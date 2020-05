Een ontspannen, joviale burgemeester, die meer uitdaging zoekt

Die hadden ze niet zien aankomen in Utrecht, dat hun burgemeester Jan van Zanen (58) naar Den Haag zou vertrekken. Utrecht sloot hem meteen in de armen, toen hij daar in 2014 burgemeester werd, de stad waar hij eerder wethouder was geweest.

Het burgemeesterschap van de wat formele en afstandelijke PvdA’er Aleid Wolfsen was geen succes geweest. En Utrecht laafde zich aan de jovialiteit van de goedlachse en hartelijke VVD’er, die de naam van elke persoon lijkt te onthouden, hoe kort hij diegene ook heeft gesproken. En niet alleen de namen van de hotemetoten, maar ook die van de bode en de koffiejuffrouw. Ook de namen van hun kinderen kent hij vaak.

Daarvoor was Van Zanen burgemeester van Amstelveen en voorzitter van de VVD. En nu is hij naast zijn burgemeesterschap ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Door al zijn ervaring is hij een doorgewinterde bestuurder. In elke omgeving weet hij ontspannen te opereren, of het nu met de lokale carnavalsvereniging is of in een meer politiek gevoelige setting. Hij lijkt dan soms bijna nonchalant in zijn handelen. Maar mensen die achter de schermen met hem werken, vertellen hoe nauwgezet hij elke afspraak heeft voorbereid.

Tramaanslag

Was er tijdens het burgemeesterschap van Aleid Wolfsen elke maand wel een nieuw schandaal, in de periode van Jan van Zanen in Utrecht bleef het opvallend rustig rond zijn persoon. Tijdens de grootste Utrechtse crisis in zijn burgemeesterschap, de aanslag op de Utrechtse tram op 18 maart 2019, won hij wederom aan respect. Hij wist de juiste toon te treffen, onder meer bij zijn praatje voorafgaand aan de drukbezochte stille tocht.

Persoonlijk dieptepunt voor hemzelf in die periode was de prostaatkanker die hem treft in 2017. Dan laat hij zien dat hij ook zwakte durft te tonen. Openhartig praatte hij over zijn ziekte. Maar daarna wilde hij ook zo snel mogelijk weer aan het werk.

Geen grootse werken

Jan van Zanen wist Utrecht bij elkaar te houden. Hij bouwde voort op het succes van een stad die toch al in de lift zit. Een stad die dan wel wordt gerekend tot de vier grote steden, maar die wel aanzienlijk minder grotestedenproblematiek kent dan de andere drie.

Van Zanen laat dan ook geen grootse werken achter in de stad. Misschien dat hij daarom wel een nieuwe uitdaging zocht. Problemen waarin hij zijn tanden kan zetten.

In Utrecht is men onaangenaam verrast door zijn overstap. Vorig jaar ging zijn herbenoeming als Utrechtse burgemeester zonder enige discussie voorbij. Ze zullen hem gaan missen.