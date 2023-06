Eén op de drie waterschappen verbiedt het oppompen van water vanwege droogte

Twee mannen op hun akker in de weer met de beregeningsinstallatie. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vanwege de aanhoudende droogte hebben zeven waterschappen een verbod ingesteld op het oppompen van oppervlaktewater in delen van hun gebied. Zo mogen boeren het niet gebruiken om hun akkers te beregenen, sportverenigingen om hun velden te besproeien of tuinbezitters om hun planten water te geven.

Met dit zogenoemde ‘onttrekkingsverbod’ proberen de waterschappen de schade van de droogte te beperken. Want: hoe lager het waterpeil, hoe sneller de waterkwaliteit achteruit gaat. Door de hoge temperaturen neemt verdamping toe en de hoeveelheid zuurstof af, waarschuwen de waterschappen, waardoor planten en vissen doodgaan. Ook neemt de concentratie van vervuilende stoffen en bacteriën naar verhouding toe, waardoor blauwalg en botulisme de kop opsteken.

De afgelopen drie weken volgden de onttrekkingsverboden elkaar snel op bij waterschappen in het zuiden (Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Limburg), midden (de Stichtse Rijnlanden, Vallei en Veluwe) en oosten (Rijn en IJssel) van het land. Deze gebieden zijn zwaarder getroffen door de droogte omdat zij afhankelijker zijn van regenval. Dit voorjaar was uitzonderlijk nat, maar vanaf half mei was het wekenlang opvallend droog.

Zo’n verbod geldt elk jaar wel eens, zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen, vooral in de gebieden met hoge zandgronden, zoals de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en het Limburgse heuvelland. “Maar we zien wel een trend dat extreme droogtes steeds meer voorkomen, waardoor onttrekkingsverboden vaker nodig zijn’.

Neerslagtekort opgelopen

Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot boven het niveau van vorig jaar. De regen die vorige week is gevallen en dit weekend is voorspeld, zal het tekort stabiliseren, maar de Unie van Waterschappen verwacht niet dat het zorgt voor een structurele verbetering van de droogtesituatie.

Voor Waterschap Rijn en IJssel is het de vijfde keer in zes jaar tijd dat het gebied te maken heeft met langdurige droogte. Ook Waterschap De Dommel zegt in Midden-Brabant te kampen met ‘structurele verdroging’. “We moeten leren zuinig te zijn met water. Dit geldt voor iedereen, ook in de eigen achtertuin,” schrijft bestuurslid Martijn Tholen in de aankondiging. “Het gazon kan best even wat minder groen zijn. Elke druppel telt.”

Overtreders riskeren een boete die kan oplopen tot in de duizend euro. Waterschap Limburg, waar een onttrekkingsverbod in het zuiden geldt, houdt zelfs toezicht met helikopters. Het verbod is niet de enige manier waarop de waterschappen de droogte tegengaan. Waterschap Rijn en IJssel heeft twee beluchters geplaatst in een zijrivier van de IJssel om extra zuurstof in het water te blazen en waterschap Hunze en Aa heeft bij twee gemalen noodpompen ingezet om extra water aan te kunnen voeren.

Het onttrekkingsverbod geldt tot het waterpeil van de beken weer op orde is, maar kan bij gebrek aan regenval de hele zomer duren.