfredo: ‘Goedenacht. Doe een wens, ze zijn gratis’. Beeld Joost de Vries

‘Vijf nieuwe berichten van Alfredo Vigilante’, meldt mijn telefoon. Alfredo was de portier van mijn eerste appartement in Mexico-Stad. Twee jaar lang woonde ik in een zandgeel gebouw met zes verdiepingen in de veryuppende maar nog net volkse wijk Escandón. Het was een fijn appartement met een open keuken, houten vloer en balkon met uitzicht op een boomtop.

Gedurende een groot deel van mijn verblijf in Escandón was vijftiger Alfredo drie dagen en nachten per week de man in het hokje bij de hoofdingang. Hij had een vriendelijke blik boven zijn mondkap en hield graag een praatje met wie daar tijd voor vrijmaakte (ik).

Alfredo is een van de miljoenen inwoners van Mexico-Stad die leven in arme buitenwijken en werken in de welvarende middenklassenbuurten. Ze pendelen uren in metro’s en bussen naar hun werk. Op een gegeven moment werd Alfredo vervangen. Ze hadden hem nodig in een ander gebouw, vertelde hij, in de chique zakenwijk Polanco (verre van volks). Het zinde hem niks, in het gebouw in Escandón kende hij iedereen en was hij op zijn gemak. Maar als de baas het wil, dan ga je.

Bij wijze van afscheid nodigde ik hem uit voor een kop koffie in een café om de hoek. Vanachter zijn mondkap verscheen een verrassend grote mond. Als vigilante verdiende hij een ruime 5.000 peso per maand (momenteel zo’n 250 euro), vertelde hij. Mijn huur was bijna vier keer zijn salaris. In Mexico gaapt een immens gat tussen de hogere middenklasse en de werkende onderklasse (de grote meerderheid). In de middenklassenbubbel kost een cappuccino 3 euro en een broodje 6. Daarbuiten is het leven vele malen goedkoper, onveiliger en onzekerder.

Het is anderhalf jaar geleden dat Alfredo vertrok. Nog dagelijks ontvang ik van hem minstens twee (soms vijf) whatsapp-plaatjes met bloemen, dieren, de zon, de maan, knetterend vuurwerk, hartjes, inspirerende woorden, et cetera. ‘Goedemorgen! Gelukkige woensdag! Fijne dromen!’ Een oneindige sliert aan digitale zoetsappigheid die wordt rondgepompt tussen miljoenen Mexicaanse whatsappgebruikers. De teddybeertjes zijn niet alleen voor mij bedoeld, ik vermoed dat hij ze naar honderden contacten stuurt.

In recente weken wisselt hij de wenskaarten plots af met politieke pamfletten die eveneens als kettingbrieven rondgaan. Over een jaar kiest Mexico een nieuwe president en alle peilingen wijzen erop dat het volgende staatshoofd partijgenoot zal zijn van de zittende linkse Andrés Manuel López Obrador. Bijna vijf jaar na zijn aantreden is zijn discours voor een eerlijker Mexico en tegen zijn ‘corrupte voorgangers’ nog steeds zeer populair. Hij kan zelf niet worden herkozen, maar zijn kandidaat wordt vrijwel zeker president.

Een week geleden ontving ik van Alfredo de tekst: ‘Toen de Sovjet-Unie Finland binnenviel, bad een geestelijke dagelijks het mantra ‘God red Finland’, bij het ontwaken, bij de lunch, voor het slapengaan. Een mirakel geschiedde, het christelijke Finland werd bevrijd van het communisme. Laten wij hetzelfde doen, laat ons dagelijks bidden: ‘God red Mexico.’ Opdat Mexico wordt bevrijd van het communisme.’

Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, verhardt het politieke debat (dat al vrij hard was). López Obrador zet al zijn critici weg als corrupte conservatievelingen. De spartelende oppositie waarschuwt voor een dictatuur en voor communisme. Mijn portier Alfredo, die demografisch tot het electoraat van López Obrador zou moeten behoren, is als parttime-bubbelbewoner (zij het in een portiershokje) beland in de digitale brievenketting van de hogere middenklasse.