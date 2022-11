Een nieuwe wet tegen ‘deepnudes’ schiet zijn doel voorbij

‘Technologie is goed noch slecht. En ook niet neutraal.’ Het bekende citaat van de Amerikaanse historicus Melvin Kranzberg prijkt terecht prominent op een muur op de AI-tentoonstelling BrAInpower in het Boerhaave Museum in Leiden. Het herinnert nog maar weer eens aan een belangrijke les die we vaak vergeten.

Ook voor de technologie achter deepfakes geldt dat ze voor nuttige (of desnoods grappige) doeleinden kan worden ingezet en helaas ook voor minder nobele doeleinden. Bijna alle deepfakes zijn deepnudes. Hierbij plakken ijverige zolderkamerhobbyisten het hoofd van een bekende vrouw digitaal op het lichaam van een pornoster, waardoor het lijkt dat de beroemdheid (het kan ook de buurvrouw zijn natuurlijk) in een pornofilm speelt. Dat gaat veel verder dan een knullige photoshop: kunstmatige intelligentie zorgt ervoor de bewegende beelden er realistisch uitzien. Ongetwijfeld ter vermaak van de maker, maar voor het slachtoffer is het allerminst onschuldig. Zij voelt zich aangerand.

In de afgelopen weken heeft presentator Welmoed Sijtsma in een documentaire deze zijde van deepfakes aangekaart. Daarin ging ze op zoek naar de man die voor zo’n deepnude haar beeltenis heeft gebruikt. De 38-jarige man die hiervan wordt verdacht werd vorige week gearresteerd. Hij is verhoord en vrijgelaten in afwachting van de resultaten van onderzoek door het Openbaar Ministerie.

De techniek bestaat al jaren, maar ineens werd de politiek deze week wakker. Alleen daarom al is Sijtsma’s zoektocht zinvol. Op initiatief van Queeny Rajkowski (VVD) wil een meerderheid in de Tweede Kamer deepfaketechnologie in sommige gevallen verbieden. De motie van de VVD moet voorkomen dat de technologie wordt ingezet voor ‘kwaadaardige doeleinden’. Dat kan porno zijn, maar ook desinformatie. De indieners van de motie willen dat de technologie ‘zo gericht mogelijk wordt ingeperkt en deels verboden’. Een optie zou kunnen zijn alleen het privégebruik te verbieden.

Hier gaat het, alle goede bedoelingen ten spijt, helaas mis. Allereerst in praktische zin. Privégebruik verbieden? Hoe dan? Wie gaat dat handhaven? De technologie is steeds laagdrempeliger beschikbaar. Moet je voor de fabricage van zo’n deepnude nog wel wat doorzettingsvermogen en handigheid hebben, voor onschuldige deepfakes bestaan gewoon kant en klare apps. Moet al dit privégebruik verboden worden? Dan krijgt de politie daar een flinke kluif aan.

Maar ook in juridische zin is de motie problematisch. Nóg meer wetgeving om een probleem aan te pakken is een bekende reflex, maar daarom niet altijd de juiste. We hébben namelijk binnen het strafrecht al wetgeving waarmee deze relatief nieuwe vorm van onvrijwillige porno kan worden aangepakt, stelden onder andere mediajuristen Arnoud Engelfriet (op een blog), Jens van den Brink (op Twitter) en Otto Volgenant (op Villamedia). Artikel 139h van het Wetboek van Strafrecht gaat weliswaar niet expiciet over deepfakes, maar wel over het ‘vervaardigen van een afbeelding van seksuele aard van een persoon’. Toch lijkt er nog ruimte voor interpretatie te zijn. De oplossing van Engelfriet lijkt me daarom een bijzonder nuttige: forceer een uitspraak. Pas dan is er duidelijkheid. En hebben we als het goed is ook geen nieuwe wet nodig.