🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

Een nieuw seizoen van de interviewpodcast Met Groenteman is van start, deze week is Robert ten Brink te gast

Na drie jaar Lingo te hebben gepresenteerd werd presentator Robert ten Brink plotseling ontslagen. Maar John de Mol zag wél de charmes van de presentator in. ‘De wraak was zoet’, zegt Ten Brink over zijn succes bij All You Need Is Love. Gijs praat met hem over zijn lange carrière als presentator en programmamaker.