Een nieuwe Koude Oorlog? Waarom terugblikken verleidelijk is, maar niet erg zinvol

Sovjetleider Leonid Brezjnev en de Amerikaanse president Richard Nixon op het bordes van het Witte Huis in 1973. Beeld Getty Images

Door de oorlog in Oekraïne en het dreigement van de Russische president Poetin om kernwapens in te zetten voelen veel Nederlanders een angst die zij sinds de jaren tachtig niet meer gevoeld hebben. De term Koude Oorlog is terug. Het Westen verenigt zich tegen Rusland, de commerciële relaties tussen West en Oost worden verbroken. Europa wil zo snel mogelijk van het Russisch gas af. McDonald’s en Levi’s, de grote symbolen van de consumptiemaatschappij, trekken zich terug uit Rusland, alsof er een nieuw IJzeren Gordijn over Europa neerdaalt.

Toch is de Koude Oorlog niet terug, zei John Lewis Gaddis, een van de grote historici van deze periode, in een interview met de Indiase krant Hindustan Times. De Koude Oorlog had haar specifieke kenmerken, zoals de ideologische strijd tussen kapitalisme en communisme, en de Russische bezetting van Oost-Europa die uit de Tweede Wereldoorlog voortkwam. ‘Maar koude oorlogen, met kleine letters, zijn er door de hele geschiedenis geweest. Niet alle conflicten lopen uit op hete oorlogen’, aldus Gaddis. Hoe dan ook is de periode na de Koude Oorlog, die in 1989 begon, ten einde gekomen. Gaddis: ‘Ik denk dat we allemaal voelen dat er iets nieuws begonnen is.’

Onbekende afloop

De terugblik is verleidelijk, omdat een onzekere situatie in bekende concepten kan worden gegoten. We gaan echter niet terug naar een periode die we kennen, we staan aan het begin van een nieuwe tijd met onbekende afloop. Zulke periodes zijn er eerder geweest. Aan het einde van de jaren veertig moesten de verhoudingen tussen Oost en West nog stollen tot het evenwicht dat in de jaren zestig en zeventig werd bereikt. Ook toen was de angst voor een oorlog groot. Het was een ‘waarlijk tragische toestand’, zei premier Drees bij de Algemene Beschouwingen in 1948, ‘dat iets meer dan drie jaar na het einde van de vreselijke Tweede Wereldoorlog een beangstigde wereld zich afvraagt, of een derde weer te verwachten is.’

In januari 1948 namen de communisten de macht over in Tsjechoslowakije, waarmee duidelijk werd dat Moskou de macht over Oost-Europa niet wilde opgeven, ongeacht de vraag hoe de Oost-Europeanen daarover dachten. In juni van datzelfde jaar blokkeerde het Rode Leger de toegang tot West-Berlijn. Zou het Westen een oorlog om Berlijn riskeren? In september 1949 geloofde 52 procent van de Nederlanders dat de Derde Wereldoorlog binnen tien jaar zou uitbreken.

Mensen staan in de rij om boodschappen te doen in Moskou ten tijden van de Sovjet-Unie, november 1983. Beeld Getty Images

Communisme

Net als nu maakten veel mensen zich zorgen over polarisatie en verdeeldheid, die het democratische Westen zouden verzwakken tegenover de commandostaat van de Sovjet-Unie. Tegenwoordig komt de uitdaging van rechts, destijds van links. Bij de eerste naoorlogse verkiezingen in Nederland haalde de communistische CPN 10 procent van de stemmen. Partijkrant De Waarheid was kortstondig de grootste krant van Nederland met een oplage van 300 duizend exemplaren.

Het communisme was het sterkst in Frankrijk en Italië, de landen waar tegenwoordig het populisme een grote aanhang heeft. De Franse arbeiders zullen de Sovjettroepen vreugdevol onthalen, zei de communistische partijleider Maurice Thorez destijds. Veel meer dan het hedendaagse populisme werd het communisme gesteund door vooraanstaande intellectuelen. ‘Elke niet-communist is een hond’, zei de gevierde Franse schrijver Jean-Paul Sartre. Zoals rechtse populisten de wandaden van Poetin goedpraten omdat hij ‘christelijke’ waarden verdedigt, zo geloofden Sartre en andere intellectuelen destijds dat de opbouw van een ideale samenleving een zekere politieke onderdrukking rechtvaardigde.

Sumoworstelaars

Uiteindelijk stond een grote meerderheid van de Europese bevolking achter een anticommunistische koers. In de periode van 1960 tot 1971 besteedde Nederland gemiddeld 4,1 procent van zijn bruto binnenlands product aan defensie. Tijdens de Cubacrisis van 1962 balanceerde de wereld even op het randje van een nucleaire oorlog, maar daarna trad een periode van ontspanning in.

De grote machtsblokken hielden elkaar als sumoworstelaars in evenwicht, maakten onderlinge afspraken over wapenbeheersing en het monitoren van elkaars militaire activiteiten. Omdat de Koude Oorlog goed afliep, wordt er vaak met een zekere nostalgie op teruggekeken, als een periode waarin de verhoudingen in elk geval duidelijk waren, een stabiele periode waarin Europa aan zijn verzorgingsstaat kon bouwen onder bescherming van de Amerikaanse atoomparaplu.

De Amerikaanse president Richard Nixon (links gezeten) en Sovjetleider Leonid Brezjnev (rechts) ondertekenen een overeenkomst tijdens een top in Moskou, mei 1972. Beeld Corbis via Getty Images

Algemene lessen

Net als aan het einde van de jaren veertig bevinden we ons weer in een periode van instabiliteit en onzekerheid, maar de wereld ziet er heel anders uit dan toen. China is een machtige speler geworden, terwijl de Amerikanen hun superieure positie zijn kwijtgeraakt. Destijds zagen zij hun democratie als een model voor de hele wereld, nu dreigt in 2024 de terugkeer van een president die de Amerikaanse democratie heeft ondermijnd en op wie Europa niet meer als vanzelfsprekend kan rekenen.

Europa is militair zwak, maar politiek en economisch veel sterker dan in 1948, toen het bestond uit verwoeste landen die zojuist geprobeerd hadden elkaar uit te moorden. Rusland is zwakker dan de Sovjet-Unie, maar Poetin lijkt roekelozer dan de bedaagde leiders uit de periode-Brezjnev.

Volgens historicus John Lewis Gaddis vallen er niettemin een paar heel algemene lessen te trekken uit de Koude Oorlog. ‘Blijf weg van de extremen van oorlog en appeasement. Neem de tijd zodat de tegenstrijdigheden in Poetins systeem zich openbaren’, aldus Gaddis in de Hindustan Times. ‘Bestudeer de dingen die de Koude Oorlog koud hielden.’