Een nieuwe Joolz of toch tweedehands Bugaboo? Imago jonge ouders hangt af van keuze kinderwagen

Beeld Matteo Bal.

‘U wilt toch ook het allerbeste voor uw kind?’ Of deze ronkende zin nu wordt uitgesproken door een doorgewinterde verkoper, of pontificaal op een website staat, alle aanstaande ouders krijgen ermee te maken tijdens hun zoektocht naar de juiste babyspullen. Dus valt de keuze toch op dat prijzige luchtdoorlatende Aerosleep-matrasje (om kans op verstikking te voorkomen, zo wordt beloofd) en de kinderwagen Bugaboo Fox 2 vanwege de geavanceerde vering (langere dutjes!).

Vooral bij het kopen van de kinderwagen is het handig om te weten hoe je tot een goede keuze komt, zonder inmenging van commerciële partijen. Want op de toch al omvangrijke babyuitzetlijst is de kinderwagen vaak de duurste aankoop. Voor een gloednieuwe wagen van een hip merk – met namen als Mutsy Igo Urban Nomad en Joolz Geo² – betaal je al snel 1.200 euro.

De eigen woonsituatie

Eerst even de basics: de combiwagen, ook wel de 3-in-1-wagen genoemd, wordt het vaakst verkocht. Hier zit vaak een reiswieg bij voor als de baby klein is, een autostoeltje en een stoeltje voor als het kind kan zitten. De wagen is dus om te bouwen waardoor hij minstens drie jaar mee kan. Bij duurdere merken is er vaak de mogelijkheid om de wagen uit te breiden naar een duowagen, zodat een nieuwe baby er later ook bij kan.

De eigen woonsituatie is belangrijk om in het achterhoofd te houden. Woon je op driehoog in de grote stad en moet je de wagen steeds omhoog sjouwen? ‘Dan wil je een licht model dat makkelijk inklapbaar is en ook netjes rechtop blijft staan op de overloop’, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ‘Uit onze tests blijkt ook dat veel wagens te zwaar en te groot zijn om er makkelijk mee de tram of bus in te stappen. Woon je landelijk dan wil je een model waarmee je ook lekker over bospaden kunt wandelen.’

De slimste volgorde is: eerst research doen en dan pas een winkel binnenstappen – niet andersom. ‘Kijk online welke wagen voldoet aan je eisen, bedenk alvast het bedrag dat je wilt uitgeven en vraag aan vrienden welke accessoires ze daadwerkelijk gebruiken.’ Volgens Donat kun je op de accessoires namelijk flink besparen. Het aanbod is groot: parasols, regenhoezen, voetenzakken, bekerhouders en luiertassen. ‘In plaats van een parasol kun je een hydrofiele doek over de wagen hangen tegen de zon, al moet je in de gaten houden dat er genoeg frisse lucht binnenkomt. Ook kun je ervoor kiezen accessoires van een huismerk te kopen of tweedehands. Let er wel op dat ze op jouw kinderwagen passen.’

Doe een testrit

Grote winkels als Babypark en Babydump hebben een parcours aangelegd, met heuveltjes en verschillende soorten ondergrond, waar je kan proefrijden met de wagen. ‘Probeer verschillende wagens en vergeet niet iets zwaars, je eigen tas bijvoorbeeld, in het boodschappenmandje te leggen.’ Zeker als partners flink in lengte verschillen is het slim om te checken of de hoogte van de duwstang gemakkelijk versteld kan worden. Test of je de gesp van het gordeltje waarmee het kind vastzit, makkelijk kunt sluiten, want sommige systemen zijn omslachtig. Donat: ‘En neem de auto mee als je naar de winkel gaat en vraag of je mag uitproberen of je ingeklapte wagen in de achterbak past.’

De Consumentenbond kijkt tijdens het testen naar een aantal zaken en ouders kunnen dit kopiëren tijdens een winkelbezoek: ergonomie (zit de baby goed), veiligheid (kiepert de wagen snel om of kunnen vingertjes bekneld raken tussen de riempjes?) en gebruiksgemak (het makkelijk in- en uitklappen). Voor de leek is het moeilijk beoordelen of een wagen ergonomisch is. ‘Check of de rugleuning van het zitje los van de zitting scharniert’, vertelt Donat. ‘Als de rugleuning vastzit aan de zitting, ligt je kindje namelijk met de beentjes in de lucht te bungelen als je de rugleuning naar achteren kantelt.’

Duurder is niet per se beter

De prijzen van kinderwagens lopen enorm uiteen, van 500 euro tot meer dan 2.000 euro. ‘Uit onze tests blijkt dat duurder niet per se beter betekent’, zegt Donat. Een model van Bugaboo van 1.150 euro (zonder accessoires) krijgt bijvoorbeeld een 8,3, terwijl een wagen van het merk Nuna (649 euro) een 8,4 krijgt. Je betaalt als ouder dus vooral voor het gevoel dat zo’n dure kinderwagen je geeft. Net zoals je ook meer geld neerlegt voor een dure anti-rimpelcrème in plaats van het Etos-huismerk, terwijl onderzoek aantoont dat de prijzige variant niet per se beter is.

‘De kinderwagen bepaalt zo’n beetje jullie hele imago als jonge ouders’, schrijft Willem Bisseling in zijn boek Vader op komst: Wat je als moderne vader kunt verwachten (en doen!). ‘Je hebt Bugaboo-ouders en Joolz-ouders. Je hebt MacLaren-ouders en Stokke-ouders. En ga zo maar door. Wat voor kinderwagen je ook koopt: er is altijd een groep jonge ouders die je onthaalt met slingers en confetti (‘Geweldige keuze, die hebben wij ook! Nooit spijt van gehad!’) en een groep jonge ouders die je wantrouwend aankijkt (‘Hebben jullie die gekocht?! Wij hebben die andere. Een geweldige keuze! Nooit spijt van gehad!’)

Kies een ouder model of zoek op Marktplaats

Bij de Consumentenbond geldt op dit moment de Mutsy Evo (500 euro) als ‘beste koop’. Dit betekent dat de wagen niet als allerbeste uit de test komt, maar dat de verhouding prijs/kwaliteit het meest gunstig is. ‘Een gouden tip: heb je een wagen gevonden die je fijn vindt, zoek dan een model van datzelfde merk van een paar jaar terug’, zegt Donat. ‘Die oudere kinderwagen verschilt vaak niet wezenlijk van de nieuwere versie, maar is veel goedkoper.’

En dan is er natuurlijk nog Marktplaats. Wanneer je weet welke wagen je wilt, kun je hier gericht naar speuren of een zoekopdracht aanmaken – dan word je op de hoogte gebracht als zo’n type wagen wordt aangeboden. Een stuk goedkoper en duurzamer.

Voor ouders die toch voor een nieuw model gaan: houd rekening met een lange levertijd. Dus: op tijd bestellen. Grote kans dat de nesteldrang daar een handje bij helpt.