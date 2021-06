Een op de drie Nederlanders liet zich testen, hoogopgeleiden vaker dan laagopgeleiden

Coronateststraat in Oldenzaal. Volgens cijfers van het CBS zijn hoogopgeleiden afgelopen coronajaar anderhalf keer vaker getest op het coronavirus dan laagopgeleiden. Beeld Marcel van den Bergh

Een op drie Nederlanders deed minstens één coronatest

Hoogopgeleiden zijn het afgelopen coronajaar anderhalf keer vaker getest op een mogelijke besmetting met het coronavirus dan laagopgeleiden. Autobezitters blijken vaker naar een teststraat te gaan dan burgers zonder eigen auto. Deze conclusies trekt het CBS op basis van een eerste statistische analyse van de GGD-testgegevens over de periode augustus 2020 tot en met april 2021. Testen uitgevoerd bij zorginstellingen of commerciële aanbieders zijn in dit onderzoek niet meegenomen, maar veruit de meeste testen zijn wel bij de GGD’s afgenomen. Zo’n 6,7 miljoen personen hebben in deze periode een van de GGD-teststraten bezocht, onder hen zijn 11,3 miljoen coronatesten zijn uitgevoerd. De meeste personen (60 procent) lieten zich eenmaal testen, en ongeveer 17 procent kreeg een positieve testuitslag. Onder kinderen, scholieren en studenten zijn de meeste coronatesten uitgevoerd, ruim tweemaal vaker dan onder gepensioneerden. Wie een baan heeft, heeft zich vaker laten testen dan iemand met een bijstandsuitkering, blijkt uit de CBS-analyse.

Brazilië passeert grens van half miljoen coronadoden

Brazilië is de grens van 500 duizend sterfgevallen vanwege covid-19 gepasseerd, dat maakte het ministerie van Volksgezondheid zondag bekend. Na de Verenigde Staten telt geen enkel ander land zoveel coronadoden. Gekeken naar inwonertal is de sterfte in Brazilië wel hoger, en experts zeggen dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk nog een stuk hoger ligt. Duizenden Brazilianen gingen afgelopen weekend in zeker 44 steden de straat op om te protesteren tegen het coronabeleid van president Jair Bolsonaro. De betogers zijn woedend dat de president heeft nagelaten voldoende vaccins te kopen en nog altijd de noodzaak van mondkapjes betwist. Het aantal gemelde besmettingen in Brazilië is ruim zes keer hoger dan in Nederland, en loopt momenteel nog verder op.