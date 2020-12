Een níeuwe coronaroutekaart? Versie 1 werd al nauwelijks gevolgd

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Maar volgens ingewijden die met De Telegraaf hebben gesproken is die routekaart ‘niet langer relevant’. Het kabinet zou werken aan een vesie die niet langer in een rechte lijn loopt met steeds strengere maatregelen. Zaken als testbeleid en vaccinatiegraad moeten ook als meegewogen variabelen gelden.

Na kritiek uit diverse geledingen van de samenleving, was het de Tweede Kamer die aandrong op een duidelijke strategie. Het kabinet werd een zwalkend beleid verweten. De consquenties van een oplopend aantal besmettingen en positieve tests moest voor iedereen helder zijn in de vorm van scenario’s.

En toen al leek de routekaart geen lang leven beschoren. Tijdens de persconferentie van 3 november viel de term niet één keer in de toelichting die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaven. Ook kondigden ze maatregelen af die niet in de vier scenario’s op de routekaart stonden: ‘tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown’ had onder andere de sluiting van musea, bioscopen en theaters moeten betekenen, maar die waren net weer open gegaan.

De nieuwe routekaart lijkt wel wat strenger te worden, met lagere drempelwaardes die tot ingrijpen leiden, zo zeggen de ingewijden in De Telegraaf. ‘Dat was immers de les van afgelopen zomer’, citeert de krant een bron. ‘Dat we te los waren met versoepelen.’

Het meest heikele punt is de aanpak van de horeca en de vraag of de restaurants halverwege december weer open mogen. De discussie daarover splijt het kabinet. Regeringspartij D66 heeft voorgesteld dat sommige horecazaken ruimte krijgen om te experimenteren met de toelating van gasten onder strikte voorwaarden. ‘Zelfs het RIVM en het OMT zeggen dat we ermee kunnen beginnen. Toch gebeurt dat niet. Dat frustreert me’, aldus fractieleider Rob Jetten in het AD.