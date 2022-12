Een nieuwe stad bouwen in het Markermeer? JA21 ziet het wel zitten

Zonsondergang bij het Markermeer Beeld Getty

‘Tijd om dit plan uit de mottenballen te halen’, beaamt het Kamerlid Nicki Pouw-Verweij donderdag tijdens de presentatie van de woonvisie van JA21. Het grote woningtekort vraagt wat haar betreft om creatieve oplossingen. ‘Telkens als ik op een bouwplaats ben, hoor ik hetzelfde verhaal: bouwers willen graag bouwen, er zijn kopers genoeg, maar toch verhinderen allerlei regels dat er nieuwe woningen komen.’

De opkomende rechtse partij wil daarom fors snijden in het ‘woud van regels’. Alleen dan komt de bouw op gang en kan ook ruimte worden gegeven aan het plan van JA21 om een nieuwe stad te bouwen op de Markerwaard. Hoewel regeringspartijen ChristenUnie en VVD ook weleens hebben geflirt met dit plan, ligt het uiterst gevoelig, mede omdat deze locatie is aangeduid als natuur- en recreatiegebied.

Volgens Pouw-Verweij is het toch nodig om extra land te creëren op de plek waar nu het Markermeer ligt: ‘Als je naar de kaart van Nederland kijkt, is er door alle aangewezen natuurgebieden bijna nergens meer plek om bij te bouwen: alleen hier en daar wat stipjes.’ Volgens het ministerie van Volkshuisvesting is het woningtekort opgelopen tot boven de 300 duizend en dat wordt alleen maar meer.

Het idee om het IJsselmeer gedeeltelijk in te polderen werd in 1891 voor het eerst geopperd door Cornelis Lely, het brein achter de Zuiderzeewerken en de Afsluitdijk. In 1924 werden de plannen voor de Markerwaard concreet en in 1976 werd de Houtribdijk voltooid, waardoor het Markermeer ontstond. Toch zette het kabinet-Balkenende II in 2003 definitief een streep door de plannen, onder meer om de natuur te beschermen.

Maar nu de woningnood zo hoog is, wil JA21 het plan nieuw leven inblazen. ‘Voor alle locaties zijn bezwaren te verzinnen en ik word daar eerlijk gezegd een beetje moe van’, zegt Pouw-Verweij . ‘We weten dat Nederland dit kan, we hebben zelfs eerder een hele provincie uit het water opgetrokken, dus een stad moet ook kunnen.’ Dat een natuurgebied wordt aangetast, neemt JA21 voor lief. ‘Het huidige overheidsbeleid belemmert dat mensen van jong tot oud een passende, betaalbare woning kunnen vinden. Het is dus tijd voor nieuw beleid.’

JA21 hoopt op een Kamermeerderheid voor het bouwplan, maar dat is allerminst zeker met de huidige politieke verhoudingen. Na de Provinciale Statenverkiezingen zouden die verhoudingen echter weleens een stuk gunstiger voor dit plan kunnen uitpakken.